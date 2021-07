AS Ekspress Grupp: 2021.aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

English Estonian

AS-i Ekspress Grupp 2021. aasta II kvartali müügitulu oli 17,9 miljonit eurot ja kuue kuu müügitulu 33,2 miljonit eurot. Kontserni 2021. aasta II kvartali puhaskasum oli 1,25 miljonit eurot ning kuue kuu puhaskasum 0,98 miljonit eurot. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas juuni lõpus 53% kogukäibest ning 75% meedia segmendi käibest.

2021. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 17,9 miljonit eurot (II kvartal 2020: 13,9 miljonit eurot), kasvades 28%. Müügitulude kasvu taga on hästi taastunud ning osaliselt teiste meedialiikide arvelt täiendavalt kasvanud online reklaamiturg, mis näitas head kasvu kogu Baltikumis. Jätkuvalt on surve all paberreklaami müügitulu, mis ei ole siiani taastunud pandeemia eelsele tasemele. Kontserni 2021. aasta 6 kuu müügitulu oli 33,2 miljonit eurot, kasvades 12% aastases võrdluses.

AS-i Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2021. juuni lõpuks 76% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli üle 110 tuhande tellimuse. Digitaalsete tellijate lisandumine mõjub positiivselt Ekspress Grupi majandustulemustele ja kinnitab pikaajalise strateegilise suuna õigsust.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli II kvartalis 2,67 miljonit eurot, mis on 1,01 miljonit ehk 61% enam võrreldes 2020. aasta II kvartaliga. Kasumlikkust on aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük kõigis Balti riikides ning jätkuv kuluefektiivne tegutsemine. II kvartalis jätkunud pandeemia mõjud ei ole osutunud samaväärseteks 2020. aasta II kvartaliga, kui reklaamimüük sai väga olulise tagasilöögi. Riiklike piirangute suurenemisel ei läinud majandus analoogselt 2020. aastaga lukku, kuid pandeemia tõttu seatud piirangud mõjutasid siiski ka 2021. aasta II kvartalis kontserni välireklaamiettevõtteid ning piletiärisid. Reklaamikliendid on olukorraga kohanenud ja reklaamiäri kasv kõikides riikides näitab, et suurem osa ettevõtteid on suutnud muutuda digitaalsemaks, avanud või kohandanud oma kauplemisviisid e-kanalitele ning reklaamivajadus on taastunud. Arvestades vaktsineerimise kättesaadavust ning inimeste soovi liikuda ringi ja käia üritustel, oleme aasta teise pooles nii välireklaami kui piletiäri taastumise osas optimistlikumad.

Kontserni puhaskasum oli II kvartalis 1,25 miljonit eurot, mis on 114% enam võrreldes sama perioodiga 2020. aastal. 6-kuu puhaskasum oli 0,98 miljonit eurot, mis on 1,14 miljonit eurot rohkem kui samal perioodil eelmisel aastal.

II kvartalis oli kontserni jaoks oluliseks arenguks AS-i Printall ostupakkumise saamine tuumikaktsionärile Hans Luigele kuuluvalt ettevõttelt Trükitung OÜ. Kontsern oli alates eelmise aasta lõpust kaalunud erinevaid strateegilisi alternatiive trükiteenuse segmendi valdkonna suhtes, sh trükitegevuse müüki, kinnisvara müüki ja tagasirentimist ning võimalikke liitumisi. Juulis 2021 kiitsid aktsionärid nimetatud tehingu heaks ning andsid volitused AS-i Ekspress Grupp juhatusele tehingu lõpule viimiseks, mis on plaanitud teha III kvartali jooksul. Tehingu tulemusena väljub kontsern kõrge investeeringuvajadusega ärist, mis ei vasta kontserni strateegiale. Kapitali vabastamine annab kontsernile lisavõimekuse digivaldkonna kasvu rahastamiseks.

