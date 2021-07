Résultats Air France-KLM Deuxième Trimestre 2021

English French

30 juillet 2021

DEUXIEME TRIMESTRE 2021

Résultat d'exploitation à -752 millions d'euros, EBITDA à -248 millions d'euros. Cash-flow libre d’exploitation ajusté positif à 210 millions d'euros

grâce aux fortes ventes de billets

Le Groupe a amélioré ses résultats au deuxième trimestre par rapport à l'année dernière, bien qu'ils soient toujours affectés par les restrictions de voyage :

Chiffre d'affaires de 2 750 millions d'euros, en hausse de 1 568 millions d'euros par rapport à l'année dernière.

Résultat d'exploitation de -752 millions d'euros, en hausse de 801 millions d'euros par rapport à l'année dernière.

Perte d’EBITDA réduite à -248 millions d'euros

Résultat net à -1 489 millions d'euros incluant l'impact négatif de la dé-comptabilisation du régime de retraite du personnel au sol de KLM.

Les programmes de restructuration montrent de bons résultats et les bénéfices structurels augmentent à 2,1 milliard d’euros

Le groupe a augmenté son capital de 1 milliard d'euros, a converti le prêt direct de l'Etat français de 3 milliards d'euros en instruments hybrides perpétuels et a émis un emprunt obligataire senior de 800 millions d'euros dont les liquidités seront reçues au troisième trimestre.

Dette nette de 8,3 milliards d'euros en baisse de 2,7 milliards d'euros par rapport à fin 2020 grâce à la première série de mesures de renforcement du capital.





PERSPECTIVES

Depuis juin, les premiers signes de la reprise sont visibles à travers les niveaux de réservations grâce à la levée ou à l'assouplissement des restrictions de voyage en Europe et à l'augmentation du taux de vaccination dans tous les pays. La réouverture de l'Atlantique Nord aux citoyens américains à destination de l'Europe a également entraîné une amélioration du nombre de réservations.

Dans ce contexte, le Groupe prévoit une capacité en sièges kilomètres offerts pour l'activité passagers du réseau Air France-KLM entre 60% et 70% au troisième trimestre 2021 par rapport à 2019.

En raison de l'incertitude sur la réouverture de l'Atlantique Nord pour les citoyens européens et de l'incertitude concernant la levée des restrictions de voyage, aucune indication de capacité ne sera fournie pour le quatrième trimestre 2021.

Le Groupe Air France-KLM continue de se concentrer sur ses projets de transformation pour réduire ses coûts et sur sa trésorerie et ses fonds propres. Lors de l'Assemblée générale annuelle de mai 2021, des résolutions extraordinaires ont été approuvées par les actionnaires offrant au Conseil d'administration une grande flexibilité pour restaurer les fonds propres. Ces résolutions pourraient inclure des instruments tels que l'émission de titres, de quasi-fonds propres donnant accès au capital afin de restaurer le bilan et lisser les remboursements de dette.

Début juillet, Air France-KLM a signé et exécuté un programme EMTN pour une enveloppe globale de 4,5 milliards d'euros.

Le Conseil d'administration d'Air France-KLM, réuni le 29 juillet 2021 sous la présidence d'Anne-Marie Couderc, a arrêté les comptes du premier semestre 2021. M. Benjamin Smith, le Directeur Général du Groupe a déclaré : “ Grâce à l'assouplissement des restrictions de voyage dans plusieurs régions clés, le deuxième trimestre 2021 a vu les premiers signes de la reprise tant attendue. Les voyageurs ont pu reprendre le chemin des airs et l'approche volontariste d'Air France-KLM en termes de capacités - combinée au réseau équilibré et aux hubs efficaces du groupe - s'est avérée concluante. La réciprocité de la réouverture des frontières et l'accélération du déploiement de la vaccination dans le monde, notamment dans le contexte de la montée en puissance du variant Delta, joueront un rôle clé dans le maintien de cette dynamique. Pour tirer le meilleur parti de la reprise et préparer l'avenir, Air France-KLM a poursuivi sa transformation dans toutes ses activités et a notamment renforcé ses efforts pour montrer la voie vers l’aviation durable."

Revue d'activité

Réseaux : La reprise n'est visible que depuis juin, tandis que le cargo a continué d'enregistrer de bonnes performances.

Réseaux



Deuxième trimestre Premier semestre 2021 Variation Variation

Change constant 2021 Variation Variation

Change constant Chiffre d’affaires total (m€) 2 363 +151,8% +158,3% 4 221 -19,1% -17,1% Chiffre d’affaires Réseaux régulier (m€) 2 187 +164,5% +171,6% 3 899 -20,4% -18,2% Résultat d’exploitation (m€) -654 +469 +477 -1 715 +137 +127

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2021 a augmenté de 158,3% à change constant pour atteindre 2 363 millions d'euros. Le résultat d'exploitation s'est élevé à -654 millions d'euros, soit une augmentation de 477 millions d'euros à change constant par rapport à l'année dernière.

Réseaux passage: Les réseaux Caraïbes et Océan Indien, Afrique et Moyen-Orient, Europe et Domestique France sont les plus résilients

Deuxième trimestre Premier semestre Réseaux passage 2021 Variation Variation

Change constant 2021 Variation Variation

Change constant Passagers (en milliers) 5 853 +418,9% 10 321 -38,9% Capacité (millions de SKO) 36 417 +315,5% 70 003 -1,6% Trafic (millions de PKT) 15 930 +388,5% 29 363 -44,7% Coefficient occupation 43,7% +6,5 pt 41,9% -32,7 pt Chiffre d’affaires total (m€) 1 468 +294,5% +301,7% 2 487 -40,5% -39,3% Chiffre d’affaires passage régulier (m€) 1 392 +315,2% +324,3% 2 356 -41,2% -39,7% Recette unitaire au SKO (cts €) 3,82 -0,1% +2,1% 3,37 -40,2% -38,7%

L'année dernière, au deuxième trimestre, l'activité du réseau passage a été lourdement affectée par la crise du Covid-19 et s'est pratiquement interrompue. La capacité en sièges-kilomètres offerts au deuxième trimestre 2021 a augmenté de 315,5 % par rapport à l'année dernière, mais reste à 48 % des niveaux du deuxième trimestre 2019. Grâce au réseau équilibré du Groupe et à la bonne performance du fret, l’activité du réseau passage a été conforme aux prévisions du Groupe fournies lors de la présentation des résultats du premier trimestre 2021.

Les Antilles, la Grèce et le Domestique France ont été parmi les lignes les plus performantes. Ce trimestre encore, le groupe a exploité plus de capacité que ses principaux concurrents européens.

Au cours du deuxième trimestre, Air France a ajouté trois Airbus 350-900 à sa flotte et KLM Cityhopper a accueilli deux Embraer 195 E2 dans sa flotte. Avec ces investissements, le groupe continue de se doter d’une flotte efficace et démontre son engagement durable.

Poursuite des bonnes performances du Cargo

Deuxième trimestre Premier semestre Cargo 2021 Variation Variation

Change constant 2021 Variation Variation

Change constant Tonnage (en milliers) 273 +83,4% 541 +38,2% Capacité (millions de TKO) 2 623 +66,0% 5 311 +11,3% Trafic (millions de TKT) 2 092 +77,5% 4 166 +38,4% Coefficient d’occupation 79,8% +5,2 pt 78,4% +15,3 pt Chiffre d’affaires total (m€) 894 +58,1% +63,0% 1 733 +67,9% +74,0% Chiffre d’affaires transport de fret (m€) 795 +62,0% +66,9% 1 543 +73,4% +79,5% Recette unitaire par TKO (cts €) 30,31 -2,4% +0,5% 29,06 +55,8% +61,3%

Par rapport au deuxième trimestre en 2020, la capacité a augmenté de 66% en tonnes-kilomètres offerts. Malgré cette augmentation de capacité, le coefficient d’occupation a augmenté de 5,2 points et la recette unitaire par TKO à change constant s'est améliorée de 0,5%. Par rapport à 2019, l’offre de fret reste limitée alors que la demande reste élevée, ce qui se traduit par une recette unitaire et un chiffre d’affaires élevés.

Actuellement, le Groupe opère plus de 100 expéditions de vaccins Covid-19 par mois. La distribution de vaccins continue d'augmenter progressivement et le Groupe prévoit une croissance au troisième trimestre notamment vers l'Afrique et l'Amérique du Sud.

Au cours du premier semestre 2021, le programme SAF (Sustainable Aviation Fuel) Cargo a accueilli 22 partenaires, démontrant ainsi l'engagement en matière de développement durable d'Air France-KLM Cargo et de ses partenaires.

Perte d'exploitation de Transavia au deuxième trimestre 2021 à -98 millions d'euros

Deuxième trimestre Premier semestre Transavia 2021 Variation 2021 Variation Passagers (en milliers) 1 175 +1 208,9% 1 527 -37,4% Capacité (millions de SKO) 3 240 +1 069,2% 4 251 -17,8% Trafic (millions de PKT) 1 939 +972,0% 2 522 -45,6% Coefficient d’occupation 59,9% -5,4 pt 59,3% -30,4 pt Chiffre d’affaires total (m€) 126 +655,4% 163 -37,1% Recette unitaire au SKO (cts €) 3,88 -29,0% 3,83 -19,1% Coût unitaire au SKO (cts €) 6,90 -84,8% 8,96 +5,9% Résultat d’exploitation (m€) -98 +13 -218 -25

Le résultat d'exploitation du deuxième trimestre s'est soldé par une perte opérationnelle de -98 millions d'euros en raison des restrictions de voyage en Europe et en Afrique du Nord. Comme les niveaux de production au deuxième trimestre de l'année dernière étaient proches de zéro, le niveau d'activité au deuxième trimestre 2021 a été environ dix fois supérieur à celui de l'année dernière. Avec cette capacité en hausse, le coefficient d'occupation a perdu 5,4 points par rapport à l'année dernière, à un niveau de 59,9%.

Au cours du premier semestre 2021, la flotte de Transavia a augmenté de 9 appareils, dans le cadre de la stratégie de croissance de Transavia France. Transavia est bien positionnée pour profiter de la reprise du trafic loisirs observée depuis juin, ce qui représente une opportunité majeure pour la compétitivité du groupe.

Résultat d'exploitation de l'activité de maintenance pour le deuxième trimestre 2021 autour du point d’équilibre

Deuxième trimestre Premier semestre Maintenance 2021 Variation Variation

Change constant 2021 Variation Variation

Change constant Chiffre d’affaires total (m€) 679 +35,5% 1 302 -20,6% Chiffre d’affaires externe (m€) 255 +14.9% +31.0% 514 -28.3% -18.5% Résultat d’exploitation (m€) -3 315 319 -10 311 329 Marge d’exploitation (%) -0,4% +63,0 pt +68,0 pt -0,8% +18,8 pt +21,1 pt

Le résultat d'exploitation du deuxième trimestre s'est élevé à -3 millions d'euros, soit une augmentation de 319 millions d'euros à change constant par rapport au deuxième trimestre 2020.

Au deuxième trimestre 2020, l'activité de maintenance a enregistré des coûts non récurrents liés à la crise du Covid-19 s'élevant à 203 millions d'euros hors effet non récurrent. L'augmentation du résultat d'exploitation au deuxième trimestre de cette année s'explique principalement par l'amélioration opérationnelle et les réductions de coûts.

Les revenus totaux ont augmenté de 35,5 % au deuxième trimestre, tandis que les revenus externes ont augmenté de 14,9 % et les revenus internes de 51,9 %. Cette augmentation des revenus internes est principalement liée à une augmentation des heures de vol par rapport aux très faibles niveaux du deuxième trimestre 2020. L'augmentation des revenus externes est principalement due à l'activité des composants.

Groupe Air France-KLM : Perte d'EBITDA réduite à -0,2 milliard d'euros

Deuxième trimestre Premier semestre 2021 Variation Variation

Change constant 2021 Variation Variation

Change constant Capacité (SKO m) 39 657 +338,6% 74 254 -2,7% Trafic (PKT m) 17 869 +419,2% 31 884 -44,8% Recette unitaire Passage au SKO (cts €) 3,83 -1,2% +0,8% 3,39 -39,1% -37,6% Recette unitaire Groupe au SKO (cts €) 5,83 -37,4% -35,7% 5,47 -18,8% -16,7% Coût unitaire Groupe au SKO à carburant constant (cts €) 7,73 -70,8% -70,8% 8,07 -17,9% -14,2% Chiffre d’affaires total (m€) 2 750 +132.7% +143.1% 4 910 -20,8% -18,0% EBITDA (m€) -248 +532 +539 -874 -34 -26 Résultat d’exploitation (m€) -752 +801 +808 -1 931 +437 +442 Marge d’exploitation(%) -27,3% +104,0 pt +109,4 pt -39,3% -1,1 pt +0,1 pt Résultat net, part du Groupe (m€) -1 489 +1 123 -2 970 +1 443

Au deuxième trimestre 2021, le Groupe Air France-KLM a affiché un résultat d'exploitation de -752 millions d'euros, en hausse de 801 millions d'euros par rapport à l'année dernière,

Le résultat net s'est élevé à -1 489 millions d'euros au deuxième trimestre 2021, soit une augmentation de 1 123 millions d'euros par rapport à l'année dernière. Le deuxième trimestre de l'année dernière a été fortement impacté par l'enregistrement d'éléments comptables exceptionnels dus au Covid-19 (dépréciation pour l'accélération du retrait des Airbus 380 et Airbus 340, "sur-couverture" de carburant et provision pour coûts de restructuration pour les plans de départ volontaires d'Air France et de KLM).

Suite à la conversion des régimes de retraite à prestations définies de KLM en régimes collectifs à cotisations définies pour le personnel de cabine et de cockpit en 2017, le régime de retraite du personnel au sol de KLM est devenu un régime à cotisations définies, ce qui permet une meilleure prévisibilité des cotisations annuelles et moins de volatilité dans le bilan du groupe. En raison principalement de la dé-comptabilisation de l'actif de retraite du personnel au sol de KLM, les autres produits et charges non courants ont affiché au deuxième trimestre un montant négatif de 849 millions d'euros.

Le coût unitaire du deuxième trimestre 2021 a diminué de 71 %, principalement en raison d'une augmentation de la capacité

À taux de change et prix du carburant constants, les coûts unitaires ont diminué de 71 % au deuxième trimestre 2021.

Tous les postes de coûts, à l'exception des autres dépenses externes, ont augmenté au deuxième trimestre 2021 par rapport à l'année dernière en raison d'une augmentation de la capacité de 338,6%.

Le coût net du personnel du Groupe a augmenté de 21,8%, principalement en raison de la diminution des aides publiques. La réduction des ETP n'a pas permis de compenser entièrement cet écart, comme indiqué lors de la présentation des résultats du quatrième trimestre 2020.

Deuxième trimestre : Flux de trésorerie libre opérationnel ajusté positif, variation positive du BFR grâce aux ventes de billets émis non utilisés

Deuxième trimestre Premier semestre En millions d’euros 2021 Variation 2021 Variation Cash-flow avant variation du BFR et plans de départs volontaires, activités poursuivies -417 +744 -1,162 +169 Paiements liés aux plans de départs volontaires -80 -74 -125 -110 Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 1 211 +1 129 1 120 +577 Cash-flow net provenant de l’exploitation 714 +1 799 -167 +636 Investissements nets * -287 -33 -534 +578 Cash-flow libre d’exploitation 427 +1 766 -701 +1 214 Remboursement des dettes de loyer -217 -55 -433 -21 Cash-flow libre d’exploitation ajusté ** 210 +1 711 -1 134 +1 193

* Somme des « Investissements corporels et incorporels » et « Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles » tels que présentés dans le tableau des flux de trésorerie consolidé.

** Le « Cash-flow libre d’exploitation ajusté » est le cash-flow libre d’exploitation après déduction du remboursement des dettes de location.

Le Groupe a généré un flux de trésorerie libre opérationnel ajusté de 210 millions d'euros au deuxième trimestre 2021, soit une augmentation de 1 711 millions d'euros par rapport à l'année dernière, notamment grâce aux ventes de billets.

En million € 30 Juin 2021 31 Déc 2020 Dette nette 8 344 11 049 EBITDA, 12 mois glissants -1 723 -1 689 Dette nette/EBITDA, 12 mois glissants na na

T2 : Les résultats se sont améliorées par rapport à l'année dernière, bien qu'ils soient encore affectés par les restrictions de voyage

Deuxième trimestre Premier semestre 2021 Variation 2021 Variation Résultat d’exploitation Groupe Air France (En millions d’euros) -566 +492 -1 406 +188 Marge d’exploitation (%) -34,4% +155,1 pt -47,1% -2,5 pt Résultat d’exploitation Groupe KLM (En millions d’euros) -185 +308 -522 +246 Marge d’exploitation (%) -15,3% +55,0 pt -24,4% +2,6 pt

PERSPECTIVES

Depuis juin, les premiers signes de la reprise sont visibles à travers les niveaux de réservations grâce à la levée ou à l'assouplissement des restrictions de voyage en Europe et à l'augmentation du taux de vaccination dans tous les pays. La réouverture de l'Atlantique Nord aux citoyens américains à destination de l'Europe a également entraîné amélioration du nombre de réservations.

Dans ce contexte, le Groupe prévoit une capacité en sièges kilomètres offerts pour l'activité passagers du réseau Air France-KLM entre 60% et 70% au troisième trimestre 2021 par rapport à 2019.

En raison de l'incertitude sur la réouverture de l'Atlantique Nord pour les citoyens européens et de l'incertitude concernant la levée des restrictions de voyage, aucune indication de capacité ne sera fournie pour le quatrième trimestre 2021.

Au 30 juin 2021, le Groupe dispose de 9,4 milliards d'euros de liquidités et de lignes de crédit et l'obligation senior de 800 millions d’euros émise fin juin n'est pas encore incluse dans ce montant. Ce niveau peut être considéré comme confortable compte tenu des premiers signes de reprise et des besoins de trésorerie pour 2021 comprenant :

Un EBITDA au troisième trimestre 2021 qui devrait être positif.

Des dépenses d'investissement nettes inférieures à 2,0 milliards d'euros en 2021, mais largement financées pour les investissements flotte.

Des dépenses de restructurations inférieures à 500 millions d’euros en 2021, dont une partie est compensée par la réduction de la masse salariale associée.





Le Groupe Air France-KLM continue de se concentrer sur ses projets de transformation pour réduire ses coûts et sur sa trésorerie et ses fonds propres. Lors de l'Assemblée générale annuelle de mai 2021, des résolutions extraordinaires ont été approuvées par les actionnaires offrant au Conseil d'administration une grande flexibilité pour restaurer les fonds propres. Ces résolutions pourraient inclure des instruments tels que l'émission de titres, de quasi-fonds propres donnant accès au capital afin de restaurer le bilan et lisser les remboursements de dette.

Guidance : Maintien de l'objectif de marge opérationnelle à moyen terme du Groupe Air France-KLM

Le Groupe accélère ses initiatives de transformation et confirme son ambition financière à moyen terme. Air France-KLM continue d'équilibrer son objectif de gestion des liquidités à moyen terme et son objectif de compétitivité à long terme. Pour ce faire, le groupe continue d'optimiser sa flotte, sa main-d'œuvre, son réseau, ses coûts et poursuit ses efforts en terme de développement durable.

Air France-KLM estime que le nombre d'avions en 2022 sera inférieur de 7% au nombre d'avions en 2019. Le groupe prévoit que la capacité en sièges-kilomètres disponibles reviendra aux niveaux de 2019 en 2024.

A la fin du mois de juin 2021, KLM a diminué le nombre d'ETP de 5 700 par rapport à décembre 2019. Fin 2021, le nombre d’ETP de KLM aura été réduit de 5 500 ETP par rapport à décembre 2019. Chez Air France (hors filiale Transavia France), le nombre d'ETP a diminué de 5 300 à la fin du mois de juin 2021 par rapport à décembre 2019. Le plan de départ volontaire se poursuit chez Air France (hors Transavia France) et 3 200 ETP supplémentaires quitteront la compagnie d'ici fin 2022. Les coûts d'exploitation seront réduits en 2021 et au-delà, avec des bénéfices structurels de 800 millions d'euros pour KLM fin 2021 et de 1,3 milliard d'euros fin 2022 pour Air France par rapport à 2019.

La réduction des ETP parmi d'autres initiatives de transformation clés permettra de faire baisser les coûts unitaires de 8 à 10% (coût unitaire incluant le carburant et les hypothèses de variation de change) une fois que la capacité sera revenue au niveau de 2019.

L'ambition financière à moyen terme du Groupe est maintenue avec un flux de trésorerie libre opérationnel ajusté qui devrait être positif en 2023. L'objectif de marge opérationnelle à moyen terme est toujours estimé entre 7 et 8 %.

L'objectif de ratio dette nette/EBITDA d'environ 3x en 2023 sera ramené à environ 2x après la deuxième étape de la recapitalisation.

Début juillet, Air France-KLM a signé et exécuté un programme EMTN pour une enveloppe globale de 4,5 milliards d'euros afin de soutenir et d'optimiser sa stratégie de financement globale et d'utiliser de manière opportuniste les fenêtres du marché des capitaux de dette par le biais d'émissions obligataires privées et publiques. La Société Générale agit en tant qu'arrangeur du programme aux côtés de 5 agents placeurs : CACIB, Deutsche Bank, HSBC, Natixis et Santander. Gide Loyrette Nouel est intervenu en tant que conseiller juridique d'Air France-KLM et Allen & Overy en tant que conseiller juridique du groupe de courtiers.

******

Des procédures d'examen limité ont été effectuées par les auditeurs externes. Leur rapport d'examen limité a été publié après la réunion du Conseil d’administration.

La présentation des résultats sera disponible le 30 juillet 2021 sur www.airfranceklm.com, à partir de 7h15 CET.

Une conférence téléphonique animée par M. Smith (CEO) et M. Zaat (CFO) aura lieu le 30 juillet 2021 à 08h30.



Pour vous connecter à la téléconférence, veuillez composer le:

France: Local +33 (0)1 70 72 25 50

Netherlands: Local +31 (0) 20 721 9251

UK: Local +44 (0)330 336 9126

US: Local +1 323-794-2597

Code de confirmation: 4260430

Compte de résultat

Deuxième trimestre Premier semestre En millions euros 2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Chiffre d’affaires 2 750 1 182 +132,5% 4 910 6 201 -20,8% Autres produits de l’activité 0 0 nm 0 0 nm Chiffre d’affaires 2 750 1 182 +132,5% 4 910 6 201 -20,8% Carburant avions -520 -213 +144,1% -982 -1 397 -29,7% Affrètements aéronautiques -78 -24 +225,0% -147 -114 +28,9% Redevances aéronautiques -245 -91 +169,2% -460 -478 -3,8% Commissariat -68 -14 +385,7% -126 -178 -29,2% Achats d’assistance en escale -211 -82 +157,3% -402 -441 -8,8% Achats et consommations d’entretien aéronautiques -447 -298 +50,0% -792 -912 -13,2% Frais commerciaux et de distribution -72 -36 +100,0% -131 -230 -43,0% Autres frais -254 -270 -5,9% -552 -673 -18,0% Frais de personnel -1 237 -1 016 +21,8% -2 403 -2 931 -18,0% Impôts et taxes -29 -24 +20,8% -69 -80 -13,8% Autres produits et charges 163 106 +53,8% 280 393 -28,8% EBITDA -248 -780 -68,2% -874 -840 +4,0% Amortissements, dépréciations et provisions -504 -773 -34,8% -1 057 -1 528 -30,8% Résultat d’exploitation -752 -1 553 -51,6% -1 931 -2 368 -18,5% Cessions de matériel aéronautique -11 25 nm -14 24 nm Autres produits et charges non courants -849 -809 +4,9% -853 -854 -0% Résultat des activités opérationnelles -1 612 -2 337 -31,0% -2 798 -3 198 -12,5% Coût de l'endettement financier brut -149 -113 +31,9% -339 -215 +57,7% Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 2 6 -66,7% 3 12 -75,0% Coût de l'endettement financier net -147 -107 +37,4% -336 -203 +65,9% Autres produits et charges financiers 5 -68 nm -85 -733 -88,4% Résultat avant impôt des entreprises intégrées -1 754 -2 512 -30,2% -3 219 -4 134 -22,1% Impôts 271 -81 nm 262 -254 nm Résultat net des entreprises intégrées -1 483 -2 593 -42,8% -2 957 -4 388 -32,6% Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence -9 -21 -57,1% -16 -29 -44,8% Résultat des activités poursuivies -1 492 -2 614 -42,9% -2 973 -4 417 -32,7% Intérêts minoritaires - 3 - 2 +50,0% -3 -4 -25,0% Résultat de l’exercice -1 489 -2 612 -43,0% -2,970 -4,413 -32,7%

Bilan consolidé

Actifs 30 Juin 2021



31 Déc 2020



En millions euros Goodwill 221 215 Immobilisations incorporelles 1 243 1 230 Immobilisations aéronautiques 10 645 11 031 Autres immobilisations corporelles 1 453 1 548 Droit d'utilisation 5 033 4 678 Titres mis en équivalence 166 230 Instrument dérivés actifs long terme 105 92 Actifs de retraite 0 211 Autres actifs financiers 795 795 Impôts différés 269 282 Autres débiteurs 1 4 Actif non courant de la vente 19 931 20 316 Autres actifs financiers 540 607 Instrument dérivés actifs court terme 408 160 Stocks et en-cours 519 543 Créances clients 1 530 1 248 Autres débiteurs 1 047 914 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 035 6 423 Actif courant 10 079 9 895 Total actif 30 010 30 211





Passif et capitaux propres 30 Juin 2021



31 Déc 2020



En millions euros Capital 643 429 Primes d’émission et de fusion 4 949 4 139 Actions d’autocontrôle -25 -25 Titres subordonnés 3 042 0 Réserves et résultat -12 221 -9 970 Capitaux propres (Propriétaires de la société mère) -3 612 -5 427 Participations ne donnant pas le contrôle 8 9 Capitaux propres -3 604 -5 418 Provisions retraite 2 119 2 147 Autres provisions 3 977 3 670 Dettes financières 11 240 14 171 Dettes loyers 2 697 2 425 Instruments dérivés passifs long terme 58 122 Impôts différés 4 22 Autres créditeurs 2 501 1 294 Passif non courant 22 596 23 851 Provisions 956 1 337 Dettes financières 842 1 318 Dettes loyers 809 839 Instruments dérivés passifs court terme 67 363 Dettes fournisseurs 1 604 1 435 Titres de transport émis et non utilisés 2 889 2 394 Programme de fidélisation 904 916 Autres créditeurs 2 945 3 175 Concours bancaires 2 1 Passif courant 11 018 11 778 Total capitaux propres et passifs 30 010 30 211

