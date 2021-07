RCI BANQUE: RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021 : RCI BANK AND SERVICES CONSOLIDE SA MARGE OPERATIONNELLE ET ATTEINT UN NIVEAU RECORD DE RECOMMANDATION CLIENT DANS UN MARCHÉ AUTOMOBILE EN REBOND PAR RAPPORT À l’ANNÉE 2020

English French

Le 30 juillet 2021

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021 : RCI BANK AND SERVICES CONSOLIDE SA MARGE OPERATIONNELLE ET ATTEINT UN NIVEAU RECORD DE RECOMMANDATION CLIENT DANS UN MARCHÉ AUTOMOBILE EN REBOND PAR RAPPORT À l’ANNÉE 2020

716 220 nouveaux dossiers de financements, pour un montant de nouveaux financements

de 8,7 milliards d’euros

178 684 dossiers dédiés aux véhicules d’occasion, en progression de 13,5 % par rapport au premier semestre 2020

Taux d’intervention 1 financement à 44,3 % des immatriculations à fin juin 2021, soit +1,3 point de plus qu’au premier semestre 2019, avant la crise sanitaire

Progression des offres fidélisantes et des nouveaux services liés aux voitures électriques dans plusieurs pays auprès de la clientèle particuliers

2,3 millions de contrats de services, en hausse de 18,8 % par rapport au premier semestre 2020

Un niveau de recommandation client record, avec un Net Promoter Score 2 de +52 points en juin 2021, supérieur de 5 points par rapport à l’année précédente.

Actifs productifs moyens de 45,5 milliards d’euros, en baisse de 5,5 % par rapport à fin juin 2020

Produit net bancaire de 940 millions d’euros, en baisse de 6,9 % par rapport à fin juin 2020

Coût du risque en forte amélioration à 0,16 % des APM 3 , contre 0,99 % au premier semestre 2020

Résultat avant impôts du groupe de 599 millions d’euros

« Dans un contexte économique perturbé, RCI Bank and Services a su faire preuve de résilience et maintenir ses performances commerciale et financière à des niveaux robustes. Avec un résultat avant impôts de 599 millions d’euros, RCI Bank and Services confirme son niveau de contribution élevé aux résultats de Renault Group. Ces bases solides et l’engagement des équipes de RCI Bank and Services sont des atouts sur lesquels peut s’appuyer le groupe pour le second semestre », déclare Clotilde Delbos, Président du conseil d’administration de RCI Banque S.A.

« RCI Bank and Services a poursuivi son activité dans un contexte de rebond pour le marché automobile par rapport à l’année 2020. Ce premier semestre est marqué par un taux d’intervention de 44,3 %, en progression de 1,3 point par rapport à la veille de la crise sanitaire. Ces derniers mois, nos clients ont confirmé leur intérêt pour nos offres fidélisantes et nos services innovants, notamment ceux liés à la voiture électrique. Cela se traduit par un niveau de recommandation client record et une marge opérationnelle solide, fruits de l’engagement des collaborateurs. », explique João Leandro, Directeur général de RCI Bank and Services.





UN NIVEAU DE RECOMMANDATION CLIENT RECORD SUR UN MARCHÉ AUTOMOBILE MONDIAL EN REBOND

Dans un marché automobile en rebond de 32,3 % sur le périmètre d’implantation des filiales de RCI Bank and Services4, les volumes des marques de l’Alliance s’établissent à 1,5 million de véhicules au 1er semestre 2021. Le taux d’intervention1 de RCI Bank and Services atteint 44,3 %, en progression de 1,3 point par rapport au premier semestre 20195.

Le volume de nouveaux contrats de financements de véhicules neufs s’établit à 537 536 à fin juin 2021. L’activité de financement des véhicules d’occasion est en progression de 13,5 % avec 178 684 dossiers à fin juin 2021. Ainsi, le volume total des nouveaux dossiers de financements s’élève à 716 220 contrats au premier semestre 2021, pour un montant total de nouveaux financements de 8,7 milliards d’euros, en hausse par rapport au premier semestre 2020 (7,7 milliards d’euros). Cette progression globale vient également de l’augmentation du montant moyen financé (12 200 € au lieu de 11 800 € au premier semestre 2020).

Au premier semestre, RCI Bank and Services poursuit son offensive sur les offres locatives. Pour le client, ces offres facilitent le renouvellement de son véhicule tout en bénéficiant de mensualités compétitives. 44 % des clients du groupe ont souscrit ce type d’offre (+4 points par rapport au premier semestre 2020), cette proportion dépasse les 80 % dans les marchés les plus matures. Les clients apprécient les offres flexibles, comme les formules locatives en France permettant de clore son dossier de financement après 6 mois sans frais, ou permettant aux clients de véhicules électriques de disposer d’un véhicule thermique pour une certaine période en France et en Espagne. Ce service lié au véhicule électrique connaît une nette percée en France (+15 % de taux d’intervention).