II kvartalis kuulutati kontserni ettevõte D Screens Lätis Riia linnale kuuluva kinnisvara rendiõiguse II piirkonna enampakkumise võitjaks. Rendileping hõlmab 91 Riia linnale kuuluvat suurepärastes asukohtades reklaampinda, millest suur osa on ettevõttel plaanis digitaliseerida. Uue piirkonnaga seotud investeeringud digitaalsetesse väliekraanidesse teostatakse 2022. aasta lõpuks. Sõlmitud leping suurendab kontserni digiekraanide võrgustiku, mis katab kõiki Riia linna olulisemaid magistraale, rohkem kui 100 objektini.

II kvartali alguses lansseeritud Eesti uus piletimüügiplatvorm Piletitasku käivitus kevadel eriolukorra taandudes ning on leidnud nii ürituste korraldajatelt kui piletiostjatelt head vastukaja. Pakume värsket ja mugavat ostukogemust piletiostjatele ning tehnoloogiliselt uut taset korraldajatele. Soovime, et ürituste sisestamine, haldamine ning raportite ja andmete jälgimine oleks võimalikult ülevaatlik. Piletiplatvorm on hea näide digitaalsest ärist, millel on selge sünergia digimeediaga ning mis sobitub kontserni tänasesse üksteist toetavate digiäride strateegiasse.

Hoolimata pandeemiast korraldati Leedus sel aastal digitaalset arengut käsitlev konverents Login , mis vältas 5 päeva ja oli striiminguna saadaval kõikides Leedu suurimates meediaportaalides. Nii osalejate kui reklaamiklientide huvi oli kõrge ja 2019. aastal omandatud Leedu suurim digikonverents täidab endale seatud eesmärke.

30. juuni 2021 seisuga on kontsernil rahalisi vahendeid 4,2 miljonit eurot (30.06.2020 6,3 miljonit eurot). Kontserni likviidsus on hea, kuid kontserni likviidsuspositsiooni tugevdamiseks ja paindlikkuse ning käibekapitali suurendamiseks sõlmis kontsern juulis 2021 AS-iga SEB Pank laenulepingute muudatused. Pikendati laenude tagasimakse tähtaegasid 5 aasta võrra ning vähendati igakuist tagasimakset 0,2 miljonilt eurolt 0,06 miljoni euroni kuus. Muudatuse tulemusel jääb Ekspress Grupi kasutusse täiendav 1,7 miljonit eurot, mille arvelt saab kontsern tugevdada olemasolevaid põhitegevusi ja suurendada investeeringuid digiäridesse.





II KVARTALI JA 6 KUU TULEMUSED

MÜÜGITULU

2021. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 17,9 miljonit eurot (II kvartal 2020: 13,9 miljonit eurot). II kvartali müügitulu suurenes 28% võrreldes eelmise aastaga. Reklaamitulud on jõudsalt taastunud. 2021. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 33,2 miljonit eurot (I poolaasta 2020: 29,6 miljonit eurot). Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2021. aasta II kvartali lõpus 53% kogukäibest ja 75% meedia segmendi käibest (2020. aasta II kvartali lõpp: 46% kogukäibest ja 68% meedia segmendi käibest). Digitaalsed tulud suurenesid 30% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

2021. aasta II kvartali konsolideeritud EBITDA oli 2,67 miljonit eurot (II kvartal 2020: 1,65 miljonit eurot). 2021. aasta II kvartali EBITDA kasvas 61% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 14,9% (II kvartal 2020: 11,9%). Kasumlikkust on aidanud tõsta tugev veebireklaami ja digitellimuste müük ning range kulude kontroll kõikides Balti riikides. 2021. aasta I poolaasta konsolideeritud EBITDA oli 3,76 miljonit eurot (I poolaasta 2020: 2,33 miljonit eurot).

