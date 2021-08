Chiffre d'affaires annuel au 30 juin 2021

English French

VILMORIN & CIE CONCLUT UN EXERCICE 2020-2021 D’EXCELLENTE QUALITÉ

FORTE PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL : +8 %*, CONFIRMANT LA SOLIDE DYNAMIQUE DE CROISSANCE DE L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS





PERSPECTIVES 2020-2021 : HAUSSE SOUTENUE DU TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE ET DES RÉSULTATS PAR RAPPORT À 2019-2020





* À données comparables

Clos au 30 juin 2021, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre, correspondant au revenu des activités ordinaires, s’élève à 371,1 millions d’euros, quasiment stable (-0,5 %) à données courantes par rapport à l’exercice précédent. Retraité à données comparables (devises, périmètre d’activités), il affiche une croissance de 1,8 % par rapport à 2019-2020.

En conséquence, le chiffre d’affaires annuel consolidé 2020-2021 s’établit à 1 476,6 millions d’euros, en hausse de 2,9 % à données courantes par rapport à l’exercice précédent et de 8 % à données comparables, pleinement en ligne avec l’objectif fixé (soit une progression du chiffre d’affaires consolidé de 6 % à 8 % à données comparables).

En millions d'euros 2019-2020 2020-2021 Variation

à données courantes Variation

à données comparables Chiffre d’affaires

du quatrième trimestre 373,0 371,1 -0,5 % +1,8 % Semences Potagères 241,3 235,3 -2,5 % +0,8 % Semences de Grandes Cultures 115,0 124,1 +8,0 % +8,8 % Produits de Jardin et Holdings 16,8 11,6 -30,9 % -31,2 % Chiffre d’affaires annuel 1 435,2 1 476,6 +2,9 % +8,0 % Semences Potagères 705,5 700,6 -0,7 % +4,1 % Semences de Grandes Cultures 677,0 716,1 +5,8 % +11,5 % Produits de Jardin et Holdings 52,7 60,0 +13,8 % +15,9 %

Note : retrouvez, en page 6 du communiqué, le chiffre d’affaires détaillé par trimestre et par branche.

Les informations financières consolidées sont établies en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards), tel qu’adopté dans l’Union européenne au 30 juin 2021.

UN QUATRIÈME TRIMESTRE EN PROGRESSION SENSIBLE (+1,8 % À DONNÉES COMPARABLES), PERMETTANT DE FINALISER UN BEL EXERCICE DE CROISSANCE

Branche Semences Potagères

Une croissance robuste de l’activité à l’issue de l’exercice, confirmant la position de n°1 mondial

Au cours du quatrième trimestre, la branche Semences Potagères enregistre un chiffre d’affaires de 235,3 millions d’euros, en recul de 2,5 % à données courantes