Vincit Oyj

Yhtiötiedote 29.7.2021 kello 19:00

Vincit Oyj:n omien osakkeiden hankinta päättynyt

Vincit on saanut päätökseen yhtiön omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman, jonka aloittamisesta yhtiö tiedotti 27.5.2021. Yhtiö on hankkinut Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 31.5.–29.7.2021 välisenä aikana yhteensä 150 000 omaa osakettaan. Keskimääräinen ostohinta osaketta kohti oli 10,0120 euroa ja kokonaisarvo 1.501.798,31 euroa.

Yhtiön hallussa on tällä hetkellä 281 195 kappaletta omia osakkeita.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi