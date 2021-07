English French Dutch

Umicore publie des résultats exceptionnels pour le premier semestre 2021

Résultats record dus à de solides performances dans tous les business groups

Umicore a affiché des performances très solides au premier semestre 2021 qui reflètent la nette reprise de la demande de l’industrie automobile pour ses matériaux de mobilité propre après le ralentissement sévère causé par la pandémie de COVID-19 l’an dernier, ainsi que l’impact positif important des prix exceptionnellement élevés des métaux précieux.

Les revenus d’Umicore pour les 6 premiers mois se sont élevés à € 2,1 milliards (+37% par rapport à l’année précédente) et l’ EBIT ajusté à € 625 millions, en hausse de 157 % par rapport au premier semestre 2020. L’EBITDA ajusté a doublé pour atteindre € 762 millions, ce qui, combiné à une réduction temporaire de € 250 millions du fonds de roulement, a entraîné des flux de trésorerie disponibles record et une réduction de € 0,4 milliard de la dette financière nette par rapport à fin 2020, la portant à un peu plus de € 1 milliard. Le bénéfice net ajusté du Groupe a presque triplé, passant à € 428 millions. Le Conseil de surveillance a décidé de payer un acompte sur dividende de € 0,25 par action, tel qu'il est fixé dans la politique de dividende amendée présentée en février.

La croissance des revenus de Catalysis a largement dépassé celle du marché automobile, qui s’est redressé. Cette performance s’explique par des gains de parts de marché sur les marchés chinois et européen des voitures à essence, un mix de plates-formes favorable et une demande élevée de catalyseurs pour poids lourds diesel et piles à combustible. L’EBIT ajusté s’est élevé à € 204 millions, contre € 21 millions au premier semestre de l’an dernier, et a également été favorisé par des économies de coûts et par les prix élevés des métaux platinoïdes.

Les revenus d’Energy & Surface Technologies ont augmenté, reflétant des volumes de ventes sensiblement plus élevés de matériaux pour cathodes chez Rechargeable Battery Materials, une forte reprise de Cobalt & Specialty Materials et une demande importante chez Metal Deposition Solutions. L’EBIT ajusté a bien augmenté, la hausse des revenus compensant largement l’augmentation des coûts fixes, comme prévu.

L’EBIT ajusté de Recycling a presque doublé comparé au premier semestre 2020 déjà très élevé, grâce à des prix record pour les métaux précieux, à une demande élevée sur tous les marchés finaux et dans toutes les régions, à un excellent mix d’approvisionnement et à des conditions de trading très favorables.

Note : Toutes les références aux revenus dans ce document se réfèrent aux revenus hors métaux (tous les éléments de revenus moins valeur des métaux achetés).





Chiffres clés

Revenus de € 2,1 milliards (+37%)

(+37%) EBITDA ajusté de € 762 millions (+103%)

(+103%) EBIT ajusté de € 625 millions (+157%)

(+157%) Ajustements de l’EBIT de - € 39 millions, dont € 41 millions de provision supplémentaire chez Recycling liée à la création de la zone verte à Hoboken

dont € 41 millions de provision supplémentaire chez Recycling liée à la création de la zone verte à Hoboken Rendement des capitaux engagés (ROCE) de 28,4% (contre 10,9% au premier semestre 2020)

(contre 10,9% au premier semestre 2020) Bénéfice net ajusté (part du Groupe) de € 428 millions (+189%) et bénéfice par action ajusté de € 1,78 (+187%)

(part du Groupe) de (+189%) et bénéfice par action ajusté de € 1,78 (+187%) Flux de trésorerie opérationnel de € 836 millions

(€ 275 millions au premier semestre 2020), incluant une diminution de € 30 millions des besoins en fonds de roulement; Flux de trésorerie opérationnel disponible de € 656 millions (€ 108 millions en 2020)

de € (€ 275 millions au premier semestre 2020), incluant une diminution de € 30 millions des besoins en fonds de roulement; de € (€ 108 millions en 2020) Les dépenses d’investissement se sont élevées à € 166 millions (€ 152 millions au premier semestre 2020)

(€ 152 millions au premier semestre 2020) Dépenses de R&D de € 118 millions (+ 10%)

de € 118 millions (+ 10%) Dette nette de € 1.040 million , en baisse par rapport à € 1.414 million à fin 2020. Cela correspond à un rapport dette nette/EBITDA ajusté des douze derniers mois de 0,87x

, en baisse par rapport à € 1.414 million à fin 2020. Cela correspond à un Le Conseil de surveillance a décidé de verser un acompte sur dividende de € 0,25 par action le 24 août.





