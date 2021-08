Microsoft Discover AI Upskilling Journey 2021: Démocratiser l'accès et l'utilisation des solutions d'intelligence artificielle

English French

De janvier à juin 2021, des étudiants et jeunes professionnels du monde entier ont pris part au défi Discover AI Upskilling Journey de Microsoft dans le but d’acquérir de nouvelles compétences en IA. Le défi était ouvert à tous et aucune compétence technique n’était requise au préalable. En s'inscrivant aux Mini-Sprints ou au défi Discover AI, les participants ont eu l'occasion de développer leurs connaissances autour de l'IA et de les appliquer de manière concrète à travers la création de projets innovants. Une fois de plus, ce défi a permis de mettre en lumière la créativité des jeunes innovateurs dans le monde de l'IA.



MONTREAL, 02 août 2021

La Nouvelle Étape Du Parcours Microsoft Upskilling

Reconnue comme l'une des entreprises les plus innovantes au monde, Microsoft s'efforce systématiquement de rendre les technologies les plus récentes accessibles à tous. La plateforme Microsoft Learn illustre parfaitement cette volonté de démocratiser l'utilisation des solutions digitales et d'offrir au grand public la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences concrètes.

Comptant parmi les plus tendances et les plus prometteuses du marché, l'IA a logiquement été l’une des technologies au cœur de la recherche et des efforts de Microsoft au cours des dernières années. Le groupe a en effet entrepris de nombreuses initiatives couronnées de succès pour favoriser la compréhension et l’adoption de cette technologie par le public.

Avec la première édition du défi Discover AI Upskilling Journey lancée en mai 2020, Microsoft espérait démocratiser l'utilisation de l'IA et fournir aux étudiants - quels que soient leur parcours scolaire et leurs compétences techniques - les outils nécessaires pour découvrir l'IA à leur rythme.

Le résultat? Plus de 600 participants et un retour dithyrambique de la part des juges et mentors de la compétition, tous éblouis par la qualité et l’ingéniosité des projets soumis. “J'ai été impressionnée par la créativité des participants et par la façon dont ils ont appliqué les concepts de l'IA à différents secteurs" se souvient Sarah Muma, Architecte en Solution Cloud à Microsoft et juge lors des finales des mini-sprints.

Face à de tels résultats et à l'enthousiasme des étudiants, il semblait logique que Microsoft bâtisse sur ce succès et lance la deuxième édition du Discover AI Upskilling Journey .



Le Défi Discover AI Upskilling Journey #2



De la même manière que la première édition, le défi Upskilling Journey #2 a été conçu comme une compétition en plusieurs étapes pour permettre aux participants d'approfondir leurs connaissances théoriques de l'IA tout en mettant leurs apprentissages en œuvre de manière pratique.

Le défi était constitué de trois parties distinctes:



quatre "Mini-Sprints" thématiques d'une durée d'un mois chacun, dans le cadre desquels les participants devaient valider des modules Microsoft Learn spécifiques avant de développer de courts projets démontrant leurs apprentissages.





le défi Discover AI; où les participants devaient travailler en équipes et développer un projet intégrant une solution d’IA, en plus de construire un prototype avec l'aide de leur coach Microsoft. Les quatre catégories proposées étaient: Éducation, Santé, Banque & Finance et Développement Durable.





le défi Cloud Skills; dont l'objectif était de récompenser les participants ayant obtenu le plus grand nombre de points d'expérience (XP) à travers la validation de modules Microsoft Learn.



Pour aller encore plus loin que l'année dernière et accroître la participation et l'implication de la communauté étudiante au Canada, chaque Mini-Sprint a été organisé en collaboration avec une association universitaire. "Nous avons eu beaucoup aimé travailler avec Microsoft et Agorize et nous sommes heureux d'avoir pu apporter notre pierre à l’édifice en soutenant certaines des initiatives extraordinaires menées par leurs équipes", a déclaré Cassi-Ann Hutchinson, présidente du UW FinTech Club, qui s'est fortement impliquée dans l’organisation et le bon déroulement du quatrième Mini-Sprint.



En plus d'avoir accès à de nombreuses ressources directement sur la plateforme, tous les étudiants et jeunes professionnels ont bénéficié du soutien actif de mentors Microsoft durant l’intégralité de la compétition et ont eu l’opportunité de poser toutes leurs questions lors des sessions d’informations dédiées.

Comme preuve tangible de leurs accomplissements, les participants ont également reçu des certifications Microsoft Pearson leur permettant d’étoffer leurs dossiers professionnels.

Les Mini-Sprints



De nombreux projets novateurs ont été reçus dans le cadre de chaque Mini-Sprint, rendant difficile pour les juges la tâche de sélection des projets gagnants. Les quatre principaux critères d'évaluation étaient la qualité de la présentation, la qualité du contenu, les implications pratiques et l'engagement du public lors de la présentation en direct.

Comme illustration de la créativité des solutions proposées, le projet vainqueur du quatrième Mini-Sprint centré sur le concept d’éthique dans l'IA était AI Credo - un processus itératif visant à garantir la prise de décisions éthiques d’une solution d'IA à travers un système de retour d’information mis en place dès le début du cycle de développement. En d'autres termes, un ingénieux système d'IA pour gérer l'éthique de l'IA.



"Bien que chaque finale de Mini-Sprint ait été une expérience unique dans la mesure où les thèmes abordés n'étaient jamais les mêmes, le point commun était une atmosphère décontractée et une belle énergie de la part des participants", a remarqué Wemba Opota, Responsable des Solutions d'Entreprise IA chez Microsoft. "Loin de réduire l'engagement des étudiants, le fait d'avoir une approche ludique a permis aux équipes de créer des solutions concrètes intégrant l'IA et de s’attaquer à des problèmes du monde réel."



Si tous les participants sont ressortis de la compétition avec une expérience précieuse et de nouvelles connaissances en matière d'IA, les gagnants se sont également vu décerner des tablettes Microsoft Surface Go et Surface Pro ainsi que des coupons pour obtenir de nouvelles certifications Microsoft Learn.



La Finale Du Défi Discover AI



Lors de la grande finale du défi Discover AI qui s'est déroulée le 30 juin, 5 équipes finalistes ont eu l’opportunité de présenter leurs projets et prototypes dans l'une des quatre catégories susmentionnées et de répondre à des questions devant un jury composé d'experts travaillant chez Microsoft et Agorize.

En raison de la qualité exceptionnelle des projets présentés, la tâche de les départager s’est avérée particulièrement difficile mais les jurys sont finalement parvenus à un consensus en désignant Dice AI - un algorithme d'IA permettant de prédire la qualité finale des scans IRM de détection du cancer de la prostate - comme l’équipe gagnante du défi Discover AI 2021.

“Un immense merci aux participants, mentors, jurys et à Agorize pour avoir fait de cette deuxième édition un grand succès” a dit Wemba Opota à la fin de l’événement. “Une fois de plus, la créativité, l’ingéniosité et la pertinence technique des projets présentés mettent clairement en lumière les possibilités et promesses de cette nouvelle génération d’innovateurs. Je suis impatient de voir la suite!”

Le voyage d'apprentissage continue!



