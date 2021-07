AKWEL : CHIFFRE D’AFFAIRES EN PROGRESSION DE 26 % AU 1er SEMESTRE 2021

French English

Jeudi 29 juillet 2021

CHIFFRE D’AFFAIRES EN PROGRESSION DE 26 % AU 1er SEMESTRE 2021

Progression de + 33,7 % à périmètre et change constants

Activité et visibilité pénalisées par les difficultés de production du secteur

Poursuite de la génération de cash et trésorerie nette positive record





AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd spécialiste du management des fluides et des mécanismes, a enregistré au premier semestre 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 487,6 M€, en progression de 26,0 % en publié par rapport à l’année précédente. L’activité reste en retrait de -13,9 % comparée au premier semestre 2019.

Chiffre d’affaires consolidé (du 1er janvier au 30 juin 2021)

En M€ - non audité 2021 2020 Variation Variation PCC (1) 1er trimestre 273,3 273,5 -0,1 % +6,3 % 2ème trimestre 214,3 113,5 +88,7 % +99,7 % 1er semestre 487,6 387,0 +26,0 % +33,7 %

(1) À périmètre et taux de change constants.





UN SECOND TRIMESTRE CONTRASTÉ

AKWEL enregistre au second trimestre 2021 une progression de son chiffre d’affaires de 88,7 % en publié et de

99,7 % à périmètre et taux de change constants. L’impact négatif de change se monte à -12,6 M€, dont -7,6 M€ sur la livre turque et -5,2 M€ sur le dollar américain.

Si le chiffre d’affaires trimestriel du groupe s’affiche en forte hausse, il se compare à un second trimestre 2020 caractérisé par une production mondiale de véhicules quasiment arrêtée pendant deux mois, et reste en retrait de

-21,7 % par rapport à 2019. L’activité a continué à être impactée par des difficultés d’approvisionnement importantes sur les principales matières premières et les composants électroniques. Cette situation désorganise l’ensemble de la chaine d’approvisionnement et occasionne des arrêts de production non planifiés chez les constructeurs.

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Le chiffre d’affaires par zone de production géographique se répartit de la façon suivante ce semestre :

France : 138,8 M€ (+25,6 %)

Europe (hors France) et Afrique : 153,4 M€ (+29,9 %)

Amérique du Nord : 121,8 M€ (+25,1 %)

Asie et Moyen-Orient (y compris la Turquie) : 70,4 M€ (+19,2 %)

Amérique du Sud : 3,2 M€ (+64,4 %)





À périmètre et taux de change constants, AKWEL continue de surperformer ses marchés de référence sur ses deux principales zones d’implantations, en Europe et en Amérique du Nord.

Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions affiche une hausse semestrielle de +28,1 % à 467,2 M€, avec la poursuite des gains de parts de marchés enregistrés sur les activités Huile, Carburant et Refroidissement, et une activité Aftermarket toujours soutenue sur les réservoirs SCR. Le chiffre d’affaires Outillages est en recul de -15,9 % à

15,2 M€.

TRESORERIE NETTE POSITIVE RECORD

Le groupe AKWEL enregistre au 30 juin une situation de trésorerie nette positive record, à hauteur de 95,9 M€ (hors dettes sur obligations locatives) avec un nouvel accroissement de 4,7 M€ au second trimestre après décaissement du dividende de 12 M€ en juin 2021.

VISIBILITE FAIBLE SUR LA SECONDE PARTIE DE L’ANNÉE 2021

Compte tenu des tensions observées sur les matières premières et les composants électroniques, dont certains constructeurs anticipent la poursuite dans les mois à venir, la visibilité reste particulièrement faible pour l’ensemble de l’industrie automobile mondiale en 2021. AKWEL confirme prévoir une activité en progression sur l’année en cours compte tenu de l’effet de base favorable de 2020, mais qui restera inférieure à l’année 2019 précédant la crise sanitaire.





Prochain communiqué : résultats semestriels 2021, le 23 septembre 2021, après bourse.



Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, au savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie près de 10 500 collaborateurs dans le monde.







