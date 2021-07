BOLLORÉ : Résultats du premier semestre 2021

French English

Résultats du premier semestre 2021 Le 30 juillet 2021





Poursuite des bons résultats de l’ensemble

des activités du Groupe Bolloré

Après un premier semestre 2020 marqué par sa grande résilience, le Groupe affiche au premier semestre 2021 une progression à périmètre et taux de change constants de 13 % du chiffre d’affaires et de 43 % du résultat opérationnel ajusté (EBITA(1)).

Chiffre d'affaires : 12 786 millions d'euros, +13 % à périmètre et change constants. Résultat opérationnel ajusté (EBITA ( 1 ) ) : 1 324 millions d'euros , +43 % à périmètre et change constants :

à périmètre et change constants.

Bolloré Transport & Logistics : 335 M€ +15 % Communication : 1 066 M€ +49 % Stockage d’électricité et systèmes : -50 M€, contre -67 M€ en données brutes (+25 %)

Résultat net part du G r oupe : 219 millions d’euros ( + 26 % ) , qui n’intègre pas la plus-value sur la cession le 29 janvier 2021 de 10 % du capital d’Universal Music Group (UMG) sur la base d’une valeur d’entreprise de 30 milliards d’euros pour 100%. La cession est comptabilisée en capitaux propres pour 2,8 milliards d’euros. Le r ésultat net total s’établit à 651 millions d’euros (- 14 % ) compte tenu de la baisse des cours des titres Spotify et Tencent Music Entertainment après une forte hausse au premier semestre 2020.

qui n'intègre pas la plus-value sur la cession le 29 janvier 2021 de 10 % du capital d'Universal Music Group (UMG) sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros pour 100%. La cession est comptabilisée en capitaux propres pour 2,8 milliards d'euros. compte tenu de la baisse des cours des titres Spotify et Tencent Music Entertainment après une forte hausse au premier semestre 2020. Endettement net : 6 851 millions d'euros , en diminution de -2 284 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2020, dont 3 973 millions d'euros au niveau de Bolloré, en baisse de -210 millions d'euros. G earing : 22 % contre 35 % à fin 2020.

en diminution de -2 284 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2020, dont 3 973 millions d’euros au niveau de Bolloré, en baisse de -210 millions d’euros. contre 35 % à fin 2020. M aintien d’un niveau de liquidité élevé à 3,2 milliards d’euros au 30 juin 2021, hors lignes et placements de Vivendi.

au 30 juin 2021, hors lignes et placements de Vivendi. Acompte sur dividende : 0,02 euro par action payable le 3 septembre 2021.

Résultat s du premier semestre 20 2 1

Le Conseil d’administration de Bolloré, réuni le 30 juillet 2021, a arrêté les comptes du premier semestre 2021.

Le chiffre d’affaires s’élève à 12 786 millions d’euros en hausse de +13 % à périmètre et taux de change

constants :

Transport et Logistique : 3 223 millions d’euros, en hausse de 15 % :



Bolloré Logistics : +19 %, bénéficiant de forts niveaux d’activité dans le maritime et l’aérien ;



Bolloré Africa Logistics : +8 % porté par la croissance des terminaux portuaires ;



Logistique pétrolière : 1 165 millions d’euros, +12 %, en raison de la hausse des prix des produits pétroliers et des volumes (négoce) ;





Communication : 8 219 millions d’euros, +12 %, attribuable principalement à la croissance des principaux métiers avec UMG (+17 %), Groupe Canal+ (+5 %) et Havas (+7 %) dans un contexte de reprise de l’activité au deuxième trimestre ;





Stockage d’électricité et systèmes : 174 millions d’euros, +43 %, en raison de la hausse des ventes de batteries et de bus 12 mètres.





En données publiées, le chiffre d’affaires est en hausse de +10 %, compte tenu de +64 millions d’euros de variations de périmètre et de -340 millions d’euros d’effets de change (en raison de la baisse du dollar et d’autres devises).

