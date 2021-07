Klépierre: BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

English French

COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

BILAN SEMESTRIEL

DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 29 juillet 2021

Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers no 2018-01 du 2 juillet 2018 instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Klépierre informe le public du bilan du contrat de liquidité sur le 1er semestre 2021 :

Moyens disponibles au 30 juin 2021 : 42 000 actions Klépierre et 9 781 590,00 euros ;

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 1 475 ;

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 742 ;

Volume échangé sur le semestre à l’achat : 366 195 titres pour 8 468 423,26 euros ;

Volume échangé sur le semestre à la vente : 377 695 titres pour 8 738 082,77 euros.

Il est rappelé que :

Au 31 décembre 2020, les moyens disponibles étaient de 53 500 actions Klépierre et 9 515 058,56 euros ;

Lors de la mise en œuvre le 1er février 2019 du contrat de liquidité confié à Rothschild Martin Maurel, les moyens disponibles étaient de 307 923 actions Klépierre et 1 768 835,76 euros.

DÉTAIL DES TRANSACTIONS

Date Achats

Nombre de

transactions Ventes

Nombre de

transactions Achats

Nombre de

titres Ventes

Nombre de

titres Achats

Capitaux en EUR Ventes

Capitaux en EUR Sous-total janvier 2021 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous-total février 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-mars-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-mars-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-mars-21 32 18 2 700 2 700 53 098 ,18 53 272 ,91 4-mars-21 19 43 1 300 3 550 26 278 ,67 72 120 ,26 5-mars-21 21 32 2 500 3 750 50 372 ,26 75 900 ,12 8-mars-21 11 53 1 277 8 777 27 581 ,52 190 028 ,48 9-mars-21 26 8 4 500 2 000 95 489 ,44 42 564 ,92 10-mars-21 6 7 1 325 1 060 28 251 ,65 22 713 ,15 11-mars-21 8 7 1 575 1 340 32 915 ,65 28 197 ,30 12-mars-21 3 5 532 1 032 11 121 ,46 21 779 ,02 15-mars-21 15 11 1 844 1 344 38 871 ,30 28 611 ,13 16-mars-21 8 10 1 352 1 602 28 813 ,21 34 264 ,11 17-mars-21 2 5 520 770 11 016 ,20 16 446 ,70 18-mars-21 15 6 2 025 525 42 709 ,94 11 179 ,49 19-mars-21 9 18 2 000 3 000 40 873 ,18 61 962 ,88 22-mars-21 14 6 2 400 900 47 916 ,18 18 180 ,46 23-mars-21 10 5 1 283 1 132 25 267 ,52 22 461 ,70 24-mars-21 6 11 1 200 1 851 23 374 ,03 36 338 ,28 25-mars-21 29 19 4 653 4 653 90 136 ,12 90 510 ,47 26-mars-21 4 6 600 800 11 915 ,35 16 042 ,18 29-mars-21 4 5 855 1 155 16 832 ,09 22 912 ,33 30-mars-21 2 15 785 2 785 15 879 ,05 56 694 ,00 31-mars-21 11 5 4 331 831 86 329 ,68 16 728 ,03 Sous-total mars 2021 255 295 39 557 45 557 805 042,68 938 907,92 1-avr.-21 2 2 566 566 11 535 ,08 11 546 ,40 6-avr.-21 16 9 3 885 1 385 79 927 ,67 28 819 ,08 7-avr.-21 4 6 1 096 1 096 22 744 ,74 22 881 ,74 8-avr.-21 5 6 974 974 20 089 ,18 20 133 ,26 9-avr.-21 17 5 3 316 816 68 486 ,80 16 945 ,60 12-avr.-21 5 9 819 1 819 16 894 ,16 37 773 ,39 13-avr.-21 6 10 1 000 2 500 20 553 ,74 51 892 ,34 14-avr.-21 0 6 0 1 500 0 ,00 31 474 ,36 15-avr.-21 5 6 1 532 1 032 32 204 ,02 21 774 ,46 16-avr.-21 3 21 600 3 600 12 732 ,00 77 034 ,00 19-avr.-21 7 9 1 500 1 500 32 935 ,00 32 994 ,00 20-avr.-21 15 3 3 400 900 73 161 ,00 19 545 ,00 21-avr.-21 14 4 3 400 900 71 973 ,00 19 332 ,00 22-avr.