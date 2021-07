English Finnish





30.7.2021

Muutoksia Lassila & Tikanojan johtoryhmässä

Lassila & Tikanojan Kiinteistöpalvelut Suomen toimialajohtaja Tuomas Mäkipeska on irtisanoutunut ja jatkaa uraansa Lassila & Tikanojan ulkopuolisissa tehtävissä.

Antti Niitynpää (eMBA) on nimitetty Kiinteistöpalvelut Suomen toimialajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 30.7.2021 alkaen. Niitynpää toimii tällä hetkellä Lassila & Tikanojan Kiinteistöpalvelut Suomen suurimman palvelulinjan, Siivouksen liiketoimintajohtajana. Aiemmin Niitynpää on työskennellyt Lassila & Tikanojan Kiinteistöhuollon palvelulinjan liiketoimintajohtajana ja aluejohtajana sekä ISS Suomessa muun muassa aluejohtajana.

Niitynpäällä on vahvat näytöt kannattavan kasvun rakentamisesta. Hän on menestyksekkäästi uudistanut Siivouksen palvelulinjan organisaation, johtamisen ja toimintatavat. Palvelulinjan asiakastyytyväisyys, laatu ja henkilöstötyytyväisyys ovat kaikki nousseet uudelle tasolle Niitynpään aikana.

”Haluan kiittää Tuomasta hänen erinomaisesta työstään Lassila & Tikanojan rakentamisessa ja uudistamisessa useassa eri roolissa lähes kymmenen vuoden aikana. Toivotan Tuomakselle paljon onnea ja menestystä uusiin haasteisiin. Olen iloinen voidessani toivottaa Antin tervetulleeksi vahvistamaan johtoryhmäämme laajalla kiinteistöpalvelualan kokemuksellaan. Antti on ollut vahvasti mukana Kiinteistöpalvelut-toimialan strategian toteuttamisessa ja kannattavan kasvun rakentamisessa ja tämä työ jatkuu”, sanoo Eero Hautaniemi, Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja.

Tuomas Mäkipeska jatkaa siirtymäajan Lassila & Tikanojassa johdon neuvonantajana.

