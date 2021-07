Crédit Agricole d'Ile-de-France : Résultats Financiers au 30 juin 2021

SOUTIEN À NOS CLIENTS ET UTILITÉ AU TERRITOIRE

RÉSULTAT EN REBOND GRÂCE À UNE BONNE ACTIVITÉ

ET À UN NIVEAU DE RISQUE TRÈS MODÉRÉ



Paris, le 29 juillet 2021,

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce jeudi 29 juillet pour arrêter les comptes du premier semestre 2021.

> Une activité commerciale soutenue et un accompagnement de nos clients dans la durée

Avec plus de 48 000 nouveaux clients retail ce semestre (+30% vs S1 2020), l’intensité relationnelle a retrouvé un niveau pré-crise.

Les encours de crédit progressent de 3,0% sur un an glissant, tirés par une demande dynamique sur le marché de l’habitat (3,1 Mds€ de réalisations ce semestre +11,1% vs S1 2020). Sur la clientèle des professionnels et des entreprises, les besoins de financement se concentrent sur la transformation des Prêts Garantis par l’État (PGE) court terme en moyen terme, réalisée à plus de 53% au 30 juin. Les encours de collecte continuent de progresser (+10,0% sur un an glissant) sur un rythme plus contenu qu’au début de la pandémie.

> Un RBE en hausse et un résultat sous-jacent en rebond grâce à un niveau de risque très modéré

Le PNB consolidé s’établit à 541,1 M€, en hausse de 12,2% par rapport au premier semestre 2020, qui n’intégrait pas la distribution exceptionnelle de la SAS Rue La Boétie. Retraité de cet élément spécifique, le PNB progresse de 2,3%, bonifié notamment par la provision épargne logement et par la bonne tenue des commissions.

Les frais généraux sont maîtrisés, si on exclut l’augmentation des cotisations aux fonds réglementaires et l’impact de la distribution, conduisant à un RBE sous-jacent hors FRU/FGDR de 250,0 M€, en progression de 1,8%.

Le coût du risque annualisé représente 9 bp des encours vs. 23 bp au premier semestre 2020 : le renforcement de la couverture du risque sur les encours sains se poursuit à un rythme plus modéré, et le risque sur les encours douteux demeure contenu, reflet de la poursuite des mesures de soutien gouvernementales. Le taux de créances dépréciées sur encours brut atteint le niveau très faible de 0,9%. Par ailleurs, le niveau de couverture par les provisions des pertes attendues bâloises se renforce à 172% (vs. 152% au 30 juin 2020), dans la continuité de la politique de provisionnement prudente de la Caisse Régionale.

Le résultat net consolidé du semestre s’établit à 159,1 M€, en forte hausse de 93,9% par rapport au premier semestre 2020 et le résultat sous-jacent affiche un rebond de +28,3%.

> Des fondamentaux financiers robustes

Avec un ratio de fonds propres totaux au 30 juin 2021 de 21,5%, renforcé de 1,4 point sur un an et largement supérieur aux exigences réglementaires, et une situation de liquidité robuste, la Caisse Régionale d’Île-de-France s’appuie sur une structure financière très solide pour accompagner dans la durée le redressement de l’économie.

> Le Crédit Agricole d’Ile-de-France, partenaire innovant du développement de son territoire

La banque régionale continue d’innover pour accompagner les Franciliens dans les moments de vie qui comptent pour eux, en particulier l’accès à la location de leur nouveau logement. Pour simplifier cette étape parfois complexe, le Crédit Agricole d’Ile-de-France lance Ma Future Location en partenariat avec les meilleurs des PropTech. Ce nouvel écosystème, issu de la stratégie d’open innovation de la Caisse Régionale, propose à tous les Franciliens des solutions pour faciliter leur parcours de la recherche du bien à l’emménagement.

La banque des PME lancée en début d’année illustre l’ambition du Crédit Agricole d’Ile-de-France d’être utile à son territoire. Ce pôle de spécialistes va permettre à la banque régionale d’intensifier son rôle de financeur du développement économique francilien en accompagnant les PME locales dans leurs projets de création, reprise/cession, développement d’entreprises. Le nouveau pôle dénombre déjà 205 entrées en relation depuis sa création, signe de reconnaissance de son expertise.

