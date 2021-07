Rackspace Technology arbeitet mit iPromote zusammen, um Betriebskosten mit Linux auf AWS um 30 % zu senken

SAN ANTONIO, July 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute die Zusammenarbeit mit iPromote bekannt gegeben, dem Anbieter einer Komplettlösung für Online-Werbung. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurde die Infrastruktur von iPromote zu Linux auf AWS migriert, womit die Betriebskosten des Unternehmens um 30 % gesenkt werden konnten.



iPromote wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zentralkalifornien. Das Unternehmen bietet kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) eine Komplettlösung für Online-Werbung, die Anzeigenerstellung, Bieten für Werbeflächen, Ausspielen der Werbung, Analysen und Reporting umfasst. Damit optimiert das Unternehmen das Mikrobudget von KMUs mit einem effizienten Plan, der Zielgruppen über stark frequentierte Kanäle wie MSN, Yahoo, The Weather Channel, CBS News, CNN, Accuweather und Facebook erreicht.

Die iPromote-Plattform wird über B2B-Händler vertrieben und bietet den Vertriebsabteilungen die erforderlichen technischen Tools und Lösungen für den Verkauf von Online-Werbung an KMUs. Die Kunden von iPromote haben ihren Sitz hauptsächlich in den USA, das Unternehmen ist aber auch in Europa und Australien aktiv.

Um die Betriebskosten zu senken, war iPromote auf der Suche nach einer Möglichkeit, seine Infrastruktur zu modernisieren. Dabei kam das Unternehmen zu dem Ergebnis, dass eine Umstellung von Windows zu Linux auf AWS eine mögliche Lösung war, mit der es beide Ziele erreichen konnte. Durch die Migration auf Linux konnte iPromote den Einsatz von Rechenressourcen senken und gleichzeitig aktuelle und zukünftige Lizenzkosten eliminieren.

iPromote hat mit Onica zusammengearbeitet, einem Unternehmen von Rackspace Technology. Dabei haben die beiden Unternehmen die von AWS gesponserte Microsoft Modernization Initiative genutzt, um das Projekt schnell auf den Weg zu bringen und angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheit durch die globale Pandemie die Ressourcen zu schonen.

„Rackspace Technology hat mit iPromote zusammengearbeitet, um durch eine Migration zu Linux auf AWS die Kosten zu optimieren. Das bietet dem Unternehmen zudem mehr Flexibilität und Stabilität“, so Jeff DeVerter, Chief Technology Evangelist bei Rackspace Technology. „Durch den Wegfall der aktuellen und zukünftigen Lizenzkosten konnte iPromote langfristige Kosteneinsparungen erzielen.“

Die erste Zusammenarbeit mit Rackspace Technology umfasste eine Analysephase und eine Implementierungsphase, die zu 50 % von AWS finanziert wurde. Während der Analysephase hat Rackspace Technology die technischen und finanziellen Aspekte der Migration geplant und durch diese frühe Zusammenarbeit Vertrauen zwischen den Teams von Rackspace Technology und iPromote aufgebaut, wodurch die spätere Implementierungsphase des Projekts sehr schnell umgesetzt werden konnte.

„Durch die Zusammenarbeit mit Rackspace Technology konnte das Entwicklungsteam von iPromote neue Kenntnisse über die Anwendungsmigration gewinnen und hat eine agile Methodik eingeführt, die künftige Innovationen und das Wachstum vorantreiben wird“, so Matt Silva, COO von iPromote. „Prozesse zur Leistungsoptimierung wurden in die Produktionsumgebung integriert und haben Effizienz und Stabilität verbessert. Jetzt läuft alles reibungslos und aus meiner Sicht war dieses Projekt auf allen Ebenen ein voller Erfolg – sowohl was das neu erworbene Know-how angeht als auch hinsichtlich der Finanzierungsmöglichkeiten durch AWS. Es war ein absoluter Gewinn.“

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Pressekontakt

Natalie Silva

Rackspace Corporate Communications

publicrelations@rackspace.com