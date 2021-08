TEADE AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE KOHTA

English Estonian

AS-i LHV Group (edaspidi "Grupp") juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis toimub 23. augustil 2021. aastal algusega kell 13 (Tallinna aja järgi) Hilton Tallinn Park hotellis (Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12.45. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Üldkoosoleku päevakorras oleva otsuse eelnõu osas on võimalik hääletada ka elektrooniliselt ning sellisel puhul võimaldatakse füüsiliselt koosolekul mitte osaleda soovivatele aktsionärile koosoleku jälgimine videoülekande vahendusel veebilehel investor.lhv.ee/uldkoosolek. Elektrooniliselt saab hääletada kas hääletussedeli, mis on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee, abil või teatud eelduste olemasolul AS-i LHV Pank internetipanga vahendusel. Hääletussedel tuleb valitud hääletamise viisist tulenevalt saata e-posti aadressile group@lhv.ee või edastada internetipanga vahendusel Grupile hiljemalt 20. augustil 2021. aastal kell 17 (Tallinna aja järgi). Häälte lugemisel võetakse arvesse ainult hääletussedelid, mille puhul on järgitud elektroonilise hääletamise korda, millega saab tutvuda Grupi veebilehel investor.lhv.ee. Samas korras on leitavad ka juhised ülekande jälgimiseks.

Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 16. augustil 2021. aastal, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument; juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, kinnitatud ja legaliseeritud või apostillitud, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti.

Aktsionär peab enne erakorralise üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmises t, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile group@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 9.00 kuni 18.00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel võimalusel hiljemalt 19. augustil 2021. aastal kell 17 (Tallinna aja järgi). Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmus.

Vastavalt Grupi nõukogu 30. juuli 2021. aasta otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanek päevakorrapunkti osas on alljärgnev, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada otsuseprojekti poolt:

Ülevaade 2021. aasta esimese seitsme kuu majandustulemustest

Juhatuse ülevaade aktsionäridele Grupi 2021. aasta seitsme kuu majandustulemustest.

2021. aasta finantsplaani ülevaade

Juhatuse ülevaade Grupi 2021. aasta finantsplaanist.

Aktsiakapitali suurendamine

Suurendada Grupi aktsiakapitali 25 340 000 euro võrra uute lihtaktsiate väljalaskmise teel järgmistel tingimustel:

emiteerida 905 000 lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro, mille tulemusel on aktsiakapitali uueks suuruseks 30 023 873 eurot; aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle nimiväärtus, mis on 1 euro ning ülekurss alampiiriga 27 eurot, millest kõrgema ülekursi võib määrata nõukogu hiljemalt märkimise alguseks; uute aktsiate märkimisel on lubatud osaleda üksnes Grupi aktsionäridel, kellel on eesõigus uute aktsiate märkimiseks kahe nädala jooksul aktsiate märkimisperioodi algusest. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute (aktsionäride) ring määratakse kindlaks 8. septembri 2021 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga; Grupi aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja fikseerimispäeva seisuga antakse iga olemasoleva 33 (kolmekümne kolme) aktsia kohta üks (1) märkimise eesõigus. Iga uue aktsia märkimiseks on vajalik omada ühte (1) märkimise eesõigust. Kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid, ümardatakse märgitavate aktsiate arv vastavalt matemaatilise ümardamise reeglitele lähima täisarvuni, kusjuures murdarvud alla ühe ümardatakse üheni. Uute aktsiate jaotamise täpsed põhimõtted sätestatakse enne pakkumise algust avaldatavas avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektis (edaspidi „Prospekt“); aktsiate märkimise eesõigustega kauplemine toimub vastavalt Prospektis märgitud korrale ajavahemikul 15. september 2021 kuni 27. september 2021; uusi aktsiad jaotatakse üksnes isikutele, kellele kuuluvad aktsiate märkimise eesõigused 29. septembri 2021 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. uute aktsiate märkimine ja tasumine toimub vastavalt Prospektis märgitud korrale ajavahemikul 15. september 2021 kuni 29. september 2021; uusi aktsiaid jaotatakse vastavalt nende märkimiskorraldustele, kuid mitte rohkem kui vastavale isikule kuulub aktsiate märkimise eesõigusi. Nimetatud kogust ületavas osas jaotatakse aktsiaid märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega (kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv); juhul kui ilmneb, et märgitud on enam aktsiaid kui käesoleva otsuse alusel emiteerida soovitakse, siis jaotatakse märgitud aktsiad märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega. Juhul kui märgitud aktsiad ei jagu märkijate vahel täpselt ära, siis otsustab märgitud aktsiate lõpliku jaotuse märkijate vahel Grupi nõukogu. Liigmärgitud aktsiate tühistamise otsustab Grupi nõukogu. Juhul kui otsuses sätestatud tähtajaks ei ole kõik uued aktsiad märgitud, siis on Grupi juhatusel õigus märkimise perioodi pikendada või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimise perioodi jooksul märgitud. Uute aktsiate jaotuse täpsed põhimõtted sätestatakse Prospektis; uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 2021. aasta majandusaastast.

Aktsionäril on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik tutvuda kõigi Grupi erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega Grupi veebilehel investor.lhv.ee.



Aktsionär saab enne erakorralist üldkoosolekut küsimusi koosoleku päevakorrapunktide kohta esitada Grupi e-posti aadressil group@lhv.ee selliselt, et need on Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 2 (kaks) tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist, mitte hiljem kui 18. augustil 2021. aastal kell 9.

Aktsionäril on õigus erakorralisel üldkoosolekul saada juhatuselt teavet, nõuda täiendavate küsimuste päevakorda võtmist ning esitada päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Grupp juhindub nende õiguste teostamise korra ja tähtaja osas äriseadustiku §-s 287, § 293 lg-s 2 ja § 2931 lg-s 4 sätestatust ning palub vastavad avaldused esitada e-posti aadressile group@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.





Lugupidamisega

Madis Toomsalu

AS-i LHV Group juhatuse liige





Teate edastas:

Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

E-post: priit.rum@lhv.ee

Telefon: 502 0786