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA (2)) s’établit à 1 324 millions d’euros, en hausse +43 % à périmètre et taux de change constants :

Transport et logistique : 312 millions d’euros, +22 %, compte tenu de la bonne performance des terminaux portuaires et de la commission de transport ;





Logistique pétrolière : 23 millions d’euros, -34 %, après un premier semestre 2020 exceptionnel dans le contexte du confinement ;





Communication (Vivendi) : 1 066 millions d’euros, +49 %, grâce aux bonnes performances d’UMG, de Groupe Canal+, de Havas et d’Editis ;





Stockage d’Électricité et Systèmes : -50 millions d’euros, en amélioration de +17 millions d’euros en données brutes par rapport à 2020, liée à l’arrêt des activités d’autopartage dans le cadre du redéploiement stratégique dans les batteries et les bus.





Le résultat financier s’établit à -115 millions d’euros contre +447 millions d’euros au premier semestre 2020. Il intègre principalement -170 millions d’euros de dévaluation des titres Spotify et Tencent Music (contre + 449 millions d’euros de réévaluation au premier semestre 2020) et 102 millions d’euros de dividendes de Mediaset (reçus le 22 juillet 2021).

Le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles ressort à -24 millions d’euros contre

-91 millions d’euros au premier semestre 2020. Il intègre principalement la contribution de Telecom Italia chez Vivendi. Il comprenait en 2020 une provision sur Mediobanca qui n’est plus consolidé depuis octobre 2020 (3).

Après prise en compte de -325 millions d’euros d’impôts (contre -353 millions d’euros au premier semestre 2020),

le résultat net consolidé s’établit à 651 millions d’euros, contre 758 millions d’euros au premier semestre 2020.

Le résultat net part du Groupe ressort à 219 millions d’euros contre 174 millions d’euros au premier semestre 2020.

L’endettement net s’élève à 6 851 millions d’euros contre 9 136 millions d’euros au 31 décembre 2020, compte tenu de :

la réduction de l’endettement de Vivendi (-2,1 milliards d’euros) suite à l’encaissement de 2,8 milliards d’euros lors de la cession de 10 % supplémentaires d’UMG le 29 janvier 2021 ; la réduction de l’endettement de Bolloré hors Vivendi (-0,2 milliard d’euros) compte tenu de la cession de

2 % supplémentaires de Mediobanca en janvier 2021 pour 192 millions d’euros.



Les capitaux propres ressortent à 31 014 millions d’euros (25 984 millions d’euros au 31 décembre 2020), en amélioration de 5 030 millions d’euros compte tenu notamment de l’impact de la cession de 10 % supplémentaires d’UMG à Tencent le 29 janvier 2021 (+2,8 milliards d’euros).

Au 30 juin 2021, les liquidités du Groupe, lignes confirmées non tirées et placements liquides, représentent un montant de 3,2 milliards d’euros au niveau de Bolloré, hors lignes et placements de Vivendi.



Structure du Groupe











Universal Music Group (UMG)



Cession complémentaire de 10 % d’UMG à Tencent Le 29 janvier 2021, Vivendi a finalisé la cession de 10 % supplémentaires du capital d’UMG au consortium mené par Tencent sur la base d’une valeur d’entreprise de 30 milliards d’euros pour 100 % du capital d’UMG. Cette opération s’est traduite pour Vivendi par un encaissement de 2 847 millions d’euros. En conséquence, le consortium mené par Tencent détient 20 % d’UMG.



























Approbation du projet de distribution aux actionnaires de 60 % des actions d’UMG L’assemblée générale des actionnaires de Vivendi du 22 juin 2021 a approuvé à 99,9 % le projet de distribution exceptionnelle en nature de 60 % des actions d’UMG. La distribution et la cotation d’UMG à Euronext Amsterdam sont prévues le 21 septembre prochain (4).







Projet de cession de 5 à 10 % d’UMG à Pershing Square Vivendi a accepté la demande de PSTH que des fonds d’investissement de Pershing Square, détenus par M. William Ackman, se substituent pour l’acquisition de 10 % du capital d’UMG annoncée le 20 juin dernier.

