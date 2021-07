Mohawk Industries reporta resultados del segundo trimestre

CALHOUN, Georgia, July 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anunció hoy utilidades netas del segundo trimestre de 2021 de $ 336 millones y utilidades diluidas por acción (EPS) de $ 4.82. Las utilidades netas ajustadas fueron de $310 millones, y la EPS fue $4.45, excluyendo gastos de reestructuración, adquisición y otros cargos. Las ventas netas para el segundo trimestre de 2021 fueron $ 3.0 mil millones, un 44% más, según lo reportado, y un 38% sobre una base constante de tipo de cambio y días. Para el segundo trimestre de 2020, las ventas netas fueron $ 2.0 mil millones, la pérdida neta fue $ 48 millones y la pérdida diluida por acción fue $ 0.68, las utilidades netas ajustadas fueron $ 26 millones, y la EPS fue $ 0.37, excluyendo gastos de reestructuración, adquisición y otros cargos.



Para el semestre finalizado el 3 de julio de 2021, las utilidades netas y la EPS fueron de $ 573 millones y $ 8.18, respectivamente. Las utilidades netas excluyendo gastos de reestructuración, adquisición y otros fueron de $556 millones y la EPS fue $7.94. Para el período del semestre de 2021, las ventas netas fueron de $ 5.6 mil millones, un aumento del 30%, en comparación con el año anterior, según lo reportado, o un 23% sobre una base constante de tipo de cambio y días. Para el semestre finalizado el 27 de junio de 2020, las ventas netas fueron de $ 4.3 mil millones, las utilidades netas fueron de $ 62 millones y la EPS fue de $ 0.87; excluyendo gastos de reestructuración, adquisición y otros cargos, las utilidades netas y la EPS fueron $ 146 millones y $ 2.04, respectivamente.

En un comentario sobre el rendimiento de Mohawk Industries en el segundo trimestre, Jeffrey S. Lorberbaum, presidente y director ejecutivo, afirmó, “En el trimestre, generamos las ventas trimestrales más altas que cualquier período en la historia de nuestra empresa. Nuestros ingresos aumentaron significativamente con relación al año pasado, cuando la pandemia interrumpió la economía mundial. Nuestros resultados del segundo trimestre fueron significativamente más fuertes que los anticipados en todos nuestros segmentos de negocios, con las ventas continuando el impulso de nuestro primer período. En el trimestre, nuestra EPS fue la más alto registrada en cualquier trimestre, y nuestro margen operativo se expandió a su nivel más alto en los últimos cuatro años a medida que apalancamos nuestros gastos operativos y de venta, generales y administrativos. Las medidas que tomamos para simplificar nuestra oferta de productos, mejorar nuestra productividad y reestructurar nuestros costos benefician nuestros resultados. Cumplimos con cerca de $ 95 millones de los $ 100 a $ 110 millones anticipados en ahorros de nuestras iniciativas de reestructuración. En toda la empresa, continuamos respondiendo al aumento en costos de materiales, energía y transporte, con el aumento de precios de productos y optimización de fabricación y logística.

“Durante el trimestre, la mayor parte de nuestra fabricación operó casi a capacidad o estuvo limitada por la oferta de materiales y la disponibilidad de mano de obra. Las limitaciones de las materias primas en muchas de nuestras operaciones condujeron a suspensiones de producción no planificadas durante el período. En general, gestionamos con éxito estas interrupciones que impidieron nuestras operaciones normales, así como la fabricación regional y los cierres de clientes relacionados con las regulaciones de Covid en áreas locales. Nuestros niveles de inventario aumentaron ligeramente en el período, principalmente debido a los costos más altos de materiales. El aumento de costos de flete y la capacidad limitada de envíos afectaron nuestros costos de material, disponibilidad de productos importados, envíos locales a clientes y exportaciones internacionales. Actualmente, no anticipamos una reducción de estas restricciones a corto plazo.

“Todos nuestros mercados continúan mostrando fortaleza con ventas sólidas de viviendas y remodelando las inversiones en todo el mundo. Los proyectos comerciales aumentan a medida que la economía mundial mejora y las empresas ganan confianza para su expansión y remodelación. Los niveles de inventario en la mayoría de los canales permanecen bajos, y nuestra cartera de ventas está sobre por encima de los niveles históricos. Para mejorar nuestras ventas, mezcla y eficacias, presentaremos más productos nuevos con características mejoradas y menor complejidad de producción en el segundo semestre del año. Para aliviar las limitaciones de fabricación, aprobamos nuevas inversiones de capital de aproximadamente $ 650 millones para aumentar nuestra producción, la mayoría toman de 12 a 18 meses para su implementación. En el segundo trimestre, compramos $ 142 millones de nuestras acciones a un precio por acción promedio de aproximadamente $ 208 por un total de $ 827 millones desde que iniciamos nuestro programa de compras. Con nuestro sólido balance financiero y un apalancamiento históricamente bajo, revisamos inversiones adicionales para expandir nuestras ventas y rentabilidad.

“Para el trimestre, las ventas de nuestro segmento Flooring Rest of the World, aumentaron un 68%, según lo informado, y un 50% sobre una base constante de tipo de cambio y días. Los márgenes operativos del segmento aumentaron de 5.9% a 19.7%, según lo informado. El aumento fue debido a un mayor volumen, fijación de precios y mejoras de mezcla y una reducción de las restricciones de Covid compensado de forma parcial por la inflación. Todas nuestras principales categorías de productos mejoraron significativamente durante el período, ya que las ventas residenciales se expandieron en todas las regiones. Implementamos múltiples aumentos de precios en la mayoría de las categorías de productos para cubrir la inflación en materiales y fletes. Los suministros de materias primas son problemáticos y afectaron principalmente nuestra producción y ventas de LVT. Anticipamos que las dificultades de materiales y fletes continuarán afectando nuestro negocio en el tercer trimestre. Nuestras ventas de laminado de calidad superior continúan en aumento drásticamente, debido a que nuestros productos patentados son ampliamente aceptados como una alternativa a prueba de agua a LVT y madera. Recientemente completamos la adquisición de un distribuidor de laminado en Reino Unido que mejorará nuestra posición en el mercado. El aumento en las ventas de nuestro segmento LVT fue fuerte durante el período y podía haber sido aún mayor si la escasez de material no hubiera interrumpido la fabricación. Estamos expandiendo de manera significativa las ventas de nuestras colecciones LVT rígidas con nuestras juntas herméticas patentadas que evitan que la humedad penetre en el suelo. Nuestras ventas de vinilo laminado repuntaron fuertemente cuando las tiendas minoristas reabrieron en nuestros mercados primarios. La distribución de nuestras láminas de vinilo en Rusia se expandió, y maximizamos la producción para satisfacer la creciente demanda. Nuestros segmentos de pisos en Australia y Nueva Zelanda generaron excelentes resultados con ventas y márgenes que superaron nuestras expectativas. Las ventas de alfombras se fortalecen con el lanzamiento de nuevas colecciones de lana y triexta de calidad superior que mejoraron nuestra mezcla. Para expandir nuestro segmento de aislamiento existente en Irlanda y Reino Unido, firmamos un acuerdo para adquirir un fabricante de aislamiento, pendiente de aprobación gubernamental. Nuestro segmento de paneles está funcionando a capacidad total y hasta el momento hemos podido gestionar la escasez de materiales sin interrupciones en nuestras operaciones. Para mejorar nuestra oferta de paneles, encargamos una nueva línea para crear superficies y elementos visuales únicos para diferenciar nuestra oferta en el mercado.

