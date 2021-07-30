AKWEL 2021年上半年销售额增长26%

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2021年7月29日星期四

2021年上半年销售额增长26%

汽车和重型卡车行业设备-系统供应商、流体和机械管理专家AKWEL（FR0000053027，AKW，符合PEA账户条件）2021年上半年合并营业收入为4.876亿欧元，增长26.0%（相比2019年上半年下滑13.9%）。

合并营业收入（2021年1月1日至6月30日）

单位：百万欧元 - 未经审计 2021 2020 变动 PCC变动(1) 第1季度 273.3 273.5 -0.1% +6.3% 第2季度 214.3 113.5 +88.7% +99.7% 上半年 487.6 387.0 +26.0% +33.7%

(1) 固定业务范围和汇率。





AKWEL在2021年第二季度营业收入增长88.7%，按固定业务范围和汇率计算增长99.7%。作为比较基准的2020年第二季度，全球汽车生产几乎停止了两个月。如果与2019年相比，2021年营收仍下滑了21.7%。主要原材料和电子元件供应出现的严重困难扰乱了整个供应链，并导致汽车厂商意外停产。

按生产区域划分的上半年营业收入情况

法国：138.8 M€（+25.6%）

欧洲和非洲：153.4 M€（+29.9%）

北美：121.8 M€（+25.1%）

亚洲和中东：70.4 M€（+19.2%）

南美：3.2 M€（+64.4%）





按固定业务范围和汇率计算，AKWEL在欧洲和北美的业绩表现持续领先于基准市场。

在支付股息后，集团截至6月30日的正净现金流创下纪录，达9590万欧元（不含租赁债务）。

鉴于原材料和电子元件供应紧张，2021年全球汽车行业的前景依然扑朔迷离。鉴于2020年有利的基数效应，AKWEL预计今年营业收入将出现增长，但仍将低于2019年。

AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体及机械管理专家，在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。



AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有约10,500名员工。





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