Tableau des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 30 juin 2021

En millions euros 30 Juin 2021 30 Jun 2020 Résultat net des activités poursuivies -2 973 -4 417 Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation 1 057 1 527 Dotations nettes aux provisions financières 58 88 Résultat sur cessions d’actifs corporels et incorporels 14 -36 Résultat sur cessions de filiales et participations -26 0 Résultats non monétaires sur instruments financiers -29 224 Ecart de change non réalisé 86 74 Pertes de valeur 15 639 Autres éléments non monétaires 759 282 Résultats des sociétés mises en équivalence 16 29 Impôts différés -264 244 Capacité d'autofinancement -1 287 -1 346 (Augmentation) / diminution des stocks 12 59 (Augmentation) / diminution des créances clients -268 703 Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs 138 -875 Augmentation / (diminution) des billets émis non utilisés 489 378 Variation des autres débiteurs et créditeurs 749 278 Variation du besoin en fonds de roulement 1 120 543 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation -167 -803 Investissements corporels et incorporels -1 099 -1 284 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 565 172 Perte de contrôle de filiales cession de titres de sociétés non contrôlées 71 357 Prise de contrôle de filiales et participations achats de parts dans les sociétés non contrôlées 2 -1 Dividendes reçus 0 0 Diminution / (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois 85 -3 Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -376 -759 Augmentation de capital suite à la nouvelle obligation convertible 1 024 0 Titres subordonnés (dont prime) 0 0 Emission de nouveaux emprunts 690 5 014 Remboursement de dettes financières -1 135 -1 993 Remboursement de dettes de loyers -433 -412 Diminution / (augmentation) nette des prêts 7 52 Dividendes et coupons sur dettes subordonnées distribués 0 0 Flux net de trésorerie lié aux activités de financement 153 2 661 Effet des variations de change sur la trésorerie équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants 1 -17 Variation de la trésorerie nette -389 1 082 Trésorerie équivalents de trésorerie et concours bancaires à l’ouverture 6 422 3 711 Trésorerie équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture 6 033 4 793 Variation de la trésorerie nette des activités non poursuivies 0 0

Retour sur capitaux employés (ROCE)

En millions euros 30 Juin 2021 31 Mar 2021 31 Déc 2020 30 Sep 2020 30 Jun 2020 31

Mar 2020 31 Déc 2019 30

Sep 2019 Ecart d’acquisition et immobilisations incorporelles 1 464 1 479 1 445 1 470 1 500 1 564 1 522 1 481 Immobilisations aéronautiques 10 645 10 800 11 031 11 009 10 919 11 465 11 334 10 829 Autres immobilisations corporelles 1 453 1 476 1 548 1 535 1 551 1 579 1 580 1 554 Droits d’utilisations 5 033 4 795 4 678 4 789 4 938 5 119 5 173 5 300 Titres mis en équivalence 166 223 230 224 267 299 307 310 Autres actifs financiers hors valeurs mobilières de placement et dépôts liés aux dettes financières 147 146 146 135 133 142 140 131 Provisions hors retraites litige cargo et restructuration -4 033 -4 083 -3 922 -4 001 -4 131 -4 190 -4 058 -4 101 BFR hors valeur de marché des instruments dérivés -7 745 -6 410 -6 505 -6 894 -6 779 -6 650 -6 310 -6 285 Capitaux employés au bilan 7 130 8 426 8 651 8 267 8 398 9 328 9 688 9 219 Capitaux employés moyens (A) 8 199 9 158 Résultat d’exploitation -4 112 -1 364 - Dividendes reçus 0 -1 - Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence -45 -15 - Impôt normatif 1 209 447 Résultat ajusté après impôt (B) -2 948 -933 ROCE 12 mois glissants (B/A) -36,3% -10,2%

Dette nette

Bilan au En millions euros 30 Juin 2021 31 Déc 2020 Dettes financières courantes et non courantes 11 985 15 388 Repo obligation Triple A -48 -84 Dettes de loyers 3 424 3 184 Couvertures de juste valeur sur les dettes 13 27 Intérêts courus non échus -90 -107 Dettes financières brutes (A) 15 284 18 408 Trésorerie et équivalent trésorerie 6 035 6 423 Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois 144 193 Trésorerie nantie 274 309 Obligations AAA 537 518 Concours bancaires courant -2 -1 Autre 0 1 Repo obligation Triple A -48 -84 Liquidités nettes (B) 6 940 7 359 Dette nette (A) – (B) 8 344 11 049

Cash-flow libre d'exploitation ajusté

Deuxième trimestre Premier semestre En millions euros 2021 2020 2021 2020 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation activités poursuivies 714 -1 085 -167 -803 Investissements corporels et incorporels -632 -415 -1 099 -1 284 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 345 161 565 172 Cash-flow libre d’exploitation 427 -1 339 -701 -1 915 Réduction de la dette de location -217 -162 -433 -412 Cash-flow libre d'exploitation ajusté 210 -1 501 -1 134 -2 327

Besoin de liquidités opérationnelles









Deuxième trimestre First Half 2021 2020 2021 2020 EBITDA -248 -780 -874 -840 Provisions CO2 et autres -70 -39 -28 -33 Rectifications d'inventaires 2 -1 3 0 Dotations provisions retraites 59 77 134 154 Reprises de provisions retraites -40 -47 -83 -95 Paiements fondés sur des actions 0 0 0 -2 Résultat de cession des immobilisations non aéronautiques 70 43 31 41 Résultat d'exploitation - part monétaire -226 -746 -817 -775 Charges de restructuration -80 -6 -125 -15 Autres produits et charges non récurrents -63 0 -63 -1 Coût monétaire de l'endettement financier -134 -105 -302 -200 Produits monétaires de la trésorerie -3 0 -7 2 Change réalisé 20 6 47 -1 Débouclages d'instruments de trading - cash -2 -310 -8 -322 Impôt courant 1 -3 -2 -10 Autres produits & charges financières - Cash -8 -3 -8 -26 Autres éléments -2 1 -2 2 Capacité d'autofinancement -497 -1 166 -1 287 -1 346

