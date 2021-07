LECTRA : Premier semestre 2021 : forte progression du chiffre d’affaires et des résultats

English French

Premier semestre 2021 : forte progression du chiffre d’affaires et des résultats

Chiffre d’affaires : 146,7 millions d’euros (+ 29 %)*

EBITDA courant : 23,2 millions d’euros (+ 80 %)*

Résultat net : 8,9 millions d’euros (+ 101 %)*

Cash-flow libre courant : 14,3 millions d’euros

*Variations à données réelles

En millions d’euros 1er avril – 30 juin 1er janvier – 30 juin 2021 2020 2021 2020 Chiffre d’affaires 80,0 50,5 146,7 114,0 Variation à données réelles (en %) +58% +29% EBITDA courant(1) 11,9 4,9 23,2 12,9 Variation à données réelles (en %) +140% +80% Marge d’EBITDA courante (en % du CA) 14,8% 9,8% 15,8% 11,3% Résultat net 2,9 1,1 8,9 4,5 Variation à données réelles (en %) +175% +101% Cash-flow libre courant(1) 4,5 (2,2) 14,3 1,5 Capitaux propres(2) 370,0 192,2 Trésorerie nette (+) / Endettement financier net (-)(1)(2) (21,9) 134,6

(1) La définition des indicateurs de performance figure dans le rapport financier au 30 juin 2021

(2) Aux 30 juin 2021 et 31 décembre 2020

Paris, le 29 juillet 2021. Le Conseil d’administration de Lectra, réuni ce jour sous la présidence de Daniel Harari, a examiné les comptes consolidés du premier semestre 2021, qui tiennent compte de l’acquisition de la société Gerber Technology, consolidée depuis le 1er juin 2021, et ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux comptes. Pour permettre une meilleure analyse des comptes du deuxième trimestre et du premier semestre du Groupe, l’impact de Gerber Technology (« Périmètre Gerber ») sur le compte de résultat est analysé séparément des résultats de Lectra hors prise en compte de cette acquisition (« Périmètre Lectra 2020 »). Pour le Périmètre Lectra 2020, les comparaisons détaillées entre 2021 et 2020 sont données, sauf indication contraire, aux cours de change 2020 (« données comparables »).

1. SYNTHÈSE DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2021





Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2021 (80,0 millions d’euros) progresse de 58 % à données réelles. L’EBITDA courant (11,9 millions d’euros) est multiplié par 2,4 à données réelles et la marge d’EBITDA courante s’établit à 14,8 %.

Pour son premier mois de consolidation, Gerber Technology contribue respectivement à hauteur de 13,5 millions d’euros et 1,2 million d’euros au chiffre d’affaires et à l’EBITDA courant.

Le résultat opérationnel courant (7,7 millions d’euros) comprend une charge de 0,8 million d’euros au titre de l’amortissement des actifs incorporels résultant de l’acquisition de Gerber Technology. Après une charge à caractère non récurrent de 3,8 millions d’euros, au titre des honoraires et autres coûts relatifs à l’acquisition de Gerber Technology, constatée au deuxième trimestre 2021, le résultat opérationnel s’élève à 4,0 millions d’euros. Le résultat net s’élève à 2,9 millions d’euros (+ 175 % à données réelles).

1.1 Périmètre Lectra 2020

L’activité et les résultats du deuxième trimestre 2020 avaient été fortement marqués par la crise du COVID-19. Malgré les conséquences persistantes de cette crise sanitaire, en particulier en Europe, le deuxième trimestre 2021 confirme l’amélioration enregistrée en fin d’année 2020 puis au premier trimestre 2021.

Les commandes de licences perpétuelles de logiciel, d’équipements et de leurs logiciels et de services non récurrents (30,6 millions d’euros) font plus que doubler (+ 112 %) par rapport au deuxième trimestre 2020. La valeur annuelle des commandes de nouveaux abonnements logiciels (2,0 millions d’euros) a été multipliée par près de 6.

Le chiffre d’affaires (66,5 millions d’euros) progresse de 36 %.

Le résultat opérationnel courant (7,7 millions d’euros) est multiplié par 4,5 et la marge opérationnelle courante (11,6 %) est en augmentation de 9,3 points.

1.2 Acquisition de la société Neteven

La société a annoncé le 24 juin 2021 la signature d’un accord en vue d’acquérir l’intégralité du capital et des droits de vote de la société française Neteven (cf. communiqué du même jour).

2. PREMIER SEMESTRE 2021





Le chiffre d’affaires du premier semestre 2021 (146,7 millions d’euros) progresse de 29 % à données réelles. L’EBITDA courant (23,2 millions d’euros) augmente de 80 % à données réelles et la marge d’EBITDA courante s’établit à 15,8 %.

Le résultat opérationnel courant consolidé s’élève à 16,2 millions d’euros. Après une charge à caractère non récurrent de 4,8 millions d’euros au titre des honoraires et autres coûts relatifs à l’acquisition de Gerber Technology constatés au premier semestre 2021, le résultat opérationnel s’élève à 11,4 millions d’euros.

Le résultat net (8,9 millions d’euros) progresse de 101 % à données réelles.

Le cash-flow libre courant s’établit à 14,3 millions d’euros (1,5 million au premier semestre 2020). Cette forte progression provient principalement du rebond des résultats. Après un décaissement de 2,8 millions d’euros au titre des honoraires et autres coûts relatifs à l’acquisition de Gerber Technology au premier semestre, le cash-flow libre s’élève à 11,5 millions d’euros.