Prévisions

Sur la base de la solide performance réalisée au premier semestre de l’année, et en supposant que les prix des métaux précieux se maintiennent aux environs des niveaux actuels pour le reste de l’année, Umicore prévoit que son EBIT ajusté pour l’ensemble de l’année 2021 dépassera légèrement € 1 milliard. Les perspectives établies fin avril tablaient sur un EBIT ajusté approchant € 1 milliard pour 2021. Ces perspectives pour l’ensemble de l’année intègrent une contribution supplémentaire exceptionnelle d’environ € 250 millions liée à la hausse des prix des métaux précieux. Comme annoncé précédemment, l’EBIT ajusté du Groupe au second semestre de l’année devrait être moins élevé qu’au premier, qui a bénéficié de la flambée des prix des métaux précieux. Les prévisions pour le second semestre tiennent compte de l’effet de l’arrêt pour maintenance prévu à Hoboken et de l'impact de la pénurie de semi-conducteurs sur la production automobile tel qu’estimé actuellement.

Chez Catalysis, Umicore s’attend à continuer à largement surpasser le marché automobile et à plus que doubler l’EBIT ajusté pour l’ensemble de l’année 2021 par rapport à 20201. Les revenus et résultats du second semestre de l’année seront impactés par une demande plus modeste de l’industrie automobile, en raison de la pénurie mondiale actuelle de semiconducteurs. Par ailleurs, l’élimination progressive des catalyseurs conformes à la législation China V devrait influencer les volumes de ventes de catalyseurs pour poids lourds diesel.

Chez Energy & Surface Technologies, l’EBIT ajusté pour l’ensemble de l’année 2021 devrait augmenter substantiellement et pourrait légèrement dépasser le consensus actuel du marché2. Cependant, la performance plus élevée que prévu chez Cobalt & Specialty Materials et chez Metal Deposition Solutions au premier semestre de l’année devrait se normaliser et ne doit pas être extrapolée au second semestre. Comme annoncé en avril, Umicore s’attend à une augmentation substantielle de ses volumes de ventes de matériaux pour cathodes en 2021, ce qui compensera largement l’augmentation de € 50 millions des coûts fixes.

L’EBIT ajusté chez Recycling pour l’ensemble de 2021 devrait atteindre des niveaux exceptionnels, bien supérieurs à ceux de l’an dernier3, grâce à des opérations solides, à une croissance solide dans les différentes business units et régions et en supposant que les prix actuels des métaux précieux se maintiennent durant tout le reste de l’année. La performance du premier semestre ne doit pas être extrapolée au second semestre en raison de la flambée des prix des métaux précieux au premier semestre. De plus, la fonderie d’Hoboken sera moins disponible en raison de l’arrêt pour maintenance prévu à partir de mi-septembre.

Succession du CEO



Suite à sa nomination au poste de CEO par le Conseil de surveillance afin de succéder à Marc Grynberg, Mathias Miedreich endossera officiellement ses nouvelles fonctions chez Umicore le 1er octobre 2021. Marc et Mathias collaboreront pendant une courte période afin de s’assurer que Mathias soit parfaitement intégré et que la transition entre eux s’effectue harmonieusement.

De fortes ambitions ESG, plus audacieuses et plus rapides, pour maintenir notre position de leader du secteur

Le 2 juin, Umicore a tenu son premier évènement consacré à la durabilité et a renouvelé son engagement à être l’un des leaders du secteur en matière de durabilité. La stratégie de durabilité d’Umicore, « Let’s go for Zero », vise à minimiser l’impact des opérations du Groupe, tout en continuant de maximiser son impact positif sur la société et d’apporter de la valeur à toutes ses parties prenantes. Cette stratégie, étayée par une plus grande transparence et une gouvernance renforcée, dont le soutien à la TCFD et l'établissement d’un lien entre les facteurs ESG et la rémunération des dirigeants, repose sur trois piliers clés : Zéro émission nette de gaz à effets de serre d’ici 2035, Zéro dommage, Zéro inégalité.

Pour plus d'informations, voir https://www.umicore.be/fr/about/sustainability/

Marc Grynberg, CEO d’Umicore, a commenté : « Je suis fier de la performance qu’Umicore a réalisée au premier semestre 2021, et je souhaiterais remercier tous les employés pour leur remarquable engagement. Je suis fier aussi de notre ambitieuse feuille de route en matière de durabilité qui nous distingue dans notre secteur et s’accorde avec notre stratégie d’être un leader du secteur en matière de matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. Nous sommes en mesure de bénéficier de l’accélération de l’électrification dans l’industrie automobile et du besoin croissant d’une économie circulaire. »

Marc Grynberg,

CEO d’ Umicore

