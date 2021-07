English French

AMA : chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2021

Chiffre d’affaires consolidé du 1 er semestre 2021 : + 131 %

Accélération des signatures de contrats cadre avec des grands groupes internationaux : 8 nouvelles signatures au 1 er semestre 2021

P artenariats stratégiques commerciaux en Europe avec Orange Business Service et en Chine avec Beijing LLVision Technology Co., Ltd et Tian Xin Technology (TXT)

Avancement de la stratégie RSE et de la campagne de recru te ment

Stratégie et organisation parées pour une nouvelle accélération de la croissance au 2ème semestre 2021





AMA CORPORATION PLC (« AMA »), pionnier des solutions de réalité assistée, éditeur et intégrateur de solutions logicielles B2B pour la smart workplace, annonce aujourd'hui avoir généré un chiffre d’affaires consolidé de 4,0 millions d’euros au titre du 1er semestre 2021 (clos le 30 juin), contre 1,7 millions d’euros à la même période de l’année précédente, soit une croissance annuelle de 131 % à taux de change constant.

Dans la continuité de son introduction en bourse par augmentation de capital de 36,0 M€ (hors exercice de l’option de surallocation) finalisée début juillet 2021, AMA a posé les bases de la poursuite de sa forte croissance. Les avancées récentes confirment les tendances structurelles liées à la digitalisation croissante de l’économie mondiale et les tendances spécifiques liées à l’essor de la smart workplace : de plus en plus de grands groupes intégrent à grande échelle les solutions AMA, des partenariats commerciaux et stratégiques majeurs sont mis en œuvre en Europe et en Chine, la réduction de l’empreinte carbone induite par les solutions est significative. L’anticipation du plan de recrutement dès avril 2021 vise notamment à maximiser l’efficacité de l’organisation au 2ème semestre 2021, en ligne avec la saisonnalité des ventes observée en 2020.

Accélération des signatures de contrats cadre

Au cours de ce semestre, les signatures de contrats cadre de trente-six mois se sont accélérées. Huit contrats cadre ont été signés ce semestre contre six sur toute l’année 2020, portant le total des contrats cadre à 18. Ces grands clients internationaux qui déploient progressivement les solutions XpertEye d’AMA à divers niveaux de leurs organisations sont notamment Air Liquide US, Boerhinger Ingelheim, Ceva, Decathlon, REEL, Solvay et Zimmer Biomet. Au global 102 nouveaux clients ont été signés depuis le début de l’année, attestant du dynamisme et de la maturité du marché de la réalité assistée et de la digitalisation des professionnels de terrains.

Signatures des partenariats commerciaux

AMA signe ce semestre des partenariats commerciaux majeurs qui complémentent sa stratégie de vente directe en renforçant la visibilité de son offre de solutions.

Partenariat de distribution avec Orange Business Services (OBS) pour la commercialisation en France des solutions XpertEye au travers des 140 vendeurs d’OBS afin de cibler 44 000 entreprises de taille moyenne et 400 000 entreprises de petite taille. AMA est également présent dans l’ensemble des LAB 5G et agences entreprise Orange en France et à l’international.

Renforcement du partenariat avec Tian Xin Technology (TXT) pour l’hébergement et la maitrise des infrastructures XpertEye en Chine. Ce partenariat stratégique permet à AMA de commercialiser sa solution télécom sécurisée dans la région, renforçant ainsi sa position d’expert en réalité assistée sur ce marché significatif où la digitalisation des professionnels de terrains avance à grand rythme.

Dans la continuité du projet H2020 (5G-TOURS), AMA est au cœur de la révolution digitale 5G en établissant de nombreuses collaborations telle que le projet 5G de la SNCF avec Nokia et Qualcomm.

Partenariat avec Beijing LLVision Technology Co., Ltd, pionnier chinois des lunettes de réalité assistée pour la co-commercialisation des GLXSS SE avec XpertEye en Chine et dans le reste du monde.

Avancement de la stratégie RSE : bilan carbone

En début d’année AMA a demandé à la Fondation Good Planet d’estimer son empreinte carbone. Pour 2020, elle s’élève à 1 128 tonnes de CO2 pour le groupe AMA sur l’ensemble de sa chaîne de valeur (scope 1,2 et 3). Un plan d’action pour réduire cette empreinte est en cours d’élaboration en collaboration avec les 17 coordinateurs RSE au sein du Groupe.

