AdUX : RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2021

Paris, le 29 juillet 2021, 18h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) publie ses résultats du premier semestre de l’exercice 2021.

Rebond d’activité au premier semestre 2021

Chiffre d’affaires 4,1 4,8 -16% 5,5 3,4 61% 9,6 8,3 +16% Marge brute 1,9 2,2 -16% 2,3 1,5 52% 4,2 3,7 +11% EBITDA (1) (0,1) (0,2) +45% 0,6 (0,1) +633% 0,5 (0,4) +234%

Malgré l’impact hétérogène de la crise sanitaire sur l’ensemble des pays Européens, le chiffre d’affaire de 9,6 millions d’euros enregistré sur le premier semestre marque un rebond de l’activité (+16%).

Depuis le début de la crise sanitaire de la covid-19 et les différents confinements de la population, l’activité a été fortement impactée, notamment l’activité de géomarketing d’Admoove. Avec la levée des mesures de couvre-feu et de confinement au début du deuxième trimestre 2021, l’activité d’Admoove retrouve une bonne dynamique grâce notamment aux secteurs de la grande distribution, de l’immobilier ou encore de l’automobile. L’offre Quantum a suivi la même dynamique avec une croissance des investissements vidéos principalement due aux bonnes performances enregistrées par sa plateforme.

Ce retour à la croissance au premier semestre conjugué à une base de coûts réduite permet de dégager un EBITDA positif sur la période.

Analyse du compte de résultat

En M€ S1 2021 S1 2020 Chiffre d'affaires 9,6 8,3 Charges facturées par les supports -5,4 -4,5 Marge brute 4,2 3,7 Achats -1,4 -1,3 Charges de personnel -2,3 -2,8 EBITDA (1) 0,5 -0,4 Dotations et reprises aux amortissements et provisions -0,6 -0,8 Résultat opérationnel courant -0,2 -1,1 Valorisation des stock options et actions gratuites 0,0 0,0 Autres produits et charges non courants -0,2 0,3 Résultat opérationnel -0,4 -0,8 Coût de l'endettement 0,0 0,0 Autres produits et charges financiers 0,0 0,0 Résultat des sociétés intégrées -0,4 -0,9 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 0,0 0,0 Résultat avant impôt des sociétés consolidées -0,4 -0,9 Impôts -0,1 -0,1 Résultat net des activités poursuivies -0,5 -0,9 Résultat net des activités cédées 0,0 0,0 Résultat net -0,5 -0,9 Part des minoritaires des activités poursuivies 0,0 0,0 Part des minoritaires des activités cédées 0,0 0,0 Dont Part du Groupe -0,5 -1,0

() Résultat Opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions.

Le chiffre d’affaires d’AdUX augmente de 16% sur la période et par conséquent la marge brute suit une évolution parallèle avec une augmentation de 11%.

Les coûts d’achat externes ont augmenté de 0,1 million d’euros et s’élève à 1,4 millions d’euros.

La masse salariale diminue de 0,5 million d’euros (-19% vs. le premier semestre 2020).

Cette réduction des coûts s’est traduite par une amélioration de l’EBITDA qui s’établit à +0,5 million d’euros au premier semestre 2021 (vs. -0,4 million d’euros au premier semestre 2020).

Les amortissements et dépréciations sont en diminution et se situent à -0,6 million d’euros, et le résultat opérationnel courant se situe à -0,2 million d’euros contre -1,1 million d’euros au 30 Juin 2020, soit en amélioration de 1,0 million d’euros.

Le résultat non courant s’élève à -0,2 million d’euros (contre +0,3 million d’euros au premier semestre 2020).

Le résultat net s’élève à -0,5 millions d’euros (contre -0,9 million d’euros au premier semestre 2020).

Perspectives

Depuis le début de l’année 2021, les différentes vagues de contamination au COVID-19 et les mesures gouvernementales associées ont eu un impact sur les investissements marketing des annonceurs. La reprise notable au cours du premier semestre 2021 et une bonne dynamique depuis le mois de Juin, démontrent qu’au-delà des efforts de maitrise des couts réalisés par le passé, la société s’adapte également au contexte actuel et aux besoins des annonceurs en adaptant ses offres et ses produits.

Le risque potentiel de prochaines vagues et des mesures associées impactent encore la visibilité sur les mois à venir mais le Groupe devrait rester sur la même dynamique que les premiers mois et réaliser de la croissance sur l'ensemble de cette année.

Les comptes consolidés résumés qui ont été établis sous la supervision du conseil d’administration d’AdUX SA et examiné lors de sa réunion du 27 juillet 2021, ont fait l’objet d’un examen limité et le rapport de certification correspondant est en cours d’émission. Le rapport financier semestriel portant sur les comptes clos au 30 juin 2021 sera disponible dans les délais légaux sur le site internet de la Société à l’adresse www.adux.com à la rubrique « Investisseurs ».

