Sunwing reprend ses vols vers des destinations soleil populaires dans un contexte de demande croissante des voyages

MONTRÉAL, 30 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les premiers vols vers le Sud de Sunwing Airlines depuis janvier ont décollé aujourd’hui de l’aéroport international Montréal-Trudeau et de l’aéroport international Pearson de Toronto. Les vols inauguraux marquent la reprise partielle du service de Sunwing dans un contexte d’augmentation du taux de vaccination au Canada, d’assouplissement des mesures frontalières et de demande croissante des voyages. Le service hebdomadaire sera initialement offert depuis Montréal et Toronto, puis d’autres itinéraires seront ajoutés.



« Après sept longs mois, nous sommes heureux de retourner dans le ciel et de pouvoir ramener nos clients sous les tropiques », a dit Mark Williams, Président de Sunwing Airlines. « Notre équipe a travaillé fort pour préparer la reprise partielle de notre service et nous avons hâte de réaliser encore plus de rêves de vacances au cours des prochains mois avec des vols vers certaines de nos destinations les plus populaires. »

Les vols initiaux sont offerts de Montréal vers Cancún et Punta Cana ainsi que de Toronto vers Cancún, Punta Cana et Montego Bay. Sunwing proposera d’autres villes de départ et destinations pour la saison d’automne et d’hiver, y compris des départs depuis de nombreux autres aéroports canadiens à compter d’octobre 2021.

« Alors que le taux de vaccination continue d’augmenter dans tout le pays, nous constatons une forte demande refoulée des voyages, les Canadiens commençant à planifier leurs escapades tant attendues », a dit Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. « Après plus d’une année de stress et d’incertitude, les clients recherchent plus que jamais le type d’expériences de vacances sans souci que nous offrons. Nous constatons déjà un nombre de réservations inégalé pour les hôtels les plus populaires et nous avons hâte d’offrir aux vacanciers des voyages extraordinaires à chaque étape. »

La reprise des vols fait suite à un récent sondage commandé par Sunwing, qui révèle que plus de la moitié des Canadiens (58 %) prévoient recommencer à voyager dans les 12 prochains mois, et plus des deux tiers d’entre eux (68 %) ont exprimé un désir de planifier des vacances tout compris. La demande surpassant rapidement les disponibilités, les clients souhaitant s’envoler pour le Sud au cours des prochains mois devraient réserver dès maintenant leur séjour dans leur hôtel préféré.

Les amoureux du soleil qui réservent leur retour sous les tropiques d’ici le 9 août 2021 pourront profiter d’aubaines exclusives de dernière minute, dont la Protection baisse de prix avec remise en argent d’une valeur allant jusqu’à 800 $ par couple, des dépôts réduits à seulement 100 $ par personne et la flexibilité de modifier ou d’annuler leurs plans en toute simplicité. De plus, les clients pourront voyager l’esprit tranquille, sachant que les normes canadiennes les plus strictes sont en place tout au long de leurs vacances grâce à notre engagement En toute sécurité avec Sunwing.

