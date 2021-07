Crédit Agricole Normandie Seine : Information Financière Semestrielle au 30 juin 2021

M essage de M. Nicolas Denis

Chères collaboratrices, Chers collaborateurs,

Depuis le début de la pandémie, nous nous sommes engagés aux côtés de nos clients et les avons accompagnés au quotidien, en responsabilité et en proximité. Notre implication se reflète au travers des excellents résultats de satisfaction et de recommandation (IRC) qui permettent ainsi à la Caisse Régionale de rester pour la 3e année consécutive, la banque préférée des Hauts Normands :

 IRC* Marché des particuliers : + 19 en progression d’un point

 IRC* Marchés patrimoniaux : +23 pour ceux suivis en Banque Privée et +20 pour ceux suivis dans le réseau de

proximité

 IRC* Marchés des professionnels : +23 en hausse de 9 points

 IRC* Marchés de l’agriculture : + 17 en très forte progression (+11 points)

Ces hauts niveaux de satisfaction clients, jamais égalés doivent nous conforter quant à la stratégie de notre entreprise : notre cap est le bon !

Je vous renouvelle à chacun d’entre vous mes félicitations pour votre contribution à cette consécration.

Une remarquable dynamique des résultats d’activité

Reflet de votre engagement et de votre dynamisme, les résultats d’activité sont excellents dans tous les domaines :

Notre stratégie de conquête porte ses fruits avec près de 15 900 nouveaux clients qui nous ont rejoint sur ce premier semestre. Grâce à votre implication, la conquête nette est en belle progression (+6 300 clients) permettant à notre portefeuille clients de dépasser les 663 400 clients (+1,9% en un an vs 1% pour la CR cumul).

qui nous ont rejoint sur ce premier semestre. Grâce à votre implication, la conquête nette est en belle progression (+6 300 clients) permettant à notre portefeuille clients de dépasser les 663 400 clients (+1,9% en un an vs 1% pour la CR cumul). En atteignant le cap des 50 % de nos clients sociétaires en cette fin de semestre, nous renforçons notre statut de banque mutualiste. Le nombre de clients sociétaires s’élève ainsi à près de 243 500.

en cette fin de semestre, nous renforçons notre statut de banque mutualiste. Le nombre de clients sociétaires s’élève ainsi à près de 243 500. Une progression continue et puissante de nos encours depuis fin 201 6 : 15,7 milliards d’euros de crédits au premier semestre 2021 (+8,4% sur un an), se traduisant par une progression de nos parts de marché de 0,8 pt sur un an à 30,1%. L’activité crédit est extrêmement tonique sur tous les marchés avec la réalisation de plus d’1,5 Md€ de nouveaux financements (hors PGE), un montant jamais atteint à ce stade de l’année jusqu’à présent. 19,2 milliards d’euros d’encours de collecte (+7,3% sur un an). Ils profitent du contexte favorable à l’épargne de précaution (+7,9% sur un an) mais également de l’attrait de l’assurance vie : les encours sont en progression de 4,1% sur un an (4,8 milliards d’euros) et les souscriptions atteignent plus de 211 millions d’euros (+46% sur un an) et sont couplées à un taux d’UC historique (37,2% vs 30,4% à juin 2020)

: Une très forte accélération sur les assurances permet d’afficher + 38 000 nouveaux contrats (+67% en un an et +29% vs 2019) et un portefeuille de 442 000 contrats (+5,4%).

Des résultats financiers en très fort rebond au service de l’accompagnement de notre territoire

Dans la lignée du premier trimestre, le PNB net bancaire confirme son beau démarrage avec une progression de +31% sur un an (+45,7 millions d’euros). C’est le reflet de la stratégie de développement de la Caisse Régionale depuis plusieurs années. Le PNB d’activité à 167,8 millions d’euros est ainsi en progression de 18% sur un an :

Les commissions sont en hausse de 21% grâce à la perception de bonis exceptionnels 2020 pour un total de 6,4 millions d’euros, de la belle tonicité de l’activité assurances (+8% hors boni) et de l’épargne financière (+7%).

grâce à la perception de bonis exceptionnels 2020 pour un total de 6,4 millions d’euros, de la belle tonicité de l’activité assurances (+8% hors boni) et de l’épargne financière (+7%). Les remarquables performances en crédit associé au contexte de taux favorable (baisse des taux de refinancement mis en place par la BCE pour soutenir l’économie) permettent à la Marge d’Intermédiation Globale de progresser de 15% en un an.

Bénéficiant du versement des dividendes de la SAS Boétie et de marchés porteurs sur ce premier semestre, le PNB fonds propres progresse de 20,3 millions d’euros sur un an, soit +373% (rappelons que la BCE avait interdit tout versement de dividendes en 2020 pour les banques européennes).

Les charges de fonctionnement progressent de 6,6 % en un an à 115,2 millions d’euros. Cette hausse est liée au contexte particulier du premier semestre 2020 (confinement) qui avait engendré des reports de projets. Les charges retrouvent leur niveau de 2019.

Grâce à un PNB en forte progression sur un an couplé à des charges maitrisées, notre Résultat Brut d’Exploitation progresse de 97% sur un an (+16% vs 2019).

Illustrant notre politique d’anticipation prudente des risques futurs, le coût du risque a progressé sur ce semestre à 5 millions d’euros mais reste à un niveau maitrisé à ce stade (notre taux de créances douteuses est à un bas niveau historique à 1,07%).

Après prise en compte d’une charge fiscale en forte augmentation (+8,7 millions d’euros sur un an), le résultat net s’établit à 52,2 millions d’euros, en hausse de 106% sur un an, à un niveau proche de 2019.

Ce premier semestre est très satisfaisant et peut nous permettre de rester confiants pour le reste de l’année. Nous devons néanmoins rester vigilants et anticiper un avenir qui risque d’être perturbé dans ce contexte sanitaire encore fragile.

Notre projet d’entreprise « Réinventons Crédit Agricole Normandie-Seine » a démontré toute sa pertinence et sa valeur. L’acte 2 qui s’ouvre cette année et que nous aurons l’occasion de lancer officiellement lors de la soirée anniversaire des 20 ans, a pour objectif de répondre aux nouveaux défis sociétaux tout en poursuivant la transformation et le développement des métiers cœur de la Caisse Régionale et de son modèle 100% humain 100% digital.

Au-delà de notre raison d’être « Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société », Crédit Agricole Normandie-Seine veut aller encore plus loin en s’engageant sur le chemin de l’entreprise à mission. Ce chemin est aussi le vôtre, ainsi, fidèles à nos valeurs mutualistes, nous avons lancé une grande consultation pour écrire ensemble les engagements qui nous porterons jusqu’en 2030. Je compte sur vous pour participer à cette enquête et apporter votre voix à cette ambition.

Je souhaite à ceux qui ne sont pas encore partis de bonnes vacances et une très bonne reprise à ceux qui reviennent.

Bien sincèrement et chaleureusement,

Nicolas Denis