Coût unitaire à l’SKO

Deuxième trimestre Premier semestre 2021 2020 2021 2020 Chiffre d’affaires (en m€) 2 750 1 182 4 910 6 201 Résultat d’exploitation courant (en m€) -/- 752 1 553 1 931 2 368 Coût d’exploitation total (en m€) 3 502 2 735 6 841 8 569 Activité réseaux passage – autres recettes (en m€) -77 -37 -131 -177 Activité cargo – autres recettes fret (en m€) -99 -75 -190 -142 Chiffre d’affaires externe de la maintenance (en m€) -254 -222 -512 -716 Transavia - autres recettes (en m€) 0 -1 0 -14 Chiffre d’affaires externe des autres activités (en m€) -6 -5 -13 -11 Coût net (en m€) 3 064 2 395 5 996 7 508 Capacités produites exprimées en SKO 39 657 9 042 74 254 76 337 Coût net à l’SKO (en centimes d’€ par SKO) 7,73 26,48 8,07 9,84 change brute -70,8% -17,9% Effet change sur les coûts nets (en m€) -15 -124 Variation à change constant -70,6% -16,6% Effet prix du carburant (en m€) ajusté pour la capacité de 2019 16 -206 Coût unitaire à l’SKO à change et prix du carburant constants (en centimes d’€ par SKO) 7,73 26,50 8,07 9,40 Variation à change et prix du carburant constants -70,8% -14,2%

* La capacité produite par les activités de transport est calculée en additionnant les capacités du réseaux passage (en SKO) de Transavia (en SKO)

Résultats par Groupe

Groupe Air France

Deuxième trimestre Premier semestre 2021 Variation 2021 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 1 646 +194,5% 2 987 -16,4% EBITDA (en m€) -280 +286 -792 -158 Résultat d’exploitation (en m€) -566 +492 -1 406 +188 Marge d’exploitation (%) -34,4% +155,1 pt -47,1% -2,5 pt Cash-flow d’exploitation avant variation du BFR et paiements liés aux plans de départs volontaires (en m€) -398 +389 -1 020 - 109 Marge du cash-flow d’exploitation (avant variation du BFR et plans de départs volontaires) -24,2% +116,7 pt -34,1% -8,6 pt





Groupe KLM



Deuxième trimestre Premier semestre 2021 Variation 2021 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 1 207 +72,3% 2 137 -24,8% EBITDA (en m€) 33 +244 -78 +122 Résultat d’exploitation (en m€) -185 +308 -522 +246 Marge d’exploitation (%) -15,3% +55,0 pt -24,4% +2,6 pt Cash-flow d’exploitation avant variation du BFR et paiements liés aux plans de départs volontaires (en m€) -56 +302 -169 + 203 Marge du cash-flow d’exploitation (avant variation du BFR et plans de départs volontaires) -4,7% +46,4 pt -7,9% +5,2 pt

NB: Le résultat des deux compagnies n’est pas égal aux chiffres consolidés en raison des écritures intra-Groupe

Flotte du Groupe au 30 juin 2021

Type d'appareil AF

(dont HOP) KLM

(dont KLC & MP) Transavia Propriété Crédit-bail Location Total En exploit. Ecart 31/12/20 B747-400 B777-300 43 16 20 15 24 59 59 2 B777-200 21 15 26 10 36 36 -4 B787-9 10 13 5 6 12 23 23 B787-10 6 3 3 6 5 A380-800 8 4 1 3 8 A350-900 10 2 5 3 10 10 4 A340-300 A330-300 5 5 5 5 A330-200 15 8 11 12 23 21 Total long-courrier 107 63 0 71 30 69 170 159 2 B737-900 5 5 5 5 B737-800 31 85 31 8 77 116 116 10 B737-700 13 4 3 4 10 17 17 -3 A321 19 11 8 19 19 -1 A320 44 4 4 36 44 44 A319 31 13 18 31 30 -3 A318 18 8 10 18 18 Total moyen-courrier 112 49 89 75 16 159 250 249 3 ATR72-600 ATR72-500 ATR42-500 Canadair Jet 1000 14 14 14 13 -1 Canadair Jet 700 6 6 6 5 -4 Embraer 195 E2 4 4 4 4 4 Embraer 190 17 32 11 10 28 49 49 Embraer 175 17 3 14 17 17 Embraer 170 15 10 5 15 15 Embraer 145 11 11 11 Total Régional 63 53 0 55 24 37 116 103 -1 B747-400ERF 3 3 3 3 B747-400BCF 1 1 1 1 B777-F 2 2 2 2 Total Cargo 2 4 0 4 0 2 6 6 0 Total 284 169 89 205 70 267 542 517 4

