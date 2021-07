English French

Paris, le 30 juillet 2021, 7h00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Sibanye-Stillwater consent une promesse unilatérale d'achat à Eramet pour l'acquisition de son usine hydro-métallurgique de Sandouville en France

Cession de la raffinerie de Sandouville envisagée sur la base d’une valorisation attractive avec un impact positif sur le résultat et la trésorerie d’Eramet

Nouvelles perspectives d’avenir pour le site et ses salariés, avec la poursuite de son redressement

Opération en ligne avec la feuille de route stratégique du Groupe visant à se concentrer sur ses grands projets de croissance





Suite à la revue stratégique du site de Sandouville, Eramet annonce avoir reçu une promesse unilatérale d’achat de la part de Sibanye-Stillwater, acteur majeur des métaux précieux, sur 100% des titres de sa filiale Eramet Sandouville (« Opération »), usine hydro-métallurgique localisée en France.

Le produit net de cession, payable à la date de réalisation de l’Opération, s’élèverait à environ 65 M€, sous réserve des ajustements de closing.

Le projet de cession du site de Sandouville à Sibanye-Stillwater sera soumis aux instances représentatives du personnel dans le cadre du processus d’information-consultation habituel pour ce type de transactions, à la suite duquel Eramet pourrait exercer son option de vente. L’Opération serait alors sujette à d’ultimes conditions suspensives notamment relatives à l’obtention d’autorisations réglementaires.

Le site, qui emploie environ 190 personnes, est spécialisé dans la fabrication de sels de nickel à haute valeur ajoutée et de métal de haute pureté destinés à des applications spécifiques dans la galvanoplastie et dans la conception de super-alliages, de catalyseurs et de composants électroniques. Au 1er semestre 2021, son chiffre d’affaires s’est élevé à 77 M€ pour une perte brute d’exploitation de 14 M€.

En cas de succès de la transaction, Sibanye-Stillwater envisage de poursuivre le plan de redressement du site de Sandouville et de lancer un programme d’investissement pour diversifier ses activités.

Christel Bories, Présidente-directrice générale d’Eramet, a déclaré :

« Cet accord est une opportunité pour le site de Sandouville et pour le Groupe. Sous réserve de la réalisation de l’Opération, il permettrait au site de se développer de façon pérenne avec des perspectives d’avenir, dans l’intérêt des salariés et du territoire. Pour Eramet, de pouvoir se focaliser sur les projets au cœur de sa transformation stratégique ».

Calendrier

25.10.2021 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème trimestre 2021

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses 13 000 collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www . eramet .com

À PROPOS DE SIBANYE-STILLWATER

Sibanye-Stillwater est un acteur mondial des métaux précieux, avec des actifs miniers du groupe platinoïde aux Etats-Unis et en Afrique du Sud, des opérations aurifères en Afrique du Sud et un portefeuille de gisements dans le cuivre, l’or et les métaux précieux sur le continent américain.

Fondé en 2013, le groupe s’est diversifié pour devenir l’un des plus grands acteurs miniers du platine, palladium et rhodium et est également un acteur de premier rang dans l’or. Sibanye-Stillwater est également producteur d’autres métaux précieux tels que l’iridium et le ruthénium, ainsi que de chrome, cuivre et nickel comme co-produits. Le groupe est non seulement un acteur minier des métaux précieux, mais est également un leader mondial du recyclage et traitement de convertisseurs catalytiques riches en métaux précieux.

Sibanye-Stillwater est coté sur les bourses de Johannesburg et de New-York avec une capitalisation boursière de 12 Mds$. Le groupe a généré un chiffre d’affaires d’environ 7,7 Mds$ en 2020 et emploie plus de 80 000 personnes.

www.sibanyestillwater.com