En parallèle, selon l’analyse de Good Planet, l’utilisation des kits vendus en 2020 permet d’éviter aux clients d’AMA 55 000 T CO2 eq, sur l’ensemble du cycle de vie du produit, soit sur 25 mois en moyenne. Ce qui représente 26 400 T CO2 eq évitées annuellement. Un résultat qui permet à AMA de jouer un rôle actif dans la réduction de l’impact carbone de ses clients et qui renforce l’attractivité de ses solutions de collaboration à distance pour les professionnels de terrain.

Avancement de la campagne de recrutement

Déployée dès avril 2021, pour répondre à l’accélération du développement commercial, la campagne de recrutement est bien engagée. Au 30 juin 2021, AMA a réalisé 45 % de ses objectifs globaux de recrutements pour 2021 dont 22 % des embauches en vente et gestion de projets, 44 % pour la partie recherche et développement et 100 % pour les fonctions support.

Renforcement de la gouvernance

AMA a accueilli ce semestre trois administratrices indépendantes, Mesdames Pascale Laverrière, Christine Chan et Nami Itoh-Korsholm, au sein de son Conseil d’administration (« Board of Directors ») qui compte désormais 9 membres. Avec des profils internationaux et des compétences dans le commerce, les ressources humaines et la finance d’entreprise, ces 3 administratrices portent à un tiers la part des femmes et des indépendants au Conseil d’administration d’AMA. AMA entend poursuivre dans cette voie pour atteindre à moyen terme la parité et 50 % d’indépendants au sein de son Conseil d’administration.

Objectifs 2021-2022 (rappel)

Le Groupe a pour objectif de devenir l’un des leaders de son secteur d’activité et dans cette optique il entend poursuivre sa stratégie de croissance organique reposant sur l’acquisition de nouveaux clients et sur l’expansion de son volume d’affaires avec ses clients existants. Le Groupe entend poursuivre sa politique d’investissements dédiés à son effort de recherche et développement et au développement de ses effectifs commerciaux et marketing.

Le Groupe a pour objectifs d’atteindre un chiffre d’affaires :

supérieur à 15 millions d’euros, au titre de l’exercice s’achevant le 31 décembre 2021, soit un taux de croissance annuel du chiffre d’affaires de l’ordre de 140 % par rapport à l’exercice 2020 ; et

supérieur à 32 millions au titre de l’exercice qui s’achèvera le 31 décembre 2022, soit un taux de croissance annuel du chiffres d’affaires de l’ordre de 110 % par rapport à l’exercice 2021.

Agenda financier

AMA Corporation Plc publiera ses résultats consolidés du 1er semestre 2021 le 29 octobre 2021.

Plus généralement, dans la cadre de sa vie boursière, AMA prévoit de publier son chiffre d’affaires consolidé au titre du 1er semestre et de l’année, et ses résultats consolidés semestriels et annuels.

À propos d’AMA

Alors que la plupart des outils de travail collaboratifs trouvent rapidement leurs limites hors des bureaux, AMA permet aux experts de travailler efficacement à distance avec les professionnels de terrain, grâce à une plateforme logicielle sécurisée associée à des outils vidéo parfaitement adaptés à chaque métier.

Fort de près de sept ans d’expérience dans les solutions de téléassistance, AMA aide les acteurs de l’industrie et des services de toute taille, ainsi que les établissements médicaux, à accélérer leur transformation numérique. La plateforme de réalité assistée d’AMA, XpertEye, a été déployée dans plus de 100 pays et répond à un large éventail de cas d’usage tels que les diagnostics à distance, l’inspection, la planification et la gestion des flux de travail. Ses solutions uniques de collaboration interactive à distance permettent aux entreprises et aux institutions d’accroître leur productivité, d’optimiser les temps de résolution et de maximiser les temps de fonctionnement.

AMA est une entreprise en forte croissance, avec des bureaux en France, en Allemagne, en Roumanie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, et en Chine (y compris à Hong-Kong). AMA bénéficie d’une présence globale et travaille sur tous les fuseaux horaires pour établir une relation de proximité avec ses clients où qu’ils se trouvent. AMA est coté sur le marché d’Euronext Growth Paris (GB00BNKGZC51 – ALAMA). Plus d’information sur www.amaxperteye.com.

Contacts

Esther Duval

+33 689 182 343

esther.duval@ama.bzh



Marie Calleux

+33 609 685 538

ama@calyptus.net