“Durante el trimestre, las ventas de nuestro segmento Flooring Norteamérica aumentaron un 35% según lo informado y sobre una base constante y el margen operativo fue del 10.7% según lo informado, principalmente debido a un mayor volumen, productividad, precios y mejoras de mezcla y menos interrupciones de Covid parcialmente compensadas por la inflación. Durante el período, nuestra tasa de pedidos se mantuvo fuerte, y nuestra cartera de ventas se mantiene por encima de los niveles históricos. Estamos maximizando la producción en nuestras instalaciones para respaldar ventas más altas y mejorar nuestro servicio. Durante el trimestre, nuestros niveles de producción se vieron obstaculizados por la escasez de mano de obra local y la oferta de materiales, particularmente en LVT, vinilo en láminas y alfombras. Las restricciones de flete marítimo retrasaron la recepción de nuestros productos importados, lo que afectó nuestras ventas, inventarios y niveles de servicio. Hemos implementado aumentos de precios por el aumento de nuestros costos de material y transporte, y anunciamos medidas de precios adicionales mientras continúa la inflación. Nuestras ventas de alfombras residenciales continuaron su crecimiento mientras los consumidores continúan invirtiendo en sus hogares. Nuestras ventas comerciales mejoran mientras los negocios aumentan los proyectos de remodelación y nueva construcción. Para apoyar la mayor demanda de nuestras colecciones de laminados premium, implementamos muchas mejoras de procesos para maximizar nuestra producción en Estados Unidos e importamos productos de nuestras operaciones globales. La expansión de nuestros laminados continúa según lo programado y debe ser operable para finales de este año. Nuestras nuevas colecciones Ultrawood impermeables se lanzan como una alternativa de alto rendimiento a los pisos de madera de ingeniería típica. Las ventas de nuestro segmentos LVT y vinilo laminado continúan en aumento, con un crecimiento en los canales residenciales minoristas y de nueva construcción. Mejoramos nuestra oferta de LVT con elementos visuales más realistas, juntas herméticas patentadas y resistencia mejorada a manchas y arañazos. Cuando aumenta la disponibilidad de material, debemos observar una mejora adicional en nuestra fabricación de LVT de Estados Unidos, que respaldará nuestros recientes lanzamientos de productos.

“Para el trimestre, las ventas de nuestro segmento de Cerámica global aumentaron un 38%, tal como se informa, y un 34% sobre una base constante de tipo de cambio y días. El margen operativo del segmento aumentó a 13.1% según lo informado, principalmente debido a un mayor volumen, productividad, fijación de precios y mejoras de mezcla y menos interrupciones de Covid parcialmente compensadas por inflación. Nuestros segmentos de cerámica en todo el mundo mejoraron enormemente, con fuerza en el canal residencial y aumento de ventas comerciales. Todos tienen inventarios bajos, lo que afectó nuestro crecimiento de ventas y niveles de servicio. Continuamos subiendo los precios para cubrir la inflación de materiales, energía y transporte. Nuestro segmento de cerámica en EE. UU. se fortalece, y mejoramos nuestra mezcla de productos con nuevas formas, tamaños y estructuras de superficie. Nuestras ventas de mostradores y mezcla continúan mejorando mientras que expandimos nuestra oferta premium con nuevas tecnologías. Nuestros segmentos de cerámica mexicana y brasileña son muy fuertes, con nuestro negocio residencial en ambas regiones en niveles históricamente altos y el negocio comercial aún en recuperación. Debido a las limitaciones de capacidad, nuestras instalaciones no pudieron satisfacer la demanda de los clientes, por lo que estamos asignando nuestra producción. Expandimos las operaciones en México este trimestre, e iniciamos nuevas inversiones para aumentar la capacidad en Brasil. Nuestro segmento europeo de cerámica alcanzó fuertes ventas y rentabilidad, ya que los precios, la mezcla y la productividad mejoraron nuestros márgenes. Aumentamos las ventas de nuestras losas premium, pequeñas colecciones, exteriores y antibacterianas. Para apoyar las ventas de nuestras colecciones de calidad superior, iniciamos proyectos de expansión que tomarán hasta el próximo año para completarse. Nuestras ventas de cerámica en Rusia fueron sólidas en todos los canales con ventas directas a los clientes a través de nuestras tiendas y nuevos proyectos de construcción que superan. Iniciamos planes de expansión en Rusia con una nueva producción prevista para el segundo semestre del próximo año.

