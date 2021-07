Resultat af EBA’s stresstest - Nykredit Realkredit A/S

English Danish

Resultat af EBA’s stresstest

Nykredit har en robust kapitalisering til at modstå selv en meget hård makroøkonomisk nedtur. Det viser den netop offentliggjorte stresstest af alle de større europæiske banker.

”Dette års EBA-stresstest har budt på et meget hårdt scenarie for dansk økonomi. Særligt scenariets store ejendomsprisfald rammer både privat- og erhvervsudlånet hårdt. Når det er sagt, så viser resultaterne, at Nykredit har et stærkt udgangspunkt og en god modstandskraft, selv over for en lavkonjunktur af orkanstyrke,” udtaler vicedirektør Nicolaj Legind Jensen, der har ansvaret for koncernens kapitalstyring.

Det makroøkonomiske stressscenarie, som de danske deltagere har skullet gennemføre stresstesten under, har ligesom i 2018 været temmelig hårdt. Et 22% prisfald på ejerboliger og ikke mindst et fald i priserne på erhvervsejendomme på 37% er en markant trykprøvning af Nykredits meget store realkreditudlån.

Ultimo 2020 havde Nykredit Realkredit-koncernen egentlig kernekapital (egenkapital) svarende til 20,2% af de risikovægtede aktiver. Ifølge EBA-fremskrivningen vil Nykredit i 2023 have en egentlig kernekapitalprocent der er steget til 21,4% i scenariet uden stress. I EBA-stressscenariet falder den egentlig kernekapitalprocent til 13,8% i 2022, for dog herefter at stige til 13,9% i 2023.

I den situation har Nykredit dermed stadig en overdækning på 3,1-3,3 procentpoint i forhold til det lovmæssige krav inkl. buffere på 10,7% for egentlig kernekapital. Overdækningen i forhold til det lovmæssige krav til det samlede kapitalgrundlag, som inkluderer efterstillet gæld, falder fra 8,9% i 2020 til 1,6% i 2022, men stiger dog til 1,7% i 2023.

EBA skubber med 2021-øvelsen barren opad for hårdheden af stresstest. Nykredits interne analyser bekræfter, at Nykredit endda kan klare en væsentligt hårdere krise, før lovgivningens krav rammes. Dette, herunder resultaterne af EBA-stresstesten, betrygger os i, at Nykredits kapitalisering er meget stærk og udgangspunktet historisk godt.

