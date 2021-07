Prologue - Croissance de +29,8% AU S1 2021 VS S1 2020 ET DE +7,4% VS S1 2019 (+8,7% À TCC)

PROLOGUE DÉPASSE TRÈS LARGEMENT SES PLUS HAUTS HISTORIQUES D’AVANT LA CRISE SANITAIRE

CROISSANCE DE +29,8% AU S1 2021 VS S1 2020 ET DE +7,4% VS S1 2019 (+8,7% À TCC)

SUCCÈS DE L’OPE SUR LES TITRES M2I, PROLOGUE DÉTIENT 68,67% DU CAPITAL

BONNES PERSPECTIVES DE FIN D’ANNÉE





Chiffres d’affaires consolidés en M€ 2019 2020 2021 Var 2021/2019 Var 2021/2020 2ème trimestre 21,95 16,95 23,90 +8,9% +41,0% 1er semestre 42,71 35,33 45,87 +7,4% +29,8%









PROLOGUE DEPASSE TRES LARGEMENT SES PLUS HAUTS HISTORIQUES D’AVANT LA CRISE SANITAIRE

Au cours du 1er semestre 2021, Prologue a enregistré une très forte croissance de son activité avec une progression organique de ses ventes de +29,8% par rapport à la même période l’an dernier pour atteindre 45,87 M€.

Cette performance permet à Prologue de dépasser très largement ses plus hauts historiques d’avant la crise sanitaire avec une progression interne de ses ventes de +7,4% par rapport au 1er semestre 2019 (+8,7% à taux de change constant (tcc)).

CROISSANCE DE +53,1% DE L’ACTIVITE FORMATION

L’activité de formation enregistre sur les six premiers mois de l’année un chiffre d’affaires de 22,99 M€ en croissance de +53,1% par rapport au S1 2020 et de +3,1% par rapport au S1 2019. Ce très bon niveau d’activité reflète une nouvelle fois le succès de ses 2400 cursus de formation IT, Digital et Management accessibles à 100% en distanciel, modalité qui a représenté sur cette période plus de 60% de ses facturations.

CROISSANCE DE +28,1% DE L’INFRASTRUCTURE

L’activité d‘Infrastructure informatique confirme son succès avec une croissance organique de ses ventes au 1er semestre 2021 de +28,1% par rapport au S1 2020 et de +22,0% par rapport au S1 2019.

Chiffre d’affaires consolidé par métier (M€) 2019 2020 2021 Var

2021/2019 Var

2021/2020 2ème trimestre Cloud et services managés 2,52 2,95 3,01 +19,5% +2,3% Infrastructures (Matériels, logiciels, cybersécurité) 4,88 4,09 6,24 +27,9% +52,4% Logiciels 2,93 2,58 2,62 -10,6% +1,5% Formation 11,62 7,33 12,03 +3,5% +64,0% 1er semestre Cloud et services managés 4,84 5,57 5,67 +17,3% +1,9% Infrastructures (Matériels, logiciels, cybersécurité) 10,05 9,57 12,26 +22,0% +28,1% Logiciels 5,53 5,17 4,95 -10,6% -4,3% Formation 22,29 15,02 22,99 +3,1% +53,1%

CROISSANCE DE +1,9% DE L’ACTIVITE CLOUD

L’activité de Cloud et Services Managés enregistre sur le semestre une croissance de +1,9% par rapport au S1 2020 et de +17,3% par rapport au S1 2019 (+27,9% à tcc).

Seule l’activité Logiciels n’a pas encore retrouvé le niveau de croissance attendu avec un chiffre d’affaires qui s’établit à 4,95 M€ au S1 2021 contre 5,17 M€ au S1 2020.

POURSUITE DU REBOND EN FRANCE



La forte croissance de l’activité de formation et le dynamisme des activités IT permettent au groupe de voir ses ventes poursuivre leur ascension en France avec une croissance sur le S1 2021 de +44,3% par rapport au S1 2020 et +5,4% par rapport au S1 2019.

ACCELERATION DE LA CROISSANCE EN ESPAGNE

Au cours du 1er semestre 2021, l’Espagne a vu son activité s’accélérer avec une progression de ses ventes de +9,0% par rapport au S1 2020 et de +12,3% par rapport au S1 2019.

Chiffre d’affaires consolidé par Région (M€) 2019 2020 2021 Var

2021/2019 Var

2021/2020 2ème trimestre France 15,42 10,09 16,27 +5,5% +61,2% Espagne 5,71 5,89 6,70 +17,2% +13,8% Etats-Unis et Amérique Latine 0,80 0,98 0,93 +14,8% -4,7% 1er semestre France 30,00 21,92 31,63 +5,4% +44,3% Espagne 11,33 11,68 12,72 +12,3% +9,0% Etats-Unis et Amérique Latine 1,39 1,74 1,52 +9,9% -12,2%

LE BRESIL TOUJOURS IMPACTE PAR LA BAISSE DU REAL

L’activité au Brésil reste pénalisée comptablement par la baisse du Réal Brésilien. Le chiffre d’affaires sur la région Etats-Unis et Amérique Latine s’inscrit ainsi en décroissance de -12,2% par rapport au S1 2020 (mais en croissance de +2,1% à taux de change constant) et en croissance 9,9% par rapport au S1 2019 (+48,6% à tcc).

SUCCES DE L’OPE SUR LES TITRES M2I, PROLOGUE DETIENT DIRECTEMENT 68,67% DU CAPITAL

A l’issu de l’OPE simplifiée initiée par Prologue, le groupe détient directement 68,67% du capital de la société et 63,25% des droits de vote de la société M2i. Cette opération s’inscrit dans le cadre du renforcement capitalistique du Groupe sur les titres O2i et M2i.

PERSPECTIVES

La bonne tendance d’activité enregistrée depuis le début de l’année devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres avec une accélération attendue au 2ème semestre 2021.

PROCHAINE COMMUNICATION

Les résultats du 1er semestre 2021, au plus tard le 30 septembre 2021.

A propos de Prologue

Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation. Le groupe est présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis.

En termes d’offre, Prologue s’est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing avec sa plateforme CMP - Use IT Cloud, la Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur probatoire, le MRM avec sa suite logicielle Adiict. Le groupe est également l’un des leaders en France dans la formation IT & Management avec plus de 2400 cursus de formation.

Prologue est cotée sur Euronext (FR0010380626)

Nombre d’actions : 48 661 119

Date de publication : 30 juillet 2021