“La economía mundial debe continuar mejorando debido a las bajas tasas de interés, el estímulo gubernamental y el éxito de las vacunas COVID. En todo el mundo, las tendencias de ventas de pisos siguen siendo favorables con la remodelación residencial y la nueva construcción en altos niveles y el fortalecimiento de proyectos comerciales. En el tercer período, esperamos que nuestras fuertes ventas continúen, con una desaceleración estacional típica a partir del segundo trimestre. Expandiremos el lanzamiento de nuevos productos con características adicionales e incrementaremos nuestras inversiones en ventas para mejorar nuestras ventas y mezcla futuras. Se espera que la inflación de materiales, energía y transporte continúe y requiera medidas adicionales de precios para compensación. La mayoría de nuestras instalaciones deben operar a altas tasas de utilización, aunque las restricciones de material y mano de obra local en curso limitarán nuestra producción. Nuestros segmentos de Global Ceramic y Flooring Rest of the World observarán sus calendarios de vacaciones europeas en el tercer trimestre, lo que reduce la producción y aumenta los costos en el período. En muchos países, las futuras acciones gubernamentales para detener el Covid continúan siendo un riesgo y pueden afectar nuestro negocio. Dados estos factores, anticipamos que nuestra EPS ajustada del tercer trimestre sea de $ 3.71 a $ 3.81, excluyendo cualesquier cargos de reestructuración.

“Comenzamos este año con incertidumbre acerca de Covid, recuperación económica, renovación del hogar y nueva construcción. Nuestro negocio es más fuerte de lo que anticipamos, ya aumentamos las inversiones para apoyar el crecimiento adicional y mejorar las eficacias. A largo plazo, se espera que las ventas y remodelación de propiedades se mantengan en alto nivel, la renovación de apartamentos se debe acelerar al vencimiento del aplazamiento de renta y las inversiones en proyectos comerciales deben continuar fortaleciéndose. Expandimos nuestras operaciones y presentamos nuevas innovaciones para maximizar nuestros resultados. Nuestro balance general es sólido, y estamos explorando oportunidades internas y de adquisición adicionales".

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries es el fabricante líder mundial de revestimientos para pisos dedicado a crear productos que mejoran los espacios residenciales y comerciales en todo el mundo. Los procesos integrados de manufactura y distribución de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de alfombras, tapetes, baldosas cerámicas, revestimientos sintéticos para pisos laminados, de madera, piedra y vinílicos. Nuestra innovación líder en la industria ha lanzado productos y tecnologías que diferencian nuestras marcas en los mercados y satisfacen todas las necesidades de remodelación y nueva construcción. Nuestras marcas están entre las más reconocidas en la industria e incluyen, American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step y Unilin. Durante la década pasada, Mohawk ha transformado su negocio de una firma norteamericana de fabricación de alfombras en la empresa de revestimientos para pisos líder mundial con operaciones en Australia, Brasil, Canadá, Europa, India, Malasia, México, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos

Algunas declaraciones en los párrafos anteriores, en especial los que anticipan rendimiento futuro, perspectivas de negocios, estrategias operativas y de crecimiento y asuntos similares, e incluyen las palabras "podría", "debería", "considera", "anticipa", "espera" y "estima" o expresiones similares constituyen "declaraciones prospectivas". Para esas declaraciones, Mohawk se acoge a la protección de las disposiciones Safe Harbor (salvaguarda) para las declaraciones prospectivas contenidas bajo la Ley de Litigio de Valores Privados de 1995. No puede haber garantía de que las declaraciones prospectivas sean exactas debido a que están basadas en varias suposiciones, que implican riesgos e incertidumbres. Los siguientes factores importantes pueden determinar que los resultados futuros difirieran: cambios en las condiciones económicas o del sector; la competencia; inflación y deflación en los precios de las materia prima y los costos de otros insumos; inflación y deflación en mercados de consumo; costo y suministro de energía, tiempo y nivel de gastos de capital; tiempo e implementación de aumentos de los precios de los productos de la Compañía; cargos por desvalorizaciones; integración de adquisiciones; operaciones internacionales; introducción de nuevos productos; racionalización de operaciones; impuestos y reformas tributarias, reclamos por productos y otros; litigios y otros riesgos identificados en los informes de Mohawk ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y en anuncios públicos.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES

(Unaudited)

Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Six Months Ended

(Amounts in thousands, except per share data) July 3,2021 June 27, 2020 July 3,2021 June 27, 2020

Net sales $ 2953,833 2049,800 5622,859 4335,563

Cost of sales 2051,626 1679,833 3928,883 3349,156

Gross profit 902,207 369,967 1693,976 986,407

Selling, general and administrative expenses 497,783 430,925 972,037 895,883

Operating income (loss) 404,424 (60,958 ) 721,939 90,524

Interest expense 14,894 12,956 30,135 21,627

Other (income) expense, net (11,168 ) 1,037 (13,395 ) 6,716

Earnings (loss) before income taxes 400,698 (74,951 ) 705,199 62,181

Income tax expense (benefit) 64,245 (26,363 ) 131,935 304

Net earnings (loss) including noncontrolling interests 336,453 (48,588 ) 573,264 61,877

Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests 168 (331 ) 172 (380 )

Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 336,285 (48,257 ) 573,092 62,257

Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc.

Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 4.84 (0.68 ) 8.21 0.87

Weighted-average common shares outstanding - basic 69,432 71,186 69,809 71,364

Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc.

Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 4.82 (0.68 ) 8.18 0.87

Weighted-average common shares outstanding - diluted 69,745 71,186 70,102 71,547

Other Financial Information

(Amounts in thousands)

Net cash provided by operating activities $ 338,391 568,521 597,996 763,495

Less: Capital expenditures 112,703 80,639 227,439 196,271

Free cash flow $ 225,688 487,882 370,557 567,224

Depreciation and amortization $ 148,466 154,094 299,681 299,610

Condensed Consolidated Balance Sheet Data

(Amounts in thousands)

July 3,2021 June 27, 2020

ASSETS

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 753,677 737,712

Short-term investments 662,358 56,700

Receivables, net 2017,622 1586,398

Inventories 2081,967 1922,048

Prepaid expenses and other current assets 434,932 443,140

Total current assets 5950,556 4745,998

Property, plant and equipment, net 4459,380 4434,544

Right of use operating lease assets 383,343 318,047

Goodwill 2609,174 2541,906

Intangible assets, net 922,699 910,838

Deferred income taxes and other non-current assets 467,641 418,071

Total assets $ 14792,793 13369,404

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY

Current liabilities:

Short-term debt and current portion of long-term debt $ 958,781 135,350

Accounts payable and accrued expenses 2119,154 1618,584

Current operating lease liabilities 100,951 118,296

Total current liabilities 3178,886 1872,230

Long-term debt, less current portion 1723,294 2573,155

Non-current operating lease liabilities 292,101 226,555

Deferred income taxes and other long-term liabilities 824,570 772,600

Total liabilities 6018,851 5444,540

Total stockholders' equity 8773,942 7924,864

Total liabilities and stockholders' equity $ 14792,793 13369,404

Segment Information Three Months Ended As of or for the Six Months Ended

(Amounts in thousands) July 3,2021 June 27, 2020 July 3,2021 June 27, 2020

Net sales:

Global Ceramic $ 1039,503 753,335 1969,374 1601,785

Flooring NA 1081,189 800,088 2050,439 1648,418

Flooring ROW 833,141 496,377 1603,046 1085,360

Consolidated net sales $ 2953,833 2049,800 5622,859 4335,563

Operating income (loss):

Global Ceramic $ 136,435 (33,809 ) 224,239 14,168

Flooring NA 115,943 (45,484 ) 197,241 (9,278 )

Flooring ROW 163,886 29,478 323,192 105,294

Corporate and intersegment eliminations (11,840 ) (11,143 ) (22,733 ) (19,660 )

Consolidated operating income (loss) $ 404,424 (60,958 ) 721,939 90,524

Assets:

Global Ceramic $ 5206,786 5112,084

Flooring NA 3870,309 3682,638

Flooring ROW 4240,433 3770,581

Corporate and intersegment eliminations 1475,265 804,101