RIBER : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2021

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2021

• Chiffre d’affaires des services et accessoires en croissance solide (+ 8 %)

• Chiffre d’affaires des systèmes ponctuellement ralenti par les conséquences de la crise sanitaire

• Carnet de commandes au 30 juin en retrait limité (- 5 %)

Bezons, le 30 juillet 2021 – 8h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce son chiffre d’affaires du premier semestre 2021.

Évolution de l'activité

au 30 juin – en M€ 2021 2020 Évolution Systèmes 2,8 5,6 - 50 % Évaporateurs 0,1 0,1 n.s. Services et accessoires 6,4 6,0 + 8 % Total CA publié 9,3 11,6 - 20 %

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2021 s’élève à 9,3 millions d’euros, en recul de 20 % par rapport à l’année précédente compte tenu d’une prise tardive de commandes en 2020 consécutive à la crise sanitaire liée à la Covid 2019.

Le chiffre d’affaires des systèmes MBE s’établit à 2,8 millions d’euros, en retrait de 50 % par rapport au premier semestre 2020. Les difficultés logistiques du fait des restrictions sanitaires ont entrainé le report de la livraison d’une machine de recherche sur le troisième trimestre de l’exercice.

Le chiffre d’affaires des évaporateurs est non significatif en raison de l’absence d’investissements dans l’industrie des écrans OLED.

Le chiffre d’affaires des services et accessoires s’établit à 6,4 millions d’euros, en croissance de 8 % par rapport à l’année précédente.

Le chiffre d'affaires de RIBER au 30 juin 2021 se répartit entre l’Europe (29%), l’Asie (63%), l’Amérique du Nord (7%) et les autres pays (1%).

Évolution du carnet de commandes

au 30 juin – en M€ 2021 2020 Évolution Systèmes 10,5 12,5 - 16 % Évaporateurs 0,0 0,0 n.s. Services et accessoires 6,9 5,7 + 21 % Total carnet de commandes 17,4 18,2 - 5 %

Malgré la crise sanitaire et les restrictions de déplacement, les prises de nouvelles commandes se sont améliorées au premier semestre 2021 en comparaison d’un premier semestre 2020 fortement ralenti. Au cours de la période, la Société a ainsi obtenu 2 commandes de systèmes MBE de production et 2 commandes de système MBE de recherche, tout en renforçant le développement de ses activités de services et accessoires.

Le carnet de commandes total au 30 juin 2021 s’élève ainsi à 17,4 millions d’euros, en retrait limité de 5% par rapport à celui au 30 juin 2020. Le carnet de commandes systèmes s’établit à 12,5 millions d’euros (- 16 %) et comprend 5 systèmes livrables en 2021, dont 1 système de production. Il n’inclut pas la commande supplémentaire pour un système de recherche annoncée le 19 juillet dernier. Le carnet de commandes des services et accessoires atteint 6,9 millions d’euros (+ 21 %) et tient compte d’une importante commande de services MBE aux Etats-Unis livrable en 2021.

Perspectives

Compte tenu de ces éléments, RIBER prévoit d’améliorer son résultat 2021.

Parallèlement, la Société anticipe une amélioration de ses prises de commandes dans le courant du second semestre 2021, en tirant notamment parti des premiers investissements engagés dans l’industrie des semi-conducteurs dans le cadre des plans de relance post-Covid à travers le monde.

Agenda

• 30 septembre 2021 avant Bourse : Résultats du premier semestre 2021

A propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes MBE ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

