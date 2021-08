Flair Airlines lance des offres à bas prix vers Abbotsford

English French

EDMONTON, Alberta, 01 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Flair Airlines, le seul transporteur indépendant à très bas prix au Canada, poursuit sa croissance rapide à travers le Canada en lançant un service aérien à l'aéroport international d'Abbotsford (IATA : YXX). Abbotsford devient la cinquième communauté en Colombie-Britannique à bénéficier des bas tarifs hautement compétitifs de Flair. Flair Airlines lance des vols sans escale vers 6 destinations canadiennes avec des tarifs aussi bas que 19 $.



« Nous sommes ravis de voir que les voyages et le tourisme continuent de reprendre dans tout le Canada. L'arrivée de voyages à bas prix à Abbotsford est importante pour la communauté, car elle permet d'offrir plus de choix et de concurrence dans le domaine du transport aérien. Nos bas tarifs constituent un outil puissant pour la reprise économique et nous savons qu'une concurrence saine dans le domaine du transport aérien est essentielle afin que les voyages restent abordables pour les familles », a déclaré Stephen Jones, président et directeur général de Flair Airlines. « Partout au Canada, les passagers paient beaucoup trop cher depuis trop longtemps, et c'est ensemble avec des aéroports comme Abbotsford que nous pouvons offrir des options abordables à travers le pays et même au-delà. »

Les 6 destinations sans escale desservies par Abbotsford sont Calgary, Edmonton, Montréal, Ottawa, Toronto et Winnipeg. Flair commencera également à assurer des vols quotidiens sans escale vers Las Vegas à partir du 31 octobre.

« Au nom du conseil municipal d'Abbotsford et de l'autorité aéroportuaire d'Abbotsford, je suis heureux d'accueillir Flair Airlines à l'aéroport international d'Abbotsford », a déclaré Henry Braun, maire de la ville d'Abbotsford. « Seul aéroport à très bas prix au Canada, nous apprécions les offres à bas prix de Flair Airline qui rendent les voyages en avion plus abordables et plus accessibles aux Canadiens. »

Abbotsford fait partie des trois nouvelles destinations que Flair a ajoutées à son réseau en août, avec Grande Prairie et Charlottetown. Flair dessert 20 villes canadiennes et continue de se développer avec l'ajout de liaisons vers des villes américaines cet automne et l'arrivée de nouveaux appareils dans sa flotte. Avec l'objectif ambitieux de passer à 50 avions en 5 ans, Flair est en pleine expansion et apporte un service à très bas prix aux Canadiens.

