Bekaert: résultats du premier semestre 2021

English Dutch French

Résultats du premier semestre 2021



Bekaert réalise une performance remarquable

Chiffre d’affaires et EBIT sous-jacent du premier semestre records • EBIT sous-jacent de € 285 millions ou une marge sur chiffre d’affaires de 12,4% • endettement net/EBITDA sous-jacent de 0,69



Bekaert a réalisé un chiffre d’affaires très solide et une hausse vigoureuse des marges au premier semestre 2021. Cette performance a été réalisée grâce au rebond des volumes aux niveaux d'avant Covid-19, au portefeuille d'activités globalement plus solide, à l’effet durable des programmes d'amélioration mis en œuvre et à l’impact significatif sur les prix et la valorisation des stocks suite aux hausses des prix des matières premières.



Faits marquants du 1S 2021

• Chiffre d’affaires consolidé de € 2 306 millions (+33% ) et chiffre d’affaires global de € 2 782 millions (+39%2)

• EBIT sous-jacent de € 285 millions, reflétant une marge sur chiffre d’affaires de 12,4%, en hausse de 7,2 points de pourcentage par rapport à 1S 2020

• EBITDA sous-jacent de € 376 millions, reflétant une marge sur chiffre d’affaires de 16,3%, en hausse de 5,3 points de pourcentage par rapport à 1S 2020

• ROCE sous-jacent de 26,9%, par rapport à 7,7% au 1S 2020

• Résultat par action de € 3,66, contre € 0,59 l’année dernière

• Fonds de roulement de € 667 millions ou un fonds de roulement moyen sur chiffre d’affaires de 13,0%, une baisse significative par rapport à la moyenne du 1S 2020 (20,1%) et de l’exercice financier 2020 (16,4%), malgré l’impact des hausses des prix du fil machine

• Cash-flow libre opérationnel solide de € 155 millions (contre € 61 millions au 1S 2020) porté par la hausse de la rentabilité

• Endettement net de € 519 millions, en retrait de € -436 millions par rapport à € 955 millions au 30 juin 2020, et une nouvelle baisse (€ -85 millions) par rapport à fin 2020. Il en résulte un endettement net sur EBITDA sous-jacent de 0,69, contre 2,46 au 30 juin de l'année dernière et 1,26 fin 2020.

Orientation et efficacité de nos actions



Nos actions se sont concentrées sur trois domaines principaux et chacun d'entre eux a contribué pour environ un tiers à l'amélioration de l'EBIT sous-jacent en glissement annuel.



• Reprise des volumes aux niveaux d’avant Covid-19, réalisée en:

- saisissant les opportunités offertes par le rebond de la demande mondiale;

- stimulant la croissance grâce à une stratégie et une orientation centrées sur le client et le marché;

- garantissant l'excellence de la chaîne d'approvisionnement pour assurer la continuité des livraisons aux clients du monde entier



• Améliorations structurelles de la performance globale de Bekaert:

Poursuite des améliorations au sein du Groupe, à travers

- des améliorations du mix de produits et d'activités, conformément à notre stratégie de valorisation du portefeuille d'activités ;

- une discipline de fixation de prix alignée sur l'évolution des prix des matières premières ;

- l’accélération de nos programmes d'excellence commerciale et manufacturière ;

- le maintien d’un contrôle efficace du fonds de roulement et des coûts d’investissement.

Suite à ces mesures d’amélioration, les quatre unités d’activités ont dégagé une marge EBIT sous-jacent comprise entre ~10% and ~17%.

• Saisir les opportunités des conditions économiques favorables temporaires:

- effet positif de valorisation des stocks sans effet de trésorerie suite aux hausses des prix des matières premières ;

- en excluant l'impact de la valorisation des stocks du premier semestre 2021, l'EBIT sous-jacent aurait atteint une marge sur chiffre d’affaires d'environ 10%.



Développements du marché



La demande sur les marchés des pneumatiques a été très forte au niveau mondial tout au long du premier semestre 2021. La demande en Chine a commencé à se tasser en juin 2021, en raison d'une baisse des exportations des fabricants de pneus chinois due à la pénurie de conteneurs et aux réformes des politiques fiscales. Cette baisse a été partiellement compensée par un rebond de la demande en Amérique du Nord et par une forte demande dans la région EMEA et en Inde. La demande sur les marchés automobiles première monte a rebondi, sans toutefois atteindre les niveaux d'avant Covid-19, en raison de la pénurie mondiale de puces.



La demande sur les marchés de la construction et des infrastructures a été forte tout au long du premier semestre en Amérique latine, et s'est progressivement améliorée dans le reste du monde. Les programmes de relance ont soutenu la demande et la tendance actuelle à la démondialisation nous a été bénéfique en tant qu'acteur mondial solidement implanté sur tous les continents.



La demande sur les marchés de l'énergie et des services publics a été forte, avec des évolutions positives pour les activités de renforcement des tuyaux flexibles et de câbles électriques aériens, une amélioration des carnets de commandes et des projets remportés pour les câbles, et des opportunités sur les marchés de l'hydrogène et d'autres énergies renouvelables.



Les marchés de l'agriculture, de la pêche et de la marine, et de l'exploitation minière sont restés solides, réalisant de bons volumes de ventes pour nos activités de fils d’acier et de câbles. La reprise industrielle mondiale a également stimulé la demande de solutions de renforcement de tuyaux et de filtration de Bekaert.



Perspectives 2021 et ambitions à moyen terme



Au second semestre, nous anticipons une bonne demande sur la plupart des marchés. Nous prenons cependant en compte les effets saisonniers habituels et restons prudents par rapport aux interruptions de la chaîne d'approvisionnement et aux autres défis posés par la pandémie de Covid-19.



Nous prévoyons que l'impact positif de la valorisation des stocks diminuera de manière significative au second semestre en raison d'une stabilisation anticipée des prix des matières premières à partir du quatrième trimestre 2021.



L'EBIT sous-jacent du second semestre sera donc inférieur à celui du premier semestre 2021 et devrait équivaloir ou dépasser le niveau solide du second semestre de l'année dernière.



Sauf événements inattendus, Bekaert prévoit pour l'exercice 2021 une marge EBIT sous-jacente sur chiffre d’affaires de 10% ou plus et un chiffre d'affaires d'environ € 4,6 milliards.





Exercice 2021 Chiffre d’affaires consolidé Marge EBIT

sous-jacente Levier d’endettement net Perspectives révisées ~ € 4,6 milliards ³ 10% <1,0



Suite à la révision de notre plan stratégique quinquennal, nous relevons également nos ambitions à moyen terme (2022-2026) avec une ambition de marge EBIT sous-jacente de 9% à 11% tout au long du cycle. Nos ambitions de réaliser une croissance organique du chiffre d'affaires de plus de 3% CAGR et de générer un rendement du cash-flow libre (sur le résultat net) de ~100% restent inchangées.





Pièce jointe