Ehituslepingu sõlmimine (Roseni Maja)

English Estonian

Nordecon AS sõlmis NG Investeeringute gruppi kuuluva Roseni Kinnisvara OÜ-ga lepingu Tallinnasse Ahtri 4 aadressile Roseni Maja büroohoone ehitamiseks. Kinnistule kerkib kuuekorruseline hoone kahe maa-aluse parkimiskorrusega, mille suletud brutopind on 15 150 m2.

Lepingu kogumahuks on ligi 17 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks, ning hoone valmib 2023. aasta juunis.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2020. aasta konsolideeritud müügitulu oli 296 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd 675 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi

Nordecon AS

Investorsuhete juht

Tel: +372 6272 022

Email: andri.hobemagi@nordecon.com

www.nordecon.com