La quotité du capital d’UMG qui sera finalement acquise par ces fonds sera comprise entre 5 % et 10 %. Si cette quotité s’avérait inférieure à 10 %, Vivendi a toujours l’intention de céder la différence à d’autres investisseurs.















Acompte sur dividende : 0,0 2 euro par action







Le Conseil d'administration de Bolloré a décidé le versement d’un acompte sur dividende de 0,02 euro par action, identique à celui de l’an dernier, payable uniquement en espèces.







Le détachement de l'acompte interviendra le 1er septembre 2021 et le paiement le 3 septembre 2021.















Composition du Conseil d’administration







Le Conseil d'administration a coopté Madame Sophie Kloosterman en qualité d’administrateur en remplacement de Madame Dominique Hériard-Dubreuil.



















Chiffres clés consolidés de Bolloré









(en millions d’euros) 1er semestre 2021 1er semestre 2020 Variation 2020-2021 Chiffre d'affaires 12 786 11 612 10% EBITDA (1) 1 665 1 454 15% Amortissements et provisions (341) (506) Résultat opérationnel ajusté (EBITA (1)) 1 324 948 40% Amortissements issus des PPA (1) (208) (194) Résultat opérationnel 1 116 754 48% dont MEE opérationnelles 29 4 Résultat financier (115) 447 Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non-opérationnelles (24) (91) Impôts (325) (353) Résultat net 651 758 (14%) Résultat net part du Groupe 219 174 26% Minoritaires 432 584 (26%) 30 juin 2021 31 décembre 2020 Variation 2020-2021 Capitaux propres 31 014 25 984 5 030 dont part du groupe 11 771 9 084 2 687 Endettement net 6 851 9 136 (2 284) Gearing (2) 22% 35%

(1) Voir Glossaire

(2) Gearing : ratio d’endettement net / fonds propres



Évolution du chiffre d’affaires par activité au 1er semestre









(en millions d’euros) 1er semestre 1er semestre Croissance Croissance 1er semestre 2021 2020 publiée organique 2019 Transport et Logistique 3 223 2 856 13% 15% 2 974 Logistique Pétrolière 1 165 1 046 11% 12% 1 278 Communication 8 219 7 574 9% 12% 7 351 Stockage d'Electricité et Systèmes 174 122 42% 43% 160 Autres (Actifs Agricoles, Holdings) 5 13 (63%) (63%) 17 Total 12 786 11 612 10% 13% 11 780





Évolution du chiffre d’affaires par trimestre









(en millions d’euros) 1er trimestre 2ème trimestre 2021 2020 organique 2020 publié 2021 2020 organique 2020

publié Transport et Logistique 1 555 1 358 1 394 1 668 1 453 1 462 Logistique Pétrolière 565 630 631 600 413 415 Communication 3 900 3 713 3 868 4 319 3 634 3 706 Stockage d'Electricité et Systèmes 80 64 65 94 58 58 Autres (Actifs Agricoles, Holdings) 2 8 8 3 6 6 Total 6 102 5 773 5 966 6 684 5 563 5 646

Les valeurs présentées sont exprimées en millions d’euros et arrondies à la décimale la plus proche. Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Résultat opérationnel ajusté par activité (EBITA)









(en millions d’euros) 1er semestre 2021 1er semestre 2020 Croissance publiée Croissance

organique 1er semestre 2019 Bolloré Transport & Logistics 335 303 11% 15% 309 Transport et Logistique (1) 312 268 17% 22% 284 Logistique Pétrolière 23 35 (34%) (34%) 25 Communication 1 066 735 45% 49% 718 Stockage d'Electricité et Systèmes (50) (67) 25% 17% (81) Autres (Actifs Agricoles, Holdings) (1) (28) (23) (20%) (22%) (27) EBITA Groupe Bolloré 1 324 948 40% 43% 919

(1) Avant redevances de marque Bolloré





La présentation détaillée des résultats est disponible sur www.bollore.com.

