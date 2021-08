Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : Information financière du second trimestre 2021

Soutenir et développer les projets en Indre & Loire et en Vienne

Résultats au 30 juin 2021 (Communiqué diffusé le 2 août 2021)

13 000 NOUVEAUX CLIENTS ET 1,6 MILLIARD D’EUROS DE NOUVEAUX PRETS AU 1ER SEMESTRE

13 000 nouveaux clients ont rejoint les 532 600 particuliers, professionnels, entreprises et associations qui font déjà confiance au Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou.

(en M€) Juin 2020 Juin 2021 Evol. Encours de crédits

(réintégration de 223 M€ de crédits titrisés et auto-souscrits) 10 776 11 679 +8,3% Encours de collecte globale

(bilan, assurance vie et titres)



Encours de collecte bilan

(dépôts, épargne) 15 245







9 981 16 131







10 670 +5,8%







+8,3%

Dans un marché du logement porteur comme l’indique la progression de +50% de l’activité de transactions des agences immobilières Square Habitat, les nouveaux prêts à l’habitat ont crû de +22% à 788 m€ avec une part de marché de 36,3% à fin mai (+1,4 pt sur un an).

Par ailleurs 114 m€ ont financé les nouveaux projets en crédits à la consommation (véhicules ou équipement des ménages).

Les professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités locales ont été accompagnés par 369 m€ de nouveaux financements (+9 % sur un an, hors Prêts Garantis par l’Etat).

L’encours total des crédits est ainsi porté à 11,7 md€ en progression de +8,3% sur un an.

La collecte bilan, qui permet de refinancer en circuit court les projets du territoire, a crû en un an de +5,8%, portée par la hausse des dépôts à vue et des livrets. La collecte globale, incluant l’assurance-vie et les titres, s’élève à 16,1 milliards, avec une diversification en unités de compte des contrats d’assurance vie.

Les 319 000 contrats d’assurance de biens et de personnes (+4% sur 1 an) marquent l’intensité de la relation supportée par un programme de reconnaissance de la fidélité qui bénéficie à plus de 173 600 ménages et près de 13 000 professionnels.

LES RESULTATS FINANCIERS SOLIDES VALIDENT LE MODELE DE DEVELOPPEMENT CONJUGUANT PROXIMITE ET DIGITAL

Comptes individuels en normes françaises (en M€) Juin 2020 Juin 2021 Evol. Produit net bancaire 130,7 153,4 +17,4% Produit net bancaire d’activité 123,7 125,0 +1,0% Charges générales d’exploitation -90,1 -89,5 -0.7% Résultat brut d’exploitation 40,6 63,9 +57,6% Résultat net social 20,5 40,4 +97,6% Comptes consolidés en normes IFRS (en M€) Juin 2020 Juin 2021 Evol. Capitaux propres 2 154 2 342 +8,7% Total bilan 14 808 15 971 +7.8% Résultat net part du Groupe 18,6 44,5 +139%

Le produit net bancaire progresse de +22,8 m€ avec la perception du dividende de Crédit agricole SA à hauteur de 20 m€ qui avait été suspendu dans le cadre de la réglementation au 1er semestre 2020. La marge d’intérêt bénéficie du volume d’activité crédit permettant de compenser la faiblesse des taux.

Les charges générales d’exploitation sont en légère baisse dans un contexte d’investissements maintenus dans le réseau d’agences, le digital et le renforcement du vivier de jeunes embauchés, destiné à former les conseillers avant prise de poste. Au total, 57 CDI ont été recrutés depuis le début de l’année.

Le coût du risque s’établit à 11,9 m€ avec la constitution de provisions pour risques futurs à hauteur de 9,3 m€. Les encours douteux litigieux régressent à 1,71% du stock de crédit (contre 2,05% au 30 juin 2020). Ils sont couverts à hauteur de 61,0% par des provisions affectées.

Le résultat net social de 40,4 m€ double sur un an et progresse de +3,7% par rapport au 30 juin 2019, plus comparable notamment en termes de perception de dividendes au 1er semestre. Le résultat net consolidé en normes internationales atteint 44,5 m€.

La solidité financière est renforcée avec des fonds propres consolidés portés à plus de 2,3 md€ et un ratio de solvabilité à 23,2% au 30/06/2021, au double du minimum requis (10,5 %). Le Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) était côté à 97,48 € au 30 juin 2021

UNE PROXIMITE INCARNEE PAR LA MOBILISATION DES SALARIES ET ADMINISTRATEURS, AU SERVICE DES CLIENTS ET SOCIETAIRES DE L’INDRE-ET-LOIRE ET DE LA VIENNE

Le modèle du Crédit Agricole allie la proximité physique et les apports du digital au service des clients.

Ainsi, plus de 800 administrateurs représentant 299 000 sociétaires, 1 500 salariés et plus de 800 partenaires professionnels prescripteurs s’appuient sur un réseau de 142 agences.

Le digital renforce cette relation avec 208 000 signatures à distance sur le semestre, 232 000 utilisateurs des applications « Ma Banque », « Paiement mobile » (gestion des cartes bancaires) et du « Portail client » ainsi que les solutions de E-commerce proposées aux clients professionnels (Up2Pays avec paiement par lien ou prestations de gestion de sites internet).

Fort de cette mobilisation et en s’appuyant sur la raison d’être du Groupe Crédit Agricole « Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société », les travaux de préparation du nouveau Projet d’Entreprise sont engagés pour continuer de faire la différence pour la Touraine et le Poitou.

Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 30 juillet 2021. Examen limité des comptes semestriels consolidés résumés en cours par les commissaires aux comptes