TRAFFIC DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2021

Activité réseaux passage *

T2 Cumul Total activité réseaux passage* 2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Passagers transportés (milliers) 5 853 1 128 418,9% 10 321 16 894 (38,9%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 15 930 3 261 388,5% 29 363 53 111 (44,7%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 36 417 8 765 315,5% 70 005 71 168 (1,6%) Coefficient d’occupation (%) 43,7% 37,2% 6,5 41,9% 74,6% (32,6) Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 769 339 421,2% 3 338 5 857 (43,0%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 12 199 2 592 370,6% 23 164 44 080 (47,5%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 30 625 7 615 302,2% 59 953 58 853 1,9% Coefficient d’occupation (%) 39,8% 34,0% 5,8 38,6% 74,9% (36,3) Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 423 106 298,7% 698 1 590 (56,1%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 3 113 759 310,1% 5 144 11 335 (54,6%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 9 009 2 495 261,1% 16 070 15 821 1,6% Coefficient d’occupation (%) 34,6% 30,4% 4,1 32,0% 71,6% (39,6) Amérique latine Passagers transportés (milliers) 171 42 307,8% 366 873 (58,1%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 649 411 301,0% 3 513 8 235 (57,3%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 165 1 043 395,2% 10 457 10 347 1,1% Coefficient d’occupation (%) 31,9% 39,4% (7,5) 33,6% 79,6% (46,0) Asie Passagers transportés (milliers) 178 74 140,0% 338 1 188 (71,5%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 546 656 135,5% 2 878 10 278 (72,0%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 885 2 556 130,2% 11 963 14 666 (18,4%) Coefficient d’occupation (%) 26,3% 25,7% 0,6 24,1% 70,1% (46,0) Afrique-Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 686 47 1351,6% 1 217 1 235 (1,5%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 3 593 271 1227,9% 6 375 7 151 (10,9%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 505 480 1255,3% 12 472 9 143 36,4% Coefficient d’occupation (%) 55,2% 56,4% (1,1) 51,1% 78,2% (27,0) Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 310 70 345,1% 719 972 (26,0%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 298 495 364,5% 5 255 7 080 (25,8%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 4 062 1 041 290,4% 8 987 8 876 1,2% Coefficient d’occupation (%) 56,6% 47,5% 9,0 58,5% 79,8% (21,3) Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 4 084 789 417,9% 6 983 11 037 (36,7%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 3 731 669 457,8% 6 199 9 031 (31,4%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 792 1 150 403,5% 10 052 12 316 (18,4%) Coefficient d’occupation (%) 64,4% 58,2% 6,3 61,7% 73,3% (11,5)

* Air France et KLM

Transavia

T2 Cumul Transavia 2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Passagers transportés (milliers) 1 175 90 1208,9% 1 527 2 439 (37,4%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 939 181 971,9% 2 522 4 636 (45,6%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 240 277 1069,2% 4 251 5 169 (17,8%) Coefficient d’occupation (%) 59,9% 65,3% (5,4) 59,3% 89,7% (30,4)

Total Groupe activité passage **

T2 Cumul Total groupe** 2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Passagers transportés (milliers) 7 028 1 218 477,1% 11 847 19 333 (38,7%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 17 869 3 438 419,7% 31 884 57 748 (44,8%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 39 656 9 042 338,6% 74 256 76 377 (2,8%) Coefficient d’occupation (%) 45,1% 38,0% 7,0 42,9% 75,6% (32,7)

** Air France, KLM et Transavia

Activité cargo

T2 Cumul Total Groupe 2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 2 093 1 178 77,7% 4 165 3 012 38,3% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 2 624 1 458 79,9% 5 311 4 656 14,1% Coefficient de remplissage (%) 79,8% 80,8% (1,0) 78,4% 64,7% 13,7

Activité Air France

T2 Cumul Total activité réseaux passage 2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Passagers transportés (milliers) 3 606 663 444,0% 6 652 10 153 (34,5%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 9 154 1 661 451,1% 17 724 30 857 (42,6%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 17 637 3 637 384,9% 34 052 40 321 (15,5%) Coefficient d’occupation (%) 51,9% 45,7% 6,2 52,0% 76,5% (24,4)





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 093 179 509,9% 2 142 3 465 (38,2%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 7 016 1 255 459,1% 14 011 25 428 (44,9%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 14 336 2 986 380,1% 28 252 32 907 (14,1%) Coefficient d’occupation (%) 48,9% 42,0% 6,9 49,6% 77,2% (27,7)





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 513 484 419,6% 4 510 6 689 (32,6%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 138 406 426,9% 3 713 5 430 (31,6%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 300 651 406,9% 5 800 7 413 (21,8%) Coefficient d’occupation (%) 64,8% 62,3% 2,5 64,0% 72,9% (8,9)





T2 Cumul Activité cargo 2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 912 379 140,3% 1 817 1 197 51,8% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 268 508 149,8% 2 601 2 135 21,8% Coefficient de remplissage (%) 71,9% 74,7% (2,8) 69,8% 56,0% 13,8

Activité KLM

T2 Cumul Total activité réseaux passage 2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Passagers transportés (milliers) 2 247 465 383,0% 3 669 6 741 (45,6%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 776 1 600 323,4% 11 639 22 254 (47,7%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 18 780 5 127 266,3% 35 951 30 848 16,5% Coefficient d’occupation (%) 36,1% 31,2% 4,9 32,4% 72,1% (39,8)





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 676 160 321,9% 1 196 2 392 (50,0%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 183 1 337 287,6% 9 153 18 652 (50,9%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 16 289 4 629 251,9% 31 700 25 945 22,2% Coefficient d’occupation (%) 31,8% 28,9% 2,9 28,9% 71,9% (43,0)





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 572 305 415,1% 2 473 4 348 (43,1%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 593 263 505,4% 2 486 3 602 (31,0%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 491 499 399,8% 4 251 4 902 (13,3%) Coefficient d’occupation (%) 63,9% 52,8% 11,2 58,5% 73,5% (15,0)





T2 Cumul Activité cargo 2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 1 181 798 48,0% 2 349 1 816 29,4% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 355 950 42,6% 2 710 2 521 7,5% Coefficient de remplissage (%) 87,2% 84,0% 3,2 86,7% 72,0% 14,7





1 Le deuxième trimestre 2020 a été fortement impacté par le confinement mondial

2 La recette unitaire passage est l’agrégation des recettes unitaires Réseaux passage et Transavia, variation à change constant

³ Voir l'annexe pour le calcul de la dette nette.

