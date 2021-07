English Danish

Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Øvrige interessenter

Dato 30.07.2021

Afslutning af aktietilbagekøbsprogram og iværksættelse af aktietilbagekøbsprogram

Afslutning af aktietilbagekøbsprogram

Aktietilbagekøbsprogrammet på 255 mio. kroner er nu afsluttet og er blevet udnyttet med 225 mio. kroner. Tilbagekøbene er gennemført i perioden fra og med den 4. februar 2021 og til og med den 29. juli 2021.

Aktietilbagekøbsprogrammet har været gennemført i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Siden seneste selskabsmeddelelse og frem til afslutningen af aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner blevet foretaget under dette:

Dato Antal aktier (stk.) Gennemsnitlig købspris (kroner) Tilbagekøbt i alt

under programmet

(kroner) I alt i henhold til seneste selskabsmeddelelse 351.000 619,36 217.395.851 26. juli 2021 3.000 715,12 2.145.360 27. juli 2021 3.000 715,03 2.145.090 28. juli 2021 3.000 719,78 2.159.340 29. juli 2021 1.605 712,20 1.143.081 I alt under aktietilbagekøbsprogrammet



361.605



622,19



224.988.722

Efter ovennævnte transaktioner og efter afslutningen af aktietilbagekøbsprogrammet ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

361.605 stk. aktier under nærværende, afsluttede aktietilbagekøbsprogram svarende til 1,2% af selskabets aktiekapital.





De tilbagekøbte aktier vil blive indstillet til annullering på bankens ordinære generalforsamling i 2022.

I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Iværksættelse af aktietilbagekøbsprogram

Det er besluttet at iværksætte den resterende del af aktietilbagekøbsprogrammet på 255 mio. kroner med 30 mio. kroner med det formål at annullere disse på en senere generalforsamling med baggrund i den generelle bemyndigelse, som bankens bestyrelse har fra den ordinære generalforsamling afholdt den 3. marts 2021 til at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/- 10% på erhvervelsestidspunktet.

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 5. august 2021 og til og med den 30. september 2021. I den nævnte periode vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 30 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 100.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour”-reguleringen.

Banken kan til enhver tid suspendere eller stoppe aktietilbagekøbet. Dette vil i givet fald blive meddelt i en selskabsmeddelelse.

Betingelserne for aktietilbagekøbsprogrammet er følgende:

Formålet med aktietilbagekøbet er tilpasning af bankens kapitalstruktur.





Ringkjøbing Landbobank har antaget Danske Bank som lead manager for aktietilbagekøbsprogrammet. Danske Bank vil uafhængigt af og uden indflydelse fra Ringkjøbing Landbobank træffe sine handelsbeslutninger og eksekvere aktieopkøb inden for de offentliggjorte rammer.





Det maksimale vederlag, som Ringkjøbing Landbobank kan betale for aktier tilbagekøbt under programmet, er 30 mio. kroner dog således, at der maksimalt kan erhverves 630.000 stk. aktier under programmet.





Tilbagekøbet må ikke ske til en aktiekurs, der overstiger den højeste af (i) aktiekursen på den senest uafhængige handel eller (ii) det højeste uafhængige købers bud i markedet på Nasdaq Copenhagen på handelstidspunktet.





Det maksimale antal aktier, der kan opkøbes på én enkelt handelsdag, vil svare til 25% af den gennemsnitlige daglige aktiehandelsvolumen i de 20 forudgående handelsdage på Nasdaq Copenhagen.





Ringkjøbing Landbobank vil ugentligt offentliggøre en separat meddelelse til Nasdaq Copenhagen og annoncere antallet af tilbagekøbte aktier og deres værdi samt vedlægge detaljeret information om de enkelte handler.





Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

Adm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på den ovennævnte rapporteringsdage

