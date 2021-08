SMCP - Evolution de la gouvernance d'SMCP

English French

Communiqué de presse – Paris, le 2 août 2021

Evolution de la gouvernance

Départ de Daniel Lalonde et Nomination d’Isabelle Guichot

en qualité de Directeur Général du Groupe SMCP





Le Conseil d’administration de SMCP a pris acte de la démission de Daniel Lalonde, qui a décidé de saisir d’autres opportunités professionnelles en dehors du Groupe. En conséquence, le Conseil d’administration a nommé Isabelle Guichot en qualité de Directeur Général et d’administrateur du Groupe SMCP, à dater d’aujourd’hui. Isabelle Guichot a rejoint le groupe SMCP en septembre 2017 en tant que Directeur Général de Maje, marque qu’elle a développée avec succès, démontrant ainsi ses indéniables qualités business et de leadership. Daniel Lalonde assurera une période de transition aux côtés d’Isabelle Guichot et quittera le Groupe d’ici octobre 2021. Le Conseil d’Administration de SMCP a chargé le Comité des Nominations et des Rémunérations de conduire un processus de recrutement, au côté d’Isabelle Guichot et de Judith Milgrom, pour le poste de Directeur Général de Maje, en remplacement d’Isabelle.

Le Conseil tient à remercier Daniel Lalonde pour l’intégralité du remarquable travail accompli au cours de ces huit années au sein du Groupe et plus particulièrement ces derniers mois où son implication et ses qualités de manager ont été de précieux atouts pendant la crise Covid. Le Conseil réaffirme également la feuille de route stratégique (« One Journey ») que le Groupe s’est fixé et qui s’articule autour de la désirabilité forte de ses marques, d’une expansion caractérisée par une expérience client « sans frontière » entre le réseau physique et le e-commerce, une plateforme plus agile et efficace et enfin un engagement réaffirmé en faveur d’une mode plus durable.

Isabelle Guichot a rejoint SMCP en septembre 2017 en tant que Directeur Général de Maje, après plus de 25 ans d’une carrière rythmée par de nombreux succès dans la mode et le luxe, notamment au sein des groupes Kering et Richemont. Avant de rejoindre SMCP, Isabelle a notamment occupé les postes de Directeur Général de Balenciaga pendant 9 ans, après avoir été Directeur Général de Sergio Rossi. Avant de rejoindre le groupe Kering, Isabelle a occupé différents postes dans le groupe Richemont dont celui de Directeur Général de Van Cleef & Arpels puis de Lancel, après avoir commencé sa carrière chez Cartier, où elle a occupé pendant 13 ans différents poste de direction. Diplômée d’HEC, elle a développé de nombreuses maisons auxquelles elle a apporté sa vision stratégique et son sens unique du business et du client. Sa passion pour le retail, la mode et sa connaissance fine de l’environnement, du modèle, des marques et de la stratégie du groupe SMCP combinés à son profil international dans l’univers du luxe font d’Isabelle le successeur naturel de Daniel Lalonde.

A cette occasion, Yafu Qiu, Président du Conseil d’Administration a déclaré : « Au nom du Conseil, je tiens à exprimer mes remerciements à Daniel pour tout le travail réalisé au cours des huit dernières années pour développer le groupe SMCP et ses fabuleuses marques partout dans le monde. Sous son impulsion nous sommes devenus un des leaders du luxe accessible dans le monde, et je suis convaincu qu’Isabelle est aujourd’hui la bonne personne avec toute l’expérience et les qualités nécessaires pour prendre les rênes du Groupe. Toutes les équipes du Groupe ont dépassé leurs limites au cours des derniers mois et, tous ensemble, je suis convaincu que nous avons la bonne stratégie pour faire face aux défis actuels et que nous sommes idéalement positionnés pour sortir de cette crise plus fort que jamais. »

Evelyne Chétrite, Judith Milgrom et Ilan Chétrite, directeurs généraux délégués de SMCP, Fondateurs et Directeurs artistiques de, respectivement, Sandro femme, Maje et Sandro homme, ont déclaré : « Nous souhaitons remercier Daniel pour ces huit années fabuleuses. Ensemble nous avons écrit de nombreux chapitres de l’histoire du Groupe, du développement international de nos marques magnifiques, à l’introduction en Bourse, en passant par l’arrivée de Fursac dans la famille SMCP. Nous souhaitons à Daniel tout le meilleur dans cette nouvelle aventure et nous nous réjouissons de nommer un talent du Groupe pour lui succéder. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec Isabelle en poursuivant la stratégie du Groupe et en continuant de faire rayonner le chic parisien dans le monde. »

Isabelle Guichot, Directeur Général de SMCP a ajouté : « Je tiens à remercier le Conseil pour la confiance qu’il m’accorde pour prendre la direction du Groupe et relever de nouveaux défis avec le soutien de toutes les équipes de SMCP. Comme nous l’avons fait sous la direction de Daniel, le Comité Exécutif et moi-même allons avoir pour objectif de réaliser notre feuille de route stratégique tout en tirant partie des enjeux qui sont ceux de notre industrie pour renforcer notre leadership dans le luxe accessible et répondre aux attentes de nos clients dans un monde qui devient chaque jour plus global, digital et responsable. Nous avons des marques magnifiques et des équipes expérimentées, motivées et concentrées pour parvenir à nos ambitions. »





SMCP est un acteur mondial du marché du luxe accessible avec un portefeuille de quatre marques parisiennes uniques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Présent dans 43 pays, le groupe comprend un réseau de plus de 1 600 magasins dans le monde et une présence digitale forte, sur l’ensemble de ses marchés-clés. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot et Fursac ont été acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019. SMCP est coté sur le marché règlementé d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).