2.1 Périmètre Lectra 2020

Avec une parité moyenne de 1,21 $ / 1 € au premier semestre, le dollar s’est inscrit en baisse de 9 % par rapport au premier semestre 2020. Le yuan, de son côté, s’est déprécié de 1 % par rapport à l’euro. L’évolution des devises a eu pour effet mécanique de diminuer de 5,1 millions d’euros (- 4 %) le chiffre d’affaires et de 3,1 millions d’euros (- 16 %) le résultat opérationnel courant dans les chiffres exprimés à données réelles par rapport à ceux établis à données comparables.

Forte progression des commandes et du chiffre d’affaires, résultat opérationnel courant multiplié par 2,7

Le chiffre d’affaires (133,2 millions d’euros) progresse de 21 % (+ 17 % à données réelles) par rapport à celui du premier semestre 2020 qui avait subi les effets négatifs de la crise sanitaire.

Les commandes de licences perpétuelles de logiciels, d’équipements et de leurs logiciels et de services non récurrents (56,6 millions d’euros) progressent de 71 %.

La valeur annuelle des commandes de nouveaux abonnements logiciels (2,7 millions d’euros) est multipliée par près de 3 par rapport au premier semestre 2020.

Le chiffre d’affaires des licences perpétuelles de logiciel, des équipements et de leurs logiciels et des services non récurrents (49,2 millions d’euros) augmente de 35 %, celui des contrats récurrents de 3 % et celui des consommables et pièces, qui avait subi la très forte baisse d’activité des clients du Groupe consécutive à la crise sanitaire, de 35 %.

Le résultat opérationnel courant (16,2 millions d’euros) est multiplié par 2,7 par rapport au premier semestre 2020 (multiplié par 2,3 à données réelles), et la marge opérationnelle courante (12,1 %) est en croissance de 7,8 points à données comparables (+ 5,9 points à données réelles).

2.2 Bilan au 30 juin 2021

Le bilan au 30 juin 2021 comprend les effets de l’acquisition de Gerber Technology. Les capitaux propres s’élèvent à 370,0 millions d’euros (192,2 millions d’euros au 31 décembre 2020). Cette augmentation s’explique principalement par l’augmentation de capital réalisée pour l’acquisition de Gerber Technology, d’un montant total de 165,3 millions d’euros.

Le Groupe a souscrit un emprunt de 140 millions d’euros pour financer la partie en numéraire du prix d’acquisition de Gerber Technology, d’un montant de 175 millions d’euros. Au 30 juin 2021, l’endettement financier net du Groupe s’établit à 21,9 millions d’euros, composé d’une dette financière de 139,3 millions d’euros et d’une trésorerie disponible de 117,4 millions d’euros.

Le besoin en fonds de roulement au 30 juin 2021 est négatif de 30,8 millions d’euros.

3. ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DE L’ACTIVITÉ ET PERSPECTIVES D’AVENIR





Dans son rapport financier 2019, publié le 11 février 2020, Lectra avait développé sa vision de long terme et sa nouvelle feuille de route pour la période 2020-2022. Si l’épidémie de COVID-19 et ses conséquences ont ensuite fortement marqué l’année 2020, la plupart des objectifs de cette feuille de route stratégique 2020-2022 demeurent d’actualité, en particulier l’accélération vers l’Industrie 4.0.

Objectifs financiers 2022

L’annonce, le 8 février 2021, du projet d’acquisition par Lectra de Gerber Technology avait conduit le Groupe à communiquer les objectifs financiers du nouvel ensemble pour 2022.

Afin de permettre une meilleure mesure des résultats après cette acquisition, le Groupe a décidé d’utiliser l’EBITDA courant (hors éléments à caractère non récurrent) pour la mesure de sa performance opérationnelle.

Lectra s’est fixé comme objectif de retrouver en 2022 le chiffre d’affaires agrégé réalisé par Lectra et Gerber Technology en 2019, qui s’était élevé à 482 millions d’euros, et d’atteindre une marge d’EBITDA courante comprise entre 17 % et 20 % en ajoutant les synergies attendues aux performances opérationnelles des deux groupes.

Perspectives et objectifs financiers 2021

Pour 2021, le Groupe a communiqué des objectifs avant la prise en compte de l’acquisition de Gerber Technology : réaliser un chiffre d’affaires compris entre 250 et 268 millions d’euros (+ 9 % à + 17 % à données comparables), et un résultat opérationnel courant compris entre 27,0 et 34,0 millions d’euros (+ 27 % à + 60 % à données comparables).

Compte tenu des résultats du premier semestre et du carnet de commandes au 30 juin, le Groupe revoit à la hausse ses objectifs pour le Périmètre Lectra 2020, avec un chiffre d’affaires compris entre 269 et 281 millions d’euros (+ 16 % à + 21 % à données comparables), et un résultat opérationnel courant compris entre 35,0 et 40,0 millions d’euros (+ 51 % à + 77 % à données comparables).

Après intégration de Gerber Technology, le Groupe se fixe pour 2021 un objectif de chiffre d’affaires compris entre 364 et 390 millions d’euros (+ 54 % à + 65 % à données réelles) et un EBITDA courant compris entre 54,0 et 64,0 millions d’euros (+ 44 % à + 71 % à données réelles).

L’ensemble de ces scénarios pour 2021 ont été établis sur la base des cours de change réels pour le premier semestre et sur ceux au 30 juin 2021, notamment 1,19 $ / 1 €, pour le second semestre.

Confiance dans les perspectives de croissance à court et moyen terme

Conforté par la solidité de son modèle économique, l’adéquation de sa feuille de route aux exigences de l’Industrie 4.0, et les nouvelles opportunités apportées par l’acquisition de Gerber Technology, le Groupe est confiant en ses perspectives à court et moyen terme.

Le rapport financier 2020 de Lectra, ainsi que le rapport du Conseil d’administration et les états financiers du premier semestre 2021 sont disponibles sur lectra.com. Les résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2021 seront publiés le 27 octobre 2021.