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France continue de soutenir les jeunes talents franciliens, via son fonds de dotation mais également avec la seconde édition du concours « Révèle ton talent, by Crédit Agricole d’Ile-de-France ». Ce concours, lancé en partenariat avec Clique TV et destiné aux jeunes créateurs, artistes et entrepreneurs passionnés de demain, a recueilli 234 candidatures. Plus de 11 millions d’internautes ont été touchés par la promotion du concours sur différents canaux digitaux. Les 4 gagnants auront l’opportunité de concrétiser leur projet grâce aux conseils prodigués par des experts et recevront une dotation matérielle.

Retrouvez toute l’actualité de la Caisse Régionale, les actions mutualistes locales et le mécénat sur le site ca-paris.com.

ACTIVITÉ

(en milliards d’euros) 30/06/

2020 30/06/

2021 FONDAMENTAUX FINANCIERS 30/06/

2020 30/06/

2021 Encours de collecte(1) 72,3 79,6 +10,0% Ratio de solvabilité(2) 20,1% 21,5%(3) Encours de crédit 47,3 48,8 +3,0% Capitaux propres en M€ 6 382 6 802 +6,6% Total encours crédits + collecte 119,6 128,4 +7,4% Total bilan en M€ 63 188 68 852 +9,0% Ratio Crédit Collecte 115,7% 109,1% Taux de créances dépréciées sur encours brut 1,1% 0,9%





RÉSULTATS CONSOLIDÉS PUBLIÉS

(en millions d’euros) 6M 2020 6M 2021 RÉSULTATS CONSOLIDÉS SOUS-JACENTS

(en millions d’euros) 6M 2020 6M 2021 Produit Net Bancaire 482,4 541,1 +12,2% Produit Net Bancaire 528,8 541,1 +2,3% Frais Généraux

hors FRU/FGDR 277,2 291,1 +5,0% Frais Généraux

hors FRU/FGDR 283,4 291,1 +2,7% FRU/FGDR 14,8 17,3 +16,9% FRU/FGDR 14,8 17,3 +16,9% Résultat Brut d’Exploitation 190,4 232,7 +22,3% Résultat Brut d’Exploitation 230,6 232,7 +0,9% RBE hors FRU/FGDR 205,2 250,0 +21,8% RBE hors FRU/FGDR 245,5 250,0 +1,8% Résultat Net, Part du Groupe 82,1 159,1 +93,9% Résultat Net, Part du Groupe 124,0 159,1 +28,3% Coefficient d’exploitation 60,5% 57,0% Coefficient d’exploitation 56,4% 57,0% hors FRU/FGDR 57,5% 53,8% hors FRU/FGDR 53,6% 53,8%





(1) Bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres des clients.

(2) Ratio fonds propres totaux pour une exigence phasée de 10,5% depuis le 2 avril 2020.

(3) Estimation.

ANNEXE – indicateurs alternatifs de performance

Le coefficient d’exploitation correspond au rapport entre les frais généraux et le Produit Net Bancaire. Le ratio crédit collecte correspond au rapport entre les créances clientèle et la collecte de bilan diminuée de l’épargne réglementée centralisée par la Caisse des Dépôts et Consignations. Le taux de créances dépréciées sur encours brut correspond au rapport entre les créances douteuses et les encours de crédit bruts comptables. Le ratio provisions sur pertes attendues bâloises correspond au rapport entre les provisions pour risque de crédit hors FRBG et l’EL bâlois. Passage des résultats consolidés publiés aux résultats consolidés sous-jacents tenant compte de la distribution de la SAS Rue La Boétie décalée à décembre 2020.





EN M€ 6M 2020 6M 2021 Élément spécifique : distribution SAS Rue La Boétie non perçue au T2 2020 Impact brut Impact

en RNPG Impact brut Impact

en RNPG Impact en PNB 46,5 46,5 - - Impact en frais généraux hors FRU/FGDR -6,2 -4,4 - - Total impact RBE 40,3 42,0 - -

Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur ca-paris.com, rubrique Informations Financières (accès gratuit et illimité pour les Particuliers, hors coût de communication variable selon l’opérateur).

Contact : communicationfinanciere-caidf@ca-paris.fr