L’activité services présente une hausse des volumes de 18,8 % par rapport à l’année précédente. Le nombre d’assurances et de services vendus pour le premier semestre 2021 atteint 2,3 millions de contrats (plus de 3,2 services par dossier de financement).

RCI Bank and Services conclut le premier semestre 2021 avec un niveau de recommandation client record, totalisant un Net Promoter Score2 de +52 points, soit 5 points de plus par rapport à l’année précédente. Ce résultat est en phase avec l’ambition du groupe : mettre le client au centre de ses actions.

RCI BANK AND SERVICES CONSOLIDE UNE MARGE OPÉRATIONNELLE ROBUSTE

Hors effet change, les actifs productifs moyens clientèle6 sont stables à 37,5 milliards d’euros. La réduction des stocks des concessionnaires, liée à la pénurie de semi-conducteurs qui impacte la fabrication des véhicules, et la stratégie d’optimisation des stocks de véhicules du réseau mise en place par les marques de Renault Group entrainent un repli de -23,2 % des actifs productifs moyens réseau, qui s’établissent à 7,9 milliards d’euros.

Au global, les actifs productifs moyens de RCI Bank and Services diminuent de 5,5 % par rapport au premier semestre 2020 pour atteindre 45,5 milliards d’euros.

Le produit net bancaire (PNB) atteint 940 millions d’euros, en recul de près de 7 % par rapport à fin juin 2020, corrélé avec la baisse des actifs productifs moyens. La contribution des activités de services au PNB progresse légèrement par rapport au premier semestre 2020 et représente maintenant plus du tiers du PNB.

Le coût du risque sur l’activité Clientèle (financement des particuliers et des entreprises) est en nette amélioration à 0,32 % des APM au premier semestre 2021 contre 1,15 % des APM l’année passée. Cette amélioration s’explique par la reprise des provisions suite à une amélioration sensible des montants recouvrés à l’issue des confinements dans les différents pays où le groupe opère. Le taux de couverture de nos expositions clientèle en risque progresse légèrement à 2,2 %.

Sur l’activité Réseaux (financement des concessionnaires), la baisse des actifs productifs à fin juin 2021

(-18,0 %) conduit à des reprises de provisions. Le coût du risque du premier semestre est ainsi un produit correspondant à -0,56 % de l’APM contre une charge de 0,38 % l’année précédente.

Le coût du risque total s’établit donc à 0,16 % des APM contre 0,99 % au premier semestre 2020.

Les frais de fonctionnement s’élèvent à 305 millions d’euros contre 308 millions d’euros au premier semestre 2020, témoignant de la capacité de RCI Bank and Services à ajuster ses frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement représentent 1,35 % des APM.

Soutenu par la nette amélioration du coût du risque, le résultat avant impôts s’établit à 599 millions d’euros en augmentation de 26,6 % par rapport à 2020, sur la même période.

LES DÉPÔTS PROGRESSENT LÉGÈREMENT DANS UN CONTEXTE DE FAIBLES BESOINS DE FINANCEMENT

Les besoins de financement sont restés modestes et le groupe a pris un certain nombre d’initiatives pour réduire sa réserve de liquidité qui avait atteint un plus haut historique à fin 2020. Dans ce contexte, RCI Bank and Services n’a pas émis sur le marché obligataire et a cherché à ralentir le rythme de croissance des dépôts de la clientèle, qui ont progressé de 0,6 milliard d’euros depuis le 31 décembre 2020 pour atteindre 21,1 milliards d’euros, soit une croissance de 3 % contre 15 % sur l’année 2020.

RCI BANK AND SERVICES DÉJÀ BIEN ENGAGÉ POUR ATTEINDRE SES OBJECTIFS EN 2021

En 2021, RCI Bank and Services a affirmé la place centrale de la satisfaction de ses quatre clients (clients finaux, constructeurs de l’Alliance, concessionnaires et collaborateurs) au cœur de ses ambitions. En l’espace de six mois, le groupe RCI Bank and Services a déjà concrétisé des projets majeurs en ligne avec ses quatre priorités :

Plusieurs offres permettent de proposer des parcours plus digitaux aux clients, via une approche « phygitale » avec un parcours d’achat ultra-personnalisé, en s’appuyant sur les forces du e-commerce. Ainsi, Renault Easy Lease met en place un parcours totalement omnicanal en Italie à l’instar de Renault On Demand au Brésil. En France un parcours 100% digital s’applique au stock de véhicules neufs Renault, comme au catalogue en ligne de RRG. La part de dossiers souscrits en ligne a fait un bond en Corée du Sud.





Dans le but de passer de la vente de voitures à la vente de kilomètres , RCI Bank and Services a lancé des offres basées sur l’usage encore plus flexibles et packagées avec services, en particulier pour Renault et Dacia en France, mais aussi des expérimentations basées sur le principe de l’abonnement dans plusieurs pays, aboutissant à l’acquisition en juillet de la société Bipi, spécialisée dans la car subscription.

