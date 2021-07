Hermès International - Résultats du premier semestre 2021

English French

Rapport d’informations semestrielles à fin juin 2021

Les résultats exceptionnels du 1er semestre s’appuient sur un modèle durable et responsable

Le chiffre d’affaires progresse de 77 % par rapport à 2020 et de 33 % par rapport à 2019

à taux de change constants

La rentabilité opérationnelle courante atteint 41 % des ventes

Le résultat net s’élève à 1 174 M€

Paris, le 30 juillet 2021

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe au premier semestre 2021 s’élève à 4 235 M€, en croissance de 77 % à taux de change constants et de 70 % à taux de change courants par rapport à 2020. Cette progression atteint 33 % à taux constants par rapport à 2019, au premier comme au deuxième trimestre. Le résultat opérationnel courant s’élève à 1 722 M€ (41 % des ventes) à fin juin. Le résultat net part du groupe atteint 1 174 M€ (28 % des ventes).

L’évolution des ventes au deuxième trimestre (+127 % à taux de change constants et +119 % à taux de change courants) témoigne de la très forte dynamique des ventes, dans la continuité du premier trimestre.

Axel Dumas, Gérant d’Hermès, a déclaré : « Les résultats de ce premier semestre ont un caractère exceptionnel. Mais cette performance reflète aussi la dynamique et la résilience de notre modèle, centré sur l’humain, source de créativité et d’innovation, et sur une exigence de qualité absolue. Ce sont les facteurs clés de notre démarche artisanale et de la désirabilité de nos objets. Nous restons mobilisés pour faire face aux incertitudes en étant fidèles à nos valeurs. »

Activité à fin juin par zone géographique

(données à taux de change comparables, sauf indication explicite)

Au premier semestre 2021, grâce à la poursuite des tendances du 1er trimestre, toutes les zones géographiques confirment une forte croissance, avec une accélération en Amérique et un redressement en Europe. Les ventes dans les magasins du groupe sont en hausse de 81 % à taux de change constants par rapport à l’année dernière, et de 41 % par rapport à 2019. Le réseau a poursuivi son développement avec les ouvertures et extensions de magasins, et les ventes en ligne se sont renforcées partout dans le monde. Les activités de vente en gros (+46 %) se redressent mais restent pénalisées notamment par les ventes aux voyageurs.

Les ventes en Asie hors Japon (+87 % et +70 % sur deux ans) bénéficient d’une forte dynamique dans l’ensemble de la région. Elles ont été portées par la performance soutenue de la Grande Chine et par l’accélération des ventes à Singapour et en Thaïlande, en dépit des nouvelles restrictions dans certains pays au deuxième trimestre. Un magasin a été ouvert à Macao en avril, et les magasins de China World à Pékin et de Brisbane en Australie ont rouvert après rénovation et agrandissement. La première édition de l’évènement HermèsFit, qui joue avec les accessoires Hermès autour de la thématique du sport, s’est tenue à Chengdu en Chine en juin.





Le Japon (+59 % et +22 % sur deux ans) montre une performance remarquable, en dépit des nouvelles mesures résultant de l’état d’urgence sanitaire, grâce à la fidélité de la clientèle locale. Le nouveau magasin d’Omotesando à Tokyo confirme son succès après son ouverture en février.





L’Amérique (+115 % et +25 % sur deux ans) rebondit au 2 e trimestre (+35 % par rapport à la même période en 2019), en dépit des contraintes locales. Le magasin de Troy, près de Détroit, a ouvert ses portes en juin, dans une région riche d’histoire.







trimestre (+35 % par rapport à la même période en 2019), en dépit des contraintes locales. Le magasin de Troy, près de Détroit, a ouvert ses portes en juin, dans une région riche d’histoire. L’Europe hors France (+52 % et -3 % sur deux ans), et la France (+35 % et -16 % sur deux ans), restent pénalisées par les restrictions dans certains pays et par la réduction des flux touristiques, en partie compensée par la fidélité de la clientèle locale et par la croissance des ventes en ligne. Le magasin de Zurich a rouvert en mai, rénové et agrandi, dans un bâtiment classé dans le cœur culturel et financier de la ville.

Activité à fin juin par métier

(données à taux de change comparables, sauf indication explicite)

À fin juin 2021, tous les métiers confirment leur croissance, avec une progression remarquable des Vêtements et Accessoires, de l’Horlogerie et des Autres métiers Hermès (Bijouterie et produits de la Maison).