Les procédures d’examen limité sur les comptes consolidés semestriel 2021 ont été effectuées et le rapport de certification sera émis après vérification du rapport semestriel d’activité.

Comparabilité des comptes | Information relative aux impacts du Covid-19

Indicateurs de performance





Au 30 juin 2021, le Groupe Bolloré n'a pas modifié la définition des indicateurs de performance, et notamment l'EBITA, qui sont comparables à ceux de 2020.

Évolution du périmètre de consolidation





Prisma Media est consolidé par Vivendi depuis le 1er juin 2021.

Évolution des principales devises





Taux Moyen S1 2021 S1 2020 Variation USD 1,20 1,10 (9%) GBP 0,87 0,87 1% PLN 4,54 4,41 (3%) JPY 129,80 119,21 (9%) CNY 7,79 7,75 (1%) ZAR 17,52 18,33 4%

Projet de distribution exceptionnelle en nature de 60 % d’UMG par Vivendi





Les comptes arrêtés au 30 juin 2021 ne comprennent aucun impact relatif à cette opération, encore soumise à des conditions suspensives.

Information relative aux impacts du Covid-19





Au cours du premier semestre 2021, les activités du Groupe ont montré une bonne résistance, en particulier celles du Transport, et chez Vivendi de la musique et de la télévision payante. Au regard des bonnes performance enregistrées par les métiers, le Groupe n'a identifié aucune perte de valeur au cours du premier semestre 2021. Il bénéficie toujours de surcroit d'un bon niveau de liquidité. Le Groupe continue néanmoins d'évaluer en permanence les conséquences actuelles et potentielles de la crise sanitaire qui pèse toujours ponctuellement sur certaines activités en raison des mesures de restriction prises par les Etats pour juguler l'épidémie, tout en restant confiant quant à sa capacité de résilience et d'adaptation.

Glossaire

Croissance organique : à taux de change et périmètre constants.

à taux de change et périmètre constants. Revenu net (Havas Group) : correspond au chiffre d’affaires après déduction des coûts refacturables

correspond au chiffre d’affaires après déduction des coûts refacturables Résultat opérationnel ajusté (EBITA) : correspond au résultat opérationnel avant les amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises – PPA (purchase price allocation), les dépréciations des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises.

correspond au résultat opérationnel avant les amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises – PPA (purchase price allocation), les dépréciations des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises. EBITDA : résultat opérationnel avant amortissements et dépréciations.

résultat opérationnel avant amortissements et dépréciations. Endettement financier net / Position nette de trésorerie : somme des emprunts au coût amorti, minorés de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, actifs financiers de gestion de trésorerie ainsi que des instruments financiers dérivés nets (actifs ou passifs) ayant pour sous-jacent un élément de l’endettement financier net, ainsi que des dépôts en numéraire adossés à des emprunts.





Les mesures à caractère non strictement comptable définies ci-dessus doivent être considérées comme une information complémentaire qui ne peut se substituer à toute mesure des performances opérationnelles et financières à caractère strictement comptable et Bolloré considère qu’ils sont des indicateurs pertinents des performances opérationnelles et financières du Groupe. De plus, il convient de souligner que d’autres sociétés peuvent définir et calculer ces indicateurs de manière différente. Il se peut donc que les indicateurs utilisés par Bolloré ne puissent être directement comparés à ceux d’autres sociétés.

Les pourcentages d’évolution indiqués dans ce document sont calculés par rapport à la même période de l’exercice précédent, sauf mention particulière. En raison des arrondis, dans cette présentation, la somme de certaines données peut ne pas correspondre exactement au total calculé et le pourcentage peut ne pas correspondre à la variation calculée.

1 Voir glossaire

2 Voir glossaire

3 Suite à la perte d’influence notable, consécutive notamment à la réduction de la participation.

4 Sous réserve de l ’approbation de l’opération par l’AFM et de la décision du versement d’un acompte sur dividende exceptionnel par Vivendi.

