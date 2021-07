ALK og Grandpharma indgår partnerskab om markedsføring af den første adrenalinpen i Kina

English Danish

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) vil lancere Jext ® i Kina via et partnerskab med den førende leverandør af adrenalin, Grandpharma.

i Kina via et partnerskab med den førende leverandør af adrenalin, Grandpharma. Jext ® forventes at blive den første adrenalinpen på det kinesiske marked. Inden registreringen i Kina, planlægger Grandpharma at sælge Jext ® i det sydlige Kina under en særlig licens knyttet til den eksisterende registrering af Jext ® i Hong Kong.

forventes at blive den første adrenalinpen på det kinesiske marked. Inden registreringen i Kina, planlægger Grandpharma at sælge Jext i det sydlige Kina under en særlig licens knyttet til den eksisterende registrering af Jext i Hong Kong. ALK vil modtage upfront- og milepælsbetalinger i forbindelse med registrering på i alt EUR 12 mio. (~DKK 90 mio.) fra Grandpharma til gengæld for de eksklusive rettigheder til Jext ® i Kina. ALK vil ligeledes stå for fremstilling og levering af Jext ® og vil modtage indtægter fra salg af produktet til Grandpharma.

i Kina. ALK vil ligeledes stå for fremstilling og levering af Jext og vil modtage indtægter fra salg af produktet til Grandpharma. Aftalen forventes at accelerere ALK’s langsigtede vækst og understøtte selskabets indtjeningsambitioner.

ALK og medicinalfirmaet China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Limited (”Grandpharma”) meddeler i dag, at de har indgået en eksklusiv licensaftale, der vil sikre en registrering og lancering af ALK’s adrenalinpen Jext® i Kina og som vil øge ALK’s tilstedeværelse i landet.

Grandpharma er i dag den førende leverandør af adrenalin-ampuller i Kina, og virksomheden er stærkt repræsenteret på markedet for klinikker og skadestuer. I henhold til den langsigtede aftale vil Grandpharma være ansvarlig for registrering, import og kommercialisering af ALK’s adrenalinpen Jext® i Kina, Macau og Taiwan, mens ALK vil være ansvarlig for levering af produktet og derudover yde støtte til markedsføringen baseret på selskabets erfaringer i Europa og andre markeder.

Carsten Hellmann, adm. direktør, ALK, siger: "ALK's datterselskab i Kina har leveret vedvarende høj årlig vækst. Samarbejdet med Grandpharma om markedsføringen af Jext® vil give os mulighed for at understøtte vores langsigtede vækst i Kina ved at drage fordel af Grandpharmas etablerede position inden for respiratorisk medicin og akutbehandling. Derudover vil Grandpharma arbejde på at udbrede kendskabet til Jext® samt dokumentere produktets effekt og dermed understøtte den fremtidige registrering i Kina."

Adrenalinpenne bruges til behandling af akutte allergiske reaktioner – også kendt som anafylaksi – som kan udløses af visse fødevarer såsom æg, komælk, skaldyr og nødder eller af bi- og hvepsestik. I øjeblikket findes der ingen registrerede adrenalinpenne i Kina. Jext® er dog allerede registreret i Hong Kong, hvilket potentielt åbner for hurtigere adgang til den sydlige del af Kina under en nyetableret særlig importordning, inden en formel registrering kan finde sted.

Dr. Tang Weikun, bestyrelsesformand, China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Limited, siger: “Aftalen med ALK understøtter vores strategi om at samarbejde med førende globale virksomheder om at stille innovative produkter af høj kvalitet til rådighed for patienter i Kina. Anafylaksi er et område med et betydeligt udækket medicinsk behov i Kina, og vi mener, at vi kan afhjælpe dette via en succesfuld registrering og kommercialisering af Jext®, som har dokumenteret succes i Europa med ALK.”

Xian Ji, administrerende direktør i ALK i Kina, siger: "Anafylaksi er et voksende sundhedsproblem i Kina. I dag er patienter med risiko for livstruende allergiske reaktioner afhængige af at undgå de allergifremkaldende fødevarer eller omgående at blive behandlet af uddannet sundhedspersonale. Ved at lancere en adrenalinpen sikrer vi, at patienterne kan modtage behandling i rette tid uden behov for uddannet personale. Grandpharmas eksisterende forretning vil give en bred og stærk lanceringsplatform for Jext®, og vi ser frem til et langvarigt og succesfuldt samarbejde."

ALK’s eksisterende forretning i Kina omfatter i dag Alutard® HDM, en injektionsbaseret behandling af allergi forårsaget af husstøvmider (HDM), samt Soluprick SQ® hudpriktest til diagnosticering af allergi. Kina er allerede et af verdens største markeder for allergivaccinationer til behandling af allergi forårsaget af husstøvmider, men har potentialet til at blive betydeligt større, og ALK arbejder på at få selskabets husstøvmidetablet, ACARIZAX® godkendt til markedsføring i landet.

I henhold til betingelserne i aftalen vil ALK modtage upfront- og milepælsbetalinger i forbindelse med registrering på i alt DKK 90 mio. fra Grandpharma til gengæld for de eksklusive rettigheder til Jext® i Kina. ALK vil derudover fremstille og levere Jext® og modtage indtægter fra salg af produktet til Grandpharma.

Aftalen med Grandpharma forventes at accelerere ALK’s langsigtede vækst og understøtte selskabets indtjeningsambitioner. I henhold til aftalen vil ALK modtage upfront- samt milepælsbetalinger i forbindelse med registreringsaktiviteter i Kina og indtægter fra salg af produktet til Grandpharma. Aftalen påvirker ikke ALK’s forventninger til omsætning og indtjening i 2021 væsentligt, da upfront- og milepælsbetalingerne vil blive indregnet i forhold til den fremtidige levering af produkter i henhold til IFRS-krav. Upfront-betalingen fra Grandpharma forventes at resultere i en mindre forbedring af ALK’s forventninger til fri pengestrøm i 2021.

Investor Relations: Per Plotnikof, tlf. 4574 7527, mobil 2261 2525

Presse: Jeppe Ilkjær, mobil 3050 2014

Om ALK

ALK er en global, specialiseret medicinalvirksomhed med fokus på allergi og allergisk astma. Virksomheden markedsfører allergi-immunterapi og andre produkter og serviceydelser til mennesker med allergi og allergilæger. Virksomheden har hovedkvarter i Hørsholm, beskæftiger omkring 2.500 mennesker over hele verden og er noteret på Nasdaq Copenhagen. Find mere information på www.alk.net.

Om Grandpharma

China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Limited (512.HK) is an international pharmaceutical company of technological innovation. The core products of the Group cover several major businesses represented by the anti-tumour, cardiovascular emergency pharmaceutical products and advanced cerebro-cardiovascular intervention advanced medical devices, anti-virus and anti-infection, respiratory and ENT, bio-health products and specialised pharmaceutical ingredients. The Group has mainly focused on four business scopes, namely “innovative drugs with high entry barriers”, “branded drugs”, “integration of raw materials”, and “nutrition products”. There are three major segments of global innovation and technology leadership, namely precision interventional therapy, Radionuclide–drug conjugate (“RDC”) and immunotherapy, to be carried out with a forward-looking view by the Group. Find more information at http://chinagrandpharm.com.