Les ventes de la Maroquinerie-Sellerie (+63 % et +25 % sur deux ans) sont en belle progression, après un début d’année porté par les fortes livraisons de fin 2020. La demande est soutenue, tant sur les classiques réinventés que sur les nouveaux modèles comme le sac Hermès Della Cavalleria, qui allie maroquinerie et orfèvrerie autour de l’univers équestre. La maroquinerie de Montereau (Seine-et-Marne) a été inaugurée en juin. L’augmentation des capacités de production se poursuit, avec l’ouverture de la maroquinerie de Guyenne (Gironde) prévue en septembre, la maroquinerie de Louviers (Eure) en 2022, le nouveau site dans les Ardennes à l’horizon 2023 et la seconde maroquinerie en Auvergne pour 2024. Hermès poursuit le renforcement de son ancrage territorial en France et le développement de l’emploi.

Le métier Vêtement et Accessoires (+98 % et +40 % sur deux ans) poursuit sa forte dynamique, grâce au succès des collections de prêt-à-porter et des accessoires de mode. Les collections de prêt-à-porter féminin et masculin ont été présentées en alliant format digital et physique respectivement en mars à la Garde républicaine et en juin au Mobilier national à Paris.

Le métier Soie et Textiles (+72 % et +6 % sur deux ans) réalise une belle performance grâce à la diversité des créations, des matières et des formats qui rencontrent un vif succès. Une nouvelle ligne d’impression innovante a été inaugurée dans le cadre du développement du site lyonnais.

Le métier Parfum et Beauté (+65 % et +17 % sur deux ans) est en croissance et bénéficie du succès du nouveau parfum masculin H24. Un an après le lancement de Rouge Hermès, la Beauté poursuit son développement avec le lancement de Rose Hermès, une collection de fards à joue et d’embellisseurs naturels, rechargeables et durables.

L’Horlogerie (+121 % et +80 % sur deux ans) confirme son excellente performance, qui reflète le savoir-faire horloger, la technicité et la créativité des collections avec le succès de la nouvelle montre masculine Hermès H08, à l’esprit sportif et aux lignes géométriques.

Les Autres métiers Hermès (+100 % et +92 % sur deux ans) poursuivent leur forte dynamique, grâce à l’univers de la Maison et à la Bijouterie. La nouvelle collection de joaillerie baptisée Kellymorphose, inspirée du modèle du sac Kelly qui devient bijoux d'exception, a été présentée au magasin du Faubourg Saint-Honoré à Paris.



Résultats exceptionnels au premier semestre 2021

Après un premier semestre 2020 marqué par les fermetures de magasins et sites de production au cours duquel le groupe a maintenu les emplois et les salaires de ses collaborateurs partout dans le monde, le premier semestre 2021 bénéficie du fort rebond des ventes et d’un taux d’écoulement des stocks particulièrement élevé.

Le résultat opérationnel courant atteint 1 722 M€ contre 535 M€ au premier semestre 2020 et 1 144 M€ sur la même période de 2019. Grâce à l’effet de levier généré par la forte progression des ventes et une bonne maîtrise des coûts, la rentabilité opérationnelle courante atteint 41 % contre 22 % à fin juin 2020.

Le résultat net consolidé part du groupe est de 1 174 M€ contre 335 M€ au premier semestre 2020.

Les investissements opérationnels s’élèvent à 214 M€ et le cash flow disponible ajusté atteint 1 236 M€.

Après versement du dividende ordinaire (476 M€) et prise en compte des rachats d’actions, la trésorerie nette retraitée progresse de 617 M€ et atteint 5 521 M€ contre 4 904 M€ au 31 décembre 2020.

Hermès International a procédé sur le semestre au rachat de 142 131 actions pour 162 M€, hors mouvements réalisés dans le cadre du contrat de liquidité.

Un modèle durable et responsable

Le groupe Hermès poursuit ses recrutements et a renforcé ses effectifs de près de 400 personnes au premier semestre. À fin juin 2021 le groupe employait 16 966 personnes, dont 10 607 emplois en France.

Hermès a réaffirmé ses engagements en faveur de la préservation des ressources naturelles, du soutien aux communautés locales et de la réduction de ses émissions carbone, en ligne avec ses objectifs 2030 de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50 % en valeur absolue liées à ses activités en propre (scopes 1 et 2) et de 50 % en intensité sur les autres émissions indirectes (scope 3), par rapport à l’année de référence 2018. A ce titre, la maison a renouvelé son engagement auprès du 3ème Fonds Carbone Livelihoods en juin.

