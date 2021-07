Communiqué - Orange détaille ses ambitions 2023 sur trois de ses axes stratégiques à forte croissance d'Engage 2025

English French

Paris, le 30 juillet 2021

Orange détaille ses ambitions 2023 sur trois de ses axes stratégiques à forte croissance d'Engage 2025

A la suite de l’annonce de ses résultats semestriels où le Groupe a présenté d’excellentes performances commerciales qui valident sa stratégie, Orange détaille aujourd’hui lors d’une conférence ses ambitions pour trois de ses moteurs de croissance : Orange Afrique & Moyen Orient, Orange Business Services et Orange Cyberdefense. L’objectif de ces conférences est de proposer un point d’étape sur la stratégie, réaffirmer la confiance du Groupe dans ses trajectoires et préciser ses ambitions d’ici 2023.

L’Afrique et le Moyen Orient : une croissance annuelle de l’EBITDAal à deux chiffres d’ici 2023

Depuis plus de 20 ans, Orange a développé en Afrique et au Moyen Orient une activité clé de croissance durable. Sur ce territoire, Orange offre des réseaux de qualité et se positionne comme un opérateur multi-services qui accompagne ses clients grâce à des services digitaux innovants dans chacun des 18 pays où il est présent.

La zone représente un fort potentiel de création de valeur grâce à ses 3 moteurs de croissance qui concernent tant les clients grand public que professionnels : la data, qui continuera de croître grâce à la pénétration de la 4G dans sa base clients, le fixe haut débit qui tirera profit de notre leadership dans la connectivité et les services financiers mobiles, où nos revenus atteindront près d’un milliard d’euros d’ici 2025.

Orange investit aussi localement pour rendre les services numériques plus accessibles et participer au développement du continent à travers son soutien à des startups ou la création d’Orange Digital Centers comme celui lancé au Mali cette semaine.

Le Groupe vise d’ici 2023 un taux de croissance annuel moyen (CAGR) du chiffre d’affaires d’environ 6 %, une croissance de l’EBITDAaL à deux chiffres et une progression du cash-flow organique encore plus rapide.

D'ici 2025, plus de 55 % du chiffre d'affaires d’Orange Business Services sera généré par le digital, les services d'intégration et les nouveaux services de connectivité

Reconnu comme leader en France et au niveau global, Orange Business Services est un acteur de confiance pour la transformation numérique des entreprises et poursuit sa transformation en tant que « Entreprise globale de services digitaux née du réseau ». Les services IT, d’intégration, y compris les activités de cybersécurité, et les nouveaux services de connectivité représentent désormais 41 % de son chiffre d'affaires en 2020, tandis que les efforts d’optimisation des coûts continuent. La stratégie du Groupe sur le marché B2B reste axée sur trois grands domaines de croissance : le digital (cloud, digital & data, IoT, cyber), ses services d'intégration et les nouveaux services de connectivité. D'ici 2025, Orange Business Services générera plus de 55 % de son chiffre d'affaires grâce à ces segments en renforçant ses principaux facteurs de différenciation.

Orange Business Services a démontré une remarquable résilience comparée à ses pairs face à la pandémie et a renoué avec une croissance durable de son chiffre d'affaires. Le Groupe anticipe un taux de croissance annuelle moyen (CAGR) autour de 2% par an en 2022 et 2023 ainsi qu'un retour à la croissance de l'EBITDAaL en 2022 avec une accélération en 2023.

Pour Orange Cyberdefense, le Groupe vise une croissance du chiffre d’affaires à deux chiffres et une marge opérationnelle environ 2 fois supérieure à celle d'aujourd’hui

Aujourd'hui, la cyber-sécurité est devenue un facteur critique et un besoin fondamental pour chaque entreprise afin de garantir une société numérique plus sûre. Orange Cyberdefense œuvre depuis 2014 à la sécurisation des infrastructures et des actifs numériques des clients B2B. Comptant parmi les principaux leaders européens dans le domaine de la cyber-sécurité, Orange Cyberdefense se donnera les moyens de saisir de nouvelles opportunités de croissance externe dans le cadre d’une possible création d’une filiale dédiée.

Le Groupe vise une croissance du chiffre d'affaires d’Orange Cyberdefense à deux chiffres, supérieure à celle du marché, et un taux d'EBITDAaL à moyen terme environ 2 fois supérieur à celui d’aujourd’hui.

