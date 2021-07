CGG : CGG Annonce la Vente de l’Activité GeoSoftware à Topicus.com et Vela Software

English French

Communiqué de Presse Conjoint

CGG Annonce la Vente de l’Activité GeoSoftware

à Topicus.com et Vela Software

Paris, France – 30 juillet, 2021

CGG et Topicus.com Inc. (“Topicus”) (TSXV: TOI) annoncent ce jour, la signature d’un accord portant sur la vente de l'activité GeoSoftware. Cette transaction deviendra effective dès que les conditions prévues mutuellement dans l'accord seront remplies.

“En tant que propriétaires de long terme de leurs nouvelles activités, Topicus et Vela Being veulent maintenir les standards d’excellence distillés par CGG dans toutes les solutions de GeoSoftware ” a déclaré Gabor Czegledy, CEO de Vela’s Energy Portfolio. Pour Han Knooren, Group CEO de TSS Operating Group au sein de Topicus. "Nous nous réjouissons de l’arrivée de GeoSoftware et de ses employés et de leur prochaine intégration pour le long terme dans notre portefeuille. L’activité GeoSoftware sera conjointement détenue par Topicus (à hauteur de 60%) et par Vela (à hauteur de 40%)”.

Pour Sophie Zurquiyah, DG de CGG : “ GeoSoftware possède aujourd’hui une position de leader dans un marché de niche. Je suis persuadée que ce rachat par Topicus et Vela, sociétés spécialisées dans les logiciels, avec un principe de détention permanente de leurs nouvelles acquisitions, garantit l’avenir des employés et des activités de GeoSoftware. Ensemble, ils permettront à GeoSoftware d’agrandir son offre et de remporter de nombreux nouveaux succès”.





A propos de Vela Software

Vela is a global provider of software solutions to a number of vertical industries with broad and deep market knowledge in the Energy and Resources software. As an operating group of Constellation Software Inc., Vela acquires, manages, and builds industry specific software businesses which provide specialized, mission-critical software solutions. Vela’s goal is for its companies to become leaders in their respective verticals by investing in their operations, growing through organic initiatives, and by seeking acquisitions that can strengthen their market position.

A propos de Topicus.com

Topicus.com Inc. is a leading pan-European provider of vertical market software and vertical market platforms to clients in public and private sector markets. Operating and investing in countries and markets across Europe with long-term growth potential, Topicus.com Inc. acquires, builds and manages leading software companies providing specialized, mission-critical and high-impact software solutions that address the particular needs of customers.

For further information, contact:

Topicus.com Inc.

Jamal Baksh, Chief Financial Officer

Tel: (416) 861-9677

A propos de CGG

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 3 700 employés dans le monde, CGG fournit à ses clients une gamme complète de données, de produits, de services et de solutions pour une gestion responsable et efficace des ressources naturelles, de l’environnement et des infrastructures. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

Contact :

Christophe Barnini, Direction Communications & Relations Investisseurs

Tél : + 33 1 64 47 38 11

christophe.barnini@cgg.com