Le groupe a poursuivi ses engagements en faveur de l’éducation et de la transmission en créant un Centre de Formation d’Apprentis, l’Ecole Hermès des savoir-faire . Par ailleurs, la Fondation d’entreprise Hermès a étendu son programme Manufacto de sensibilisation en milieu scolaire aux métiers de la main en France, à l’Italie et au Royaume-Uni.

Perspectives

Pour 2021, les impacts de la pandémie de Covid-19 sont encore aujourd’hui difficiles à évaluer. Le modèle artisanal fortement intégré, le réseau de distribution équilibré, la créativité de nos collections et la fidélité de notre clientèle nous rendent confiants dans l’avenir.

À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux.

2021 se déroule sous le signe de L’odyssée. Hermès continue son voyage avec confiance, affrontant les incertitudes du monde, fidèle à son identité.

Grâce à son modèle d’entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale.

Les comptes consolidés semestriels résumés ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes conformément à la réglementation en vigueur.

Le rapport semestriel d’activité, le communiqué de presse et la présentation des résultats semestriels 2021 sont disponibles sur le site internet du groupe : https://finance.hermes.com

Prochains événements :

21 octobre 2021 : publication du chiffre d’affaires du 3 e trimestre 2021

trimestre 2021 18 février 2022 : publication des résultats annuels 2021

20 avril 2022 : Assemblée générale des actionnaires





CHIFFRES CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 2021

En millions d'euros 1er semestre 2021 Exercice

2020 1er semestre 2020 1er semestre 2019 Chiffre d'affaires 4 235 6 389 2 488 3 284 Croissance à taux courant vs n-1 70,2 % (7,2) % (24,2) % 15,1 % Croissance à taux constant vs n-1 (1) 76,7 % (6,0) % (24,9) % 12,0 % Résultat opérationnel courant (2) 1 722 1 981 535 1 144 en % du chiffre d'affaires 40,7 % 31,0 % 21,5 % 34,8 % Résultat opérationnel 1 722 2 073 535 1 144 en % du chiffre d'affaires 40,7 % 32,4 % 21,5 % 34,8 % Résultat net - Part du groupe 1 174 1 385 335 754 en % du chiffre d'affaires 27,7 % 21,7 % 13,5 % 23,0 % Capacité d'autofinancement 1 487 1 993 634 971 Investissements opérationnels 214 448 162 170 Cash flow disponible ajusté (3) 1 236 995 27 618 Capitaux propres - Part du groupe 8 024 7 380 6 340 5 763 Trésorerie nette (4) 5 326 4 717 3 742 3 532 Trésorerie nette retraitée (5) 5 521 4 904 3 922 3 740 Effectifs (en nombre de personnes) 16 966 16 600 15 698 14 751

(1) La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d’affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente.

(2) Le résultat opérationnel courant est l’un des principaux indicateurs de performance suivi par la Direction générale du groupe. Il correspond au résultat opérationnel hors éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la compréhension de la performance économique du groupe.

(3) Le cash flow disponible ajusté correspond aux flux de trésorerie liés à l’activité diminués des investissements opérationnels et du remboursement des dettes de loyers comptabilisées en application de la norme IFRS 16 (agrégats de l’état des flux de trésorerie consolidés).

(4) La trésorerie nette comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie présentés à l'actif du bilan, minorés des découverts bancaires qui figurent dans les emprunts et dettes financières à court terme au passif du bilan. La trésorerie nette n’inclut pas les dettes de loyers comptabilisées en application d’IFRS16.

(5) La trésorerie nette retraitée correspond à la trésorerie nette majorée des placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d’équivalents de trésorerie en raison notamment de leur maturité supérieure à trois mois à l’origine et diminuée des emprunts et dettes financières.