, RCI Bank and Services a lancé des offres basées sur l’usage encore plus flexibles et packagées avec services, en particulier pour Renault et Dacia en France, mais aussi des expérimentations basées sur le principe de l’abonnement dans plusieurs pays, aboutissant à l’acquisition en juillet de la société Bipi, spécialisée dans la car subscription. Avec l’amélioration de son coût du risque, la maîtrise de sa marge opérationnelle, et le lancement de la collecte de dépôts aux Pays-Bas début juillet en coopération avec la fintech Raisin.nl, RCI Bank and Services poursuit l’une de ses ambitions : consolider et optimiser son modèle économique, en maintenant un haut niveau de profitabilité , en appliquant un strict contrôle de ses frais de structure et en utilisant au mieux ses principales sources de financement et son capital. A cet effet, RCI Bank and Services a choisi de piloter sa rentabilité en utilisant le RORWA 7 , un indicateur usuel dans l’industrie bancaire qui mesure la rentabilité de la banque rapportée à ses actifs pondérés par les risques et vise à atteindre un RORWA d'au moins 1,9 %.

, en appliquant un strict contrôle de ses frais de structure et en utilisant au mieux ses principales sources de financement et son capital. A cet effet, RCI Bank and Services a choisi de piloter sa rentabilité en utilisant le RORWA , un indicateur usuel dans l’industrie bancaire qui mesure la rentabilité de la banque rapportée à ses actifs pondérés par les risques et vise à atteindre un RORWA d'au moins 1,9 %. RCI Bank and Services développe des nouvelles méthodes et organisations du travail, en s’appuyant à la fois sur l’intelligence collective, l’expertise de chacun des collaborateurs et leur capacité à prendre des risques. Avec déjà plus de 150 collaborateurs impliqués dans des tribus et squads dédiées à des sujets aussi variés que la RSE, l’intégration des clients, la conformité, RCI Bank and Services s’est aussi aligné sur l’organisation par marques de Renault Group afin de s’intégrer toujours plus aux stratégies commerciales des marques constructeurs.

À propos de RCI Banque S.A. :

Créée et détenue à 100 % par Renault Group, RCI Banque S.A. est une banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de Renault Group (Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung Motors, Lada) dans le monde, du Groupe Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun) principalement en Europe, au Brésil, en Argentine, en Corée du Sud et sous la forme de joint-ventures en Russie et en Inde ainsi que de Mitsubishi Motors aux Pays-Bas.

RCI Bank and Services est la nouvelle identité commerciale de RCI Banque S.A. depuis février 2016.

Implanté dans 36 pays, le groupe, qui compte 3 800 collaborateurs, a financé plus de 1,5 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2020 et vendu plus de 4,6 millions de services.

Les actifs productifs moyens sont de 46,9 milliards d’euros de financement à fin décembre 2020 et le résultat avant impôts est de 1 003 millions d’euros à fin décembre 2020.

Depuis 2012, RCI Bank and Services a déployé une activité de collecte de dépôts dans 7 pays. A fin décembre 2020, le montant net des dépôts collectés représente 20,5 milliards d’euros soit 43 % des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur RCI Bank and Services : rcibs.com

Suivez-nous sur Twitter : @RCIBS







1 Taux d’intervention global hors sociétés mises en équivalence (Russie, Turquie et Inde).

2 Le Net Promoter Score (NPS) est le pourcentage de clients qui évaluent leur probabilité de recommander une entreprise, un produit ou un service à un ami ou à un collègue à 9 ou 10 ("promoteurs") moins le pourcentage évaluant cette probabilité à 6 ou moins ("détracteurs") sur une échelle de 0 à 10. Résultat issu d’une enquête auprès de clients particuliers véhicules neuf et véhicules d’occasion qui sont à mi-contrat, dans 22 pays.

3 Actifs productifs moyens : les APM correspondent aux encours productifs moyens, auxquels sont ajoutés les actifs liés aux activités de location opérationnelle. Pour la clientèle, il s’agit de la moyenne des actifs productifs à fin de mois. Pour le réseau, il s’agit de la moyenne des actifs productifs journaliers.

4 RCI Bank and Services exerce son activité dans 36 pays.

5 Le taux d’intervention est en recul de 3,4 points par rapport au 1er semestre 2020 en raison de la distorsion du mix intervenu au cours de cette période en raison des mesures de confinement.

6 Les actifs productifs moyens clientèle sont en léger retrait (-0,7% vs fin juin-20) à 37,5 milliards d’euros par rapport au 1er semestre 2020.

7 Return on Risk Weighted Assets, calculé comme le résultat après impôt divisé par la moyenne des actifs pondérés par les risques.