2021. aasta II kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1,25 miljonit eurot (II kvartal 2020: 0,58 miljonit eurot), mis on 0,67 miljonit eurot ja 114% rohkem võrreldes 2020. aastaga. 2021. aasta esimese poolaasta konsolideeritud puhaskasum oli 0,98 miljonit eurot (I poolaasta 2020: puhaskahjum summas -0,16 miljonit eurot), mida on võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 1,14 miljonit eurot ja 714% enam.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 4,2 miljonit eurot ja omakapitali 55,4 miljonit eurot (59% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2020. aasta 30. juuni seisuga olid vastavalt 6,3 miljonit eurot ja 51,5 miljonit eurot (54% bilansimahust). Seisuga 30. juuni 2021 oli kontserni netovõlg 17,9 miljonit eurot (30. juuni 2020: 16,3 miljonit eurot).

2020. aasta rahapositsiooni mõjutasid tulenevalt COVID-19 eriolukorrast sõlmitud kokkulepped, mis sõlmiti AS-iga SEB Pank laenumaksete peatamiseks perioodil märts-august 2020 (1,2 miljonit eurot) ja AS-iga Citadele banka laenumaksete peatamiseks perioodil juuni-november 2020 (0,3 miljonit eurot). Täiendavalt mõjutas kontserni rahapositsiooni positiivselt möödunud aastal Eesti Töötukassalt saadud töötasu hüvitis (1,14 miljonit eurot) ja 2020. aasta eriolukorra ajal tekkinud maksukohustuse (1,60 miljonit eurot) ajatamine 24 kuuks.





Segmentide peamised finantsnäitajad





(tuhandetes EUR) Müügitulu II kv 2021 II kv 2020 Muutus % I pa 2021 I pa 2020 Muutus % 12 kuud 2020 Meedia segment 12 904 9 891 30% 23 560 19 917 18% 43 728 sh tulu kõikidest digitaalsetest ja

online kanalitest 9 939 7 021 42% 17 603 13 526 30% 30 963 % tulu kõikidest digitaalsetest ja

online kanalitest 77% 71% 75% 68% 71% Trükiteenuste segment 5 255 4 569 15% 10 163 10 813 -6% 21 384 Kesksed tegevused 1 054 520 103% 2 106 1 035 103% 2 761 Segmentidevahelised elimineerimised (1 322) (1 037) (2 648) (2 118) (4 629) KONTSERN KOKKU 17 890 13 944 28% 33 181 29 646 12% 63 243 % tulu kõikidest digitaalsetest ja

online kanalitest 56% 50% 53% 46% 49%





(tuhandetes EUR) EBITDA II kv 2021 II kv 2020 Muutus % I pa 2021 I pa 2020 Muutus % 12 kuud 2020 Meedia segment 2 281 1 514 51% 3 076 1 762 75% 6 601 Trükiteenuste segment 529 248 113% 1 022 831 23% 2 224 Kesksed tegevused (111) (92) -20% (289) (236) -23% (720) Segmentidevahelised elimineerimised* (34) (16) (53) (33) (1 101) KONTSERN KOKKU 2 666 1 654 61% 3 755 2 325 62% 7 004

* COVID-19 jätkuva mõju tõttu majanduslikule olukorrale on kontsern IV kvartalis 2020. aastal kajastanud materiaalse põhivara väärtuse languse kahjumit summas 1,0 miljonit eurot.





EBITDA marginaal II kv 2021 II kv 2020 I pa 2021 I pa 2020 12 kuud 2020 Meedia segment 18% 15% 13% 9% 15% Trükiteenuste segment 10% 5% 10% 8% 10% KONTSERN KOKKU 15% 12% 11% 8% 11%





Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 30.06.2021 31.12.2020 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 4 207 6 269 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 11 369 9 450 Ettevõtte tulumaksu nõuded 153 7 Varud 2 596 2 756 Käibevara kokku 18 325 18 482 Põhivara Muud nõuded ja investeeringud 948 982 Edasilükkunud tulumaksu vara 30 30 Investeeringud ühisettevõtetesse 898 1 661 Investeeringud sidusettevõtetesse 2 336 2 253 Materiaalne põhivara 15 014 14 134 Immateriaalne põhivara 56 766 56 635 Põhivara kokku 75 992 75 696 VARAD KOKKU 94 316 94 177 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Võlakohustused 3 421 3 613 Võlad ja ettemaksed 14 721 15 251 Ettevõtte tulumaksu kohustused 53 81 Lühiajalised kohustused kokku 18 196 18 945 Pikaajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused 18 652 18 589 Muud pikaajalised kohustused 2 040 2 025 Pikaajalised kohustused kokku 20 692 20 613 KOHUSTUSED KOKKU 38 888 39 558 OMAKAPITAL Vähemusosalus 128 126 Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid: Aktsiakapital 18 478 18 478 Ülekurss 14 277 14 277 Omaaktsiad (384) (209) Reservid 1 903 1 758 Jaotamata kasum 21 026 20 189 Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku 55 300 54 493 OMAKAPITAL KOKKU 55 428 54 619 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 94 316 94 177

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) II kv 2021 II kv 2020 I pa 2021 I pa 2020 12 kuud 2020 Müügitulu 17 890 13 944 33 181 29 646 63 243 Müüdud toodangu kulu (13 763) (11 598) (26 509) (25 070) (50 637) Brutokasum 4 128 2 346 6 671 4 576 12 607 Muud äritulud 212 521 319 605 2 040 Turunduskulud (892) (531) (1 488) (1 288) (2 701) Üldhalduskulud (1 898) (1 602) (3 923) (3 495) (7 532) Muud ärikulud (29) (56) (55) (80) (1 336) Ärikasum /(kahjum) 1 521 678 1 524 319 3 078 Intressitulud 8 6 17 12 28 Intressikulud (202) (217) (412) (441) (877) Muud finantstulud/(kulud) (15) (12) (4) (28) 614 Kokku finantstulud/(kulud) (209) (223) (400) (457) (235) Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt (63) 135 (170) 8 102 Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt 32 (8) 67 (28) (129) Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist 1 281 582 1 021 (158) 2 816 Tulumaks (34) (1) (39) (2) (280) Aruandeperioodi kasum /(kahjum) 1 247 582 982 (160) 2 536 Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav Emaettevõtte aktsionäridele 1 246 575 980 (168) 2 510 Vähemusosalusele 1 7 2 8 26 Koondkasum /(kahjum) kokku 1 247 582 982 (160) 2 536 Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav Emaettevõtte aktsionäridele 1 246 575 980 (168) 2 510 Vähemusosalusele 1 7 2 8 26 Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta 0,04 0,02 0,03 (0,01) 0,08 Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta 0,04 0,02 0,03 (0,01) 0,08





Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) I pa 2021 I pa 2020 12 kuud 2020 Rahavood äritegevusest Aruandeperioodi ärikasum 1 524 319 3 078 Korrigeerimised: Põhivara kulum 2 281 2 011 3 968 (Kasum)/-kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest 36 (3) 986 Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus 19 0 0 Äritegevuse rahavood: Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (1 150) 2 470 3 274 Varude muutus 160 68 375 Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus (390) 1 515 (1 201) Rahavood põhitegevusest 2 481 6 379 10 480 Makstud ettevõtte tulumaks (212) (56) (263) Makstud intressid (277) (306) (903) Rahavood äritegevusest kokku 1 992 6 017 9 314 Rahavood investeerimistegevusest Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha) /

sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse (201) (203) (425) Laekumised muudest investeeringutest 51 0 16 Saadud intressid 2 1 2 Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (1 268) (1 037) (2 562) Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 1 29 308 Antud laenud (82) (98) (331) Saadud dividendid 78 150 150 Rahavood investeerimistegevusest kokku (1 419) (1 158) (2 841) Rahavood finantseerimistegevusest Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed (954) (519) (949) Arvelduskrediidi kasutuse muutus 0 (1 018) (1 018) Saadud laenud / Laenude tagasimaksed (1 235) (662) (1 884) Laekunud aktsiate emiteerimisest 0 0 600 Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel (446) 0 (600) Rahavood finantseerimistegevusest kokku (2 635) (2 200) (3 851) RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS (2 062) 2 659 2 621 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 6 269 3 647 3 647 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 4 207 6 306 6 269