Informations par Zone GÉographique (a)

À fin juin Évolutions /2020 Évolutions /2019 En M€ 2021 2020 Publiées À taux de change constants À taux de change constants France 341,2 252,2 35,3% 35,3% (16,0)% Europe (hors France) 521,9 348,9 49,6% 51,8% (2,8)% Total Europe 863,1 601,2 43,6% 44,9% (8,4)% Japon 469,0 322,2 45,6% 58,5% 22,2% Asie-Pacifique (hors Japon) 2 153,0 1 183,7 81,9% 86,5% 69,7% Total Asie 2 621,9 1 505,9 74,1% 80,5% 58,5% Amériques 667,9 336,8 98,3% 115,1% 25,3% Autres 82,3 44,1 86,4% 87,0% 27,5% TOTAL 4 235,1 2 488,0 70,2% 76,7% 32,8%





2e trimestre Évolutions /2020 Évolutions /2019 En M€ 2021 2020 Publiées À taux de change constants À taux de change constants France 188,1 83,4 125,5% 125,5% (14,9)% Europe (hors France) 294,0 114,3 157,3% 158,6% 5,3% Total Europe 482,1 197,7 143,9% 144,7% (3,6)% Japon 227,8 108,6 109,9% 135,6% 24,0% Asie-Pacifique (hors Japon) 1 022,8 582,9 75,5% 79,2% 62,9% Total Asie 1 250,7 691,5 80,9% 87,9% 53,9% Amériques 376,9 78,3 381,4% 416,4% 34,8% Autres 41,7 15,1 176,2% 177,1% 34,5% TOTAL 2 151,4 982,5 119,0% 127,1% 32,8%

(a) Ventes par destination.





Informations par mÉtier

À fin juin Évolutions /2020 Évolutions /2019 En M€



2021 2020 Publiées À taux de change constants À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 1 999,3 1 280,1 56,2% 62,9% 24,9% Vêtement et Accessoires (2) 1 025,1 537,0 90,9% 98,0% 40,1% Soie et Textiles 273,9 165,2 65,8% 71,9% 5,8% Autres métiers Hermès (3) 462,3 239,2 93,2% 100,4% 92,1% Parfum et Beauté 184,1 112,9 63,1% 64,5% 16,9% Horlogerie 158,8 74,2 113,9% 120,6% 79,7% Autres produits (4) 131,6 79,3 66,1% 69,2% 16,9% TOTAL 4 235,1 2 488,0 70,2% 76,7% 32,8%





2e trimestre Évolutions /2020 Évolutions /2019 En M€



2021 2020 Publiées À taux de change constants À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 1 011,3 509,0 98,7% 107,0% 24,2% Vêtement et Accessoires (2) 551,7 211,3 161,1% 170,4% 44,8% Soie et Textiles 125,6 50,2 149,9% 158,6% 3,0% Autres métiers Hermès (3) 234,0 116,4 101,0% 108,6% 84,5% Parfum et Beauté 85,3 30,8 176,4% 179,0% 16,2% Horlogerie 80,7 33,2 143,0% 150,5% 76,0% Autres produits (4) 62,9 31,6 99,4% 103,5% 10,5% TOTAL 2 151,4 982,5 119,0% 127,1% 32,8%

RAPPEL – PREMIER TRIMESTRE 2021

Informations par Zone GÉographique (a)

1er trimestre Évolutions /2020 Évolutions /2019 En M€ 2021 2020 Publiées À taux de change constants À taux de change constants France 153,1 168,9 (9,3)% (9,3)% (17,2)% Europe (hors France) 227,9 234,7 (2,9)% (0,8)% (11,6)% Total Europe 381,0 403,5 (5,6)% (4,4)% (13,9)% Japon 241,1 213,6 12,9% 20,0% 20,6% Asie-Pacifique (hors Japon) 1 130,1 600,9 88,1% 93,6% 76,4% Total Asie 1 371,3 814,5 68,4% 74,3% 63,2% Amériques 290,9 258,5 12,6% 22,6% 14,7% Autres 40,6 29,0 39,7% 40,1% 20,9% TOTAL 2 083,7 1 505,5 38,4% 43,7% 32,8%

(a) Ventes par destination.





Informations par mÉtier

1er trimestre Évolutions /2020 Évolutions /2019 En M€



2021 2020 Publiées À taux de change constants À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 987,9 771,1 28,1% 33,6% 25,7% Vêtement et Accessoires (2) 473,4 325,8 45,3% 50,9% 35,1% Soie et Textiles 148,4 115,0 29,0% 33,9% 8,5% Autres métiers Hermès (3) 228,3 122,9 85,8% 92,8% 100,6% Parfum et Beauté 98,9 82,1 20,5% 21,4% 17,5% Horlogerie 78,1 41,0 90,3% 96,5% 83,8% Autres produits (4) 68,7 47,7 44,0% 46,4% 23,3% TOTAL 2 083,7 1 505,5 38,4% 43,7% 32,8%

(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs, l’équitation, les porte-mémoire et la petite maroquinerie.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis et Puiforcat.