Comptes de résultat consolidés pour les semestres clos les 30 juin 2021 et 30 juin 2020

en milliers d'euros 30 Juin 2021 30 Juin 2020 Chiffre d'affaires 9 602 8 286 Charges facturées par les supports -5 444 -4 547 Marge brute 4 159 3 739 Achats -1 410 -1 299 Charges de personnel -2 267 -2 800 EBITDA (1) 482 -360 Dotations et reprises aux amortissements et provisions -638 -757 Résultat opérationnel courant (avant valorisation des stocks options et actions gratuites) -156 -1 118 Valorisation des stocks options et actions gratuites - - Autres produits et charges non courants -195 316 Résultat opérationnel -351 -802 Coût de l'endettement -23 -26 Autres produits et charges financiers -47 -48 Résultat des sociétés intégrées -421 -876 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 6 - Résultat avant impôt -415 -876 Impôts -58 -72 Résultat net -473 -948 Part des minoritaires 3 -41 Dont Part du Groupe -471 -989

(1) Résultat Opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions.

Bilans consolidés au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020

ACTIF - en milliers d'euros 30 Juin 2021 31 déc.2020 Goodwill nets 2 468 2 468 Immobilisations incorporelles nettes 688 842 Immobilisations corporelles nettes 100 168 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 293 956 Impôts différés actifs - - Autres actifs financiers 204 175 Actifs non courants 3 754 4 608 Clients et autres débiteurs 14 057 13 345 Autres actifs courants 6 065 6 313 Trésorerie et équivalents de Trésorerie 1 560 1 557 Actifs courants 21 682 21 216 TOTAL DE L'ACTIF 25 436 25 824 PASSIF - en milliers d'euros 30 Juin 2021 31 déc.2020 Capital social 1 569 9 417 Primes et réserves consolidées -7 083 -14 068 Actions propres -90 -101 Résultat consolidé (part du Groupe) -471 -851 Capitaux propres (part du Groupe) -6 074 -5 603 Intérêts minoritaires 24 27 Capitaux propres -6 050 -5 577 Emprunts et dettes financières à long terme 760 1 000 Dette de location à long terme 68 723 Provisions non courantes 630 580 Passifs d'impôt différés - - Passifs non courants 1 459 2 303 Dettes financières à court terme et découverts bancaires 1 734 1 900 Dette de location à court terme 238 310 Provisions courantes 200 200 Fournisseurs et autres créditeurs 19 678 20 667 Autres dettes et passifs courants 8 177 6 021 Passifs courants 30 027 29 098 TOTAL DU PASSIF 25 436 25 824

Tableaux des flux de trésorerie consolidés pour l’exercice 2020 et les semestres clos du 30 juin 2021 et du 30 juin 2020

en milliers d'euros 30 juin 2021 31 déc. 2020 30 juin 2020 Résultat net -473 -850 -948 Ajustements pour : - - Amortissements des immobilisations 534 1 406 688 Pertes de valeur - - - Autres éléments non courants sans incidence sur la trésorerie -402 -1 831 82 Coût de l'endettement 23 66 26 Quote-part dans les entreprises associées -6 - - Résultat de cession d'immobilisations 322 778 -47 Coûts des paiements fondés sur des actions - - - Charges d'impôts 58 71 71 Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement 56 -359 -128 Variation du besoin en fonds de roulement 576 141 -375 Trésorerie provenant des activités opérationnelles 632 -219 -503 Intérêts payés -23 -15 -11 Impôt sur le résultat payé 23 -110 -69 TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 632 -344 -583 Produits de cession d'immobilisations corporelles - - - Evaluation à la juste valeur des équivalents de trésorerie - - - Produits de cession d'actifs financiers - - - Cession de filiale, sous déduction de la trésorerie cédée - 156 - Acquisition de filiale, sous déduction de la trésorerie acquise - - - Acquisition d'immobilisations -182 -586 -351 Variation des actifs financiers -24 -1 - Variation des fournisseurs d'immobilisations -10 -62 -46 Incidence des variations de périmètre -4 -2 -2 TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT -220 -496 -399 Produits de l'émission d'actions - - - Rachat d'actions propres 11 -17 -13 Nouveaux emprunts - 400 400 Remboursements d'emprunts -420 -1 157 -776 Variation des autres dettes financières - 1 1 Dividendes payés aux minoritaires - - - TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT -408 -773 -387 Incidence des variations de taux de change -0 -1 -0 VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 2 -1 615 -1 369 Trésorerie et équivalent de trésorerie au 1er janvier 1 557 3 172 3 172 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE FIN DE PÉRIODE 1 560 1 557 1 803





(1) Résultat Opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions.

