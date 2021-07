EssilorLuxottica : Résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2021 : Accélération de la croissance du chiffre d’affaires, progression de la marge, cash flow à un niveau record et amélioration des perspectives 2021

English French Italian

Résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2021 d’EssilorLuxottica

Accélération de la croissance du chiffre d’affaires, progression de la marge et cash flow à un niveau record

Amélioration des perspectives 2021

Deuxième trimestre:

C hiffre d’affaires en hausse de 9,2 % à taux de change constants 1 par rapport à 2019

Amérique du Nord , région l a plus performante, EMEA et Amérique latine positives

Croissance et a ccélération des deux segments « Professional S olutions » (Solutions pour les professionnels) et « Direct to Consumer » (Vente directe aux consommateurs)

Croissance de l’optique et du solaire, avec un rattrapage du solaire

E-commerce en hausse de 66 % à taux de change constants1 par rapport à 2019 et atteignant 9 % du chiffre d’affaires total





Premier semestre:

Résultat opérationnel en hausse de 35 % à taux de change constants 1 par rapport à 2019

Marge opérationnel le ajustée 2 de 1 8,5 % en hausse de 130 points de base par rapport à 2019

Génération de Cash flow libre4 à un niveau record de 1,2 milliards d’euros





Charenton-le-Pont, France (30 juillet 2021, 7h00) - Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica, qui s’est réuni le 29 juillet 2021, a arrêté les comptes consolidés résumés du premier semestre 2021. Ces comptes ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes. Leur rapport est en cours d’émission.

«Nous avons délivré des résultats solides au premier semestre, et ce malgré les défis persistants de la pandémie. Notre focus sur les produits et les marques haut de gamme, une chaine d'approvisionnement puissante et une communauté mondiale d'employés compétents et engagés y ont fortement contribué.

Au deuxième trimestre, nous avons écrit de nouvelles pages importantes de l'histoire d'EssilorLuxottica en clarifiant notre gouvernance et en construisant une entreprise unifiée, tout en continuant à développer notre réseau de vente de détail en Europe en finalisant l'acquisition de GrandVision.

Tournés vers l'avenir, nous sommes fiers de partager notre nouvelle approche de développement durable à l'échelle du Groupe, «Eyes on the Planet», construite autour de cinq piliers : carbone, circularité, bonne vision dans le monde, inclusion et éthique. Signe de notre engagement à long terme dans ce domaine, nous annonçons aujourd'hui notre objectif d'atteindre la neutralité carbone dans nos opérations directes d'ici 2025, en commençant par l'Europe dès 2023. Œuvrer pour nos clients, consommateurs et communautés, et agir pour notre planète nous donnent encore plus confiance dans l’avenir », ont déclaré Francesco Milleri, Directeur Général d’EssilorLuxottica, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d’EssilorLuxottica.

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel.

EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs. Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d’optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale, ainsi que GrandVision depuis le 1er juillet 2021 (avec 76,72% du capital).

En 2020, EssilorLuxottica comptait plus de 140 000 employés et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 14,4 milliards d’euros.

L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.

Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters : ESLX.PA ; Bloomberg : EL:FP.

