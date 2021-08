Aktsiaseltsi Tallink Grupp aktsiakapitali suurendamine; aktsiate avaliku pakkumise kavatsus; uute aktsiate märkimise eesõigust kasutama õigustatud aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäev

English Estonian

Aktsiaseltsi Tallink Grupp (edaspidi Selts) kavatseb korraldada Seltsi uute aktsiate avaliku pakkumise Eestis ja Soomes (Soomes väärtpaberite hoidmistunnistuste vormis). Uute aktsiate kavandatav märkimise aeg on eelduslikult 18.08.2021 (kaasaarvatud) – 01.09.2021 (kaasaarvatud). Avaliku pakkumise korraldamiseks peab avaliku pakkumise ja noteerimise prospekti kinnitama Finantsinspektsioon, milleks on alustatud vastavat menetlust. Aktsiate avalikust pakkumisest teavitab emitent täiendavalt pärast Finantsinspektsiooni poolt avaliku pakkumise ja noteerimise prospekti kinnitamist ning enne pakkumise algust.



Selts kavatseb pakkuda kuni 66 988 204 uut aktsiat. Ülemärkimise korral on Seltsil õigus suurendada pakutavate aktsiate arvu 10% võrra, st kuni 73 687 024 aktsiani. Alamärkimise korral on Seltsi juhatusel õigus tühistada märkimata jäänud aktsiad.

Eelnevast tulenevalt võttis Seltsi nõukogu 02.08.2021 kooskõlas põhikirjaga vastu otsuse Seltsi aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise kohta. Otsuse kohaselt suurendatakse Seltsi aktsiakapitali kuni 34 632 901,28 euro võrra, lastes välja kuni 73 687 024 uut nimiväärtuseta lihtaktsiat (aktsia arvestuslik väärtus on 0,47 eurot aktsia kohta). Uued aktsiad on samaliigilised Seltsi olemasolevate lihtaktsiatega ning annavad aktsionäridele samasugused õigused.

Aktsia kavandatav väljalaskehind on 0,47 eurot ühe aktsia kohta, mis vastab aktsia arvestuslikule väärtusele, st aktsiad lastakse välja ilma ülekursita. Uute aktsiate eest tasumine korraldatakse kavandatava märkimisperioodi jooksul kooskõlas avaliku pakkumise ja noteerimise prospektis kirjeldatud protseduuriga.

Uued aktsiad annavad aktsionäridele õiguse dividendidele 01.01.2021 alanud ja järgnevate majandusaastate eest.

Seltsi olemasolevatel aktsionäridel on kooskõlas äriseadustiku sätetega uute aktsiate märkimise eesõigus, mida saab teostada ülalnimetatud märkimisperioodi jooksul. Igal aktsionäril on õigus saada täisarv aktsiaid ja kui see on vajalik, siis ümardatakse aktsionärile jaotatavate aktsiate arv allapoole lähima täisarvuni. Uute aktsiate märkimise eesõigust kasutama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 17.08.2021 tööpäeva lõpu seisuga (record date).

AS Infortar, Seltsi suurim aktsionär, kellele kuulub ligikaudu 39% kõikidest Seltsi aktsiatest, on andnud Seltsile märkimise garantii, mille kohaselt kohustub AS Infortar märkima avalikult pakutavaid aktsiaid (kui avalik pakkumine toimub) väärtuses kuni 15 miljoni euro eest. AS-i Infortar märkimiskohustus on võetud tingimusteta ja tagasivõtmatult.

Selts kavatseb taotleda uute aktsiate noteerimist ja kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas ning Nasdaq Helsingi Börsi põhinimekirjas (Soomes väärtpaberite hoidmistunnistuste vormis).



Joonas Joost

Finantsdirektor

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-post joonas.joost@tallink.ee