CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE - RESULTATS AU 30 JUIN 2021

Lille, le 30 juillet 2021

Résultats financiers au 30 juin 2021

du Crédit Agricole Mutuel Nord de France

Bonne tenue de l’activité et des résultats normalisés

Juin 2021 Juin 2020 Variation

Activité : Encours de collecte globale 33 845 M€ 31 326 M€ +8% Encours de crédits 27 197 M€ 25 296 M€ +7,5%

Résultats sociaux* :

Produit Net Bancaire 312,5 M€ 267,8 M€ +16,7% Résultat Brut d’Exploitation 122,1 M€ 100,4 M€ +21,6% Résultat Net 77,9 M€ 30,3 M€ +157,2%

Résultats consolidés IFRS :

Produit Net Bancaire 340,4 M€ 276,7 M€ +23% Résultat Brut d’Exploitation 125,6 M€ 84,2 M€ +49,2% Résultat Net Part du Groupe 87,7 M€ 26,8 M€ +227,6%

Structure financière : Bilan consolidé 36 204 M€ 34 649 M€ +4,5% Ratio CET1 Bâle 3 non phasé** 26,89% 24,50% +2,39 pts Ratio de liquidité LCR 1 mois*** 160,43% 127,8% +32,64 pts Ratio Crédit Collecte 131,9% 130,9% +1 pt

* Résultat social intégrant le résultat des titrisations de crédits habitat

** Ratio CET1 au 31 mars 2021

*** Ratio Liquidity Coverage Ratio (LCR) : calculé sur la base des moyennes sur 12 mois glissants des composantes du ratio LCR …/

Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 30 juillet 2021, les comptes sociaux et consolidés du Crédit Agricole Nord de France au 30 juin 2021.

Activité commerciale

Portés par un contexte de taux toujours bas et notre volonté d’accompagner la dynamique d’investissement sur notre territoire, les nouveaux crédits progressent sur le premier semestre 2021 : 2,5 Mrds€ ont été réalisés, dont 1,6 Mrd€ sur les crédits habitat, soit +20,5% sur un an. En parallèle, la transformation des Prêts Garantis par l’Etat (PGE) se poursuit et atteint 385 M€ à fin juin. En conséquence, les encours de crédits (y compris PGE) s’établissent à 27,2 Mrds€, en hausse de 7,5% sur un an.

L’épargne des clients, à 33,8 Mrds€, s’affiche toujours en progression (+8%), soutenue par l’épargne de précaution sur les comptes à vue et les livrets.

Le développement des activités d’assurance de biens et de personnes se poursuit également, avec une croissance de 4,4% du nombre de contrats sur un an.

A fin juin 2021, la Caisse régionale compte plus de 29 100 nouveaux clients et plus de 466 500 clients sociétaires.

Résultat social

En comparaison d’un premier semestre 2020 marqué par les dispositifs de soutien à l’économie lors de la crise COVID, le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale, à 312,5 M€, affiche une hausse significative de 16,7%. Le PNB bénéficie à la fois du contexte de liquidité favorable instauré par la Banque Centrale Européenne (BCE) pour favoriser la distribution de crédits et des recommandations assouplies de la BCE sur les versements des dividendes.

Les charges de fonctionnement, à -190,4 M€, sont en hausse de 13,8%, en lien avec la variation du résultat.

Le coût global du risque, y compris FRBG, s’établit à -16,1 M€ en étant aussi constitué de provisions sur encours sains en prévention des impacts potentiels de la crise sanitaire.

Après prise en compte du résultat net sur actifs immobilisés (0,1 M€) et des impôts sur les sociétés (-28,2 M€), le résultat net social ressort à 77,9 M€ versus 30,3 M€ en juin 2020.

Résultat consolidé

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s’élève à 87,7 M€ contre 26,8 M€ en juin 2020.

La contribution des pôles métiers au résultat net consolidé hors retraitements IFRS (2,6 M€) s’établit comme suit :

Pôle Bancassurance France : 78,1 M€ contre 29,3 M€ au 30 juin 2020,

: 78,1 M€ contre 29,3 M€ au 30 juin 2020, Pôle Capital Investissement : 5,4 M€ contre -4,6 M€ au 30 juin 2020,

: 5,4 M€ contre -4,6 M€ au 30 juin 2020, Pôle Presse : -0,4 M€ contre 1,5 M€ au 30 juin 2020,

: -0,4 M€ contre 1,5 M€ au 30 juin 2020, Pôle Foncière : 1,7 M€ contre 2,6 M€ au 30 juin 2020,

: 1,7 M€ contre 2,6 M€ au 30 juin 2020, Pôle Immobilier : 0,4 M€ contre -2 M€ au 30 juin 2020 (dont -0,7 M€ lié à Nacarat, sorti au 31 décembre 2020 du périmètre de consolidation).

CCI Nord de France

Le certificat coopératif d’investissement a clôturé à 20,71 € au 30 juin 2021, en baisse de 3% depuis le 31 décembre 2020.

Perspectives

Avec une croissance qui s’avère soutenue et un contexte sanitaire plus favorable, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France reste vigilant quant aux répercussions potentielles de la crise sanitaire. Durant cette période complexe, la Caisse régionale, portée par sa raison d’être « agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société », s’adapte et se mobilise pour accompagner et soutenir les transitions qui animent son territoire et ses clients. Grâce à la nouvelle organisation de son réseau de proximité, fort de ses fondamentaux solides et de ses valeurs mutualistes, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France réaffirme ainsi son accompagnement et son soutien à tous les acteurs de son territoire : particuliers, professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités.