-21 5 5 1 200 1 200 24 987 ,00 25 227 ,00 23-avr.-21 6 3 1 300 300 27 061 ,00 6 321 ,00 26-avr.-21 2 14 300 2 800 6 315 ,00 59 663 ,00 27-avr.-21 4 10 600 2 600 12 711 ,00 56 053 ,00 28-avr.-21 2 12 600 3 100 13 077 ,00 68 051 ,00 29-avr.-21 9 9 1 800 1 800 39 603 ,00 40 043 ,00 30-avr.-21 3 6 900 1 900 19 914 ,00 42 136 ,00 Sous-total avril 2021 130 155 28 788 32 288 606 904,39 689 639,63 3-mai-21 2 2 600 600 13 059,00 13 167,00 4-mai-21 4 6 1 200 1 200 26 772,00 26 952,00 5-mai-21 4 2 1 100 600 24 490,00 13 455,00 6-mai-21 6 8 1 200 1 200 26 574,00 26 736,00 7-mai-21 5 17 1 200 3 700 25 839,00 81 064,00 10-mai-21 3 59 900 15 400 20 790,00 361 616,00 11-mai-21 23 25 4 900 4 900 115 157,00 115 750,00 12-mai-21 20 21 3 800 3 800 89 398,00 89 744,00 13-mai-21 13 14 2 800 2 800 63 902,00 64 088,00 14-mai-21 23 18 5 000 5 000 114 865,00 115 121,00 17-mai-21 33 14 6 000 3 500 137 863,00 80 595,00 18-mai-21 8 3 1 800 800 40 676,00 18 145,00 19-mai-21 38 15 6 400 2 400 143 679,50 54 223,00 20-mai-21 16 23 3 900 3 900 87 347,00 87 581,00 21-mai-21 24 16 5 600 3 100 125 794,00 69 943,00 24-mai-21 17 67 7 500 10 000 170 662,00 228 747,40 25-mai-21 33 54 6 300 7 300 145 577,00 169 020,00 26-mai-21 18 29 3 800 5 300 86 822,00 121 934,00 27-mai-21 5 61 2 800 10 300 65 503,00 242 072,88 28-mai-21 25 46 4 000 9 000 94 412,00 213 820,00 31-mai-21 7 26 4 500 4 500 106 408,00 106 772,00 Sous-total mai 2021 327 526 75 300 99 300 1 725 589,50 2 300 546,28 1-juin-21 10 37 1,500 5,500 35,650.00 131,883.30 2-juin-21 20 18 3,750 7,250 90,376.00 175,131.00 3-juin-21 39 44 10,000 12,500 240,848.97 301,945.00 4-juin-21 23 55 8 000 13 000 191 995,50 313 454,00 7-juin-21 11 25 2 000 6 500 48 475,00 157 853,00 8-juin-21 51 69 14 000 14 000 345 895,00 347 214,24 9-juin-21 62 68 17 000 16 000 434 543,03 410 272,00 10-juin-21 68 29 18 600 15 100 470 061,50 382 345,00 11-juin-21 57 21 20 000 5 000 496 618,00 124 114,00 14-juin-21 43 118 12 500 30 000 311 217,00 749 363,00 15-juin-21 46 0 12 500 0 308 286,00 0,00 16-juin-21 29 19 10 000 3 000 244 801,00 74 274,00 17-juin-21 28 9 9 000 1 000 218 623,00 24 400,00 18-juin-21 53 33 10 100 5 600 241 829,00 135 137,00 21-juin-21 33 42 12 000 12 500 270 798,00 283 275,00 22-juin-21 22 48 10 800 12 800 244 921,00 290 732,00 23-juin-21 26 36 9 000 7 000 204 707,00 159 480,00 24-juin-21 27 14 9 000 3 000 205 681,00 68 673,00 25-juin-21 30 9 7 500 7 500 170 408,69 169 153,80 28-juin-21 44 15 12 700 7 700 282 538,00 170 971,00 29-juin-21 30 19 8 300 7 300 180 451,00 160 113,00 30-juin-21 11 38 4 300 8 300 92 163,00 179 205,60 Sous-total juin 2021 763 766 222 550 200 550 5 330 886,69 4 808 988,94 TOTAL 1er SEMESTRE 2021 1 475 1 742 366 195 377 695 8 468 423,26 8 738 082,77





À PROPOS DE KLÉPIERRE

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d’asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 21,5 milliards d’euros au 30 juin 2021, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1 %) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20, EPRA Euro Zone et GPR 250. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme le DJSI World et Europe, Euronext CAC 40 ESG Index, FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders, Euronext Vigeo France 20 et World 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement du Groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : www.klepierre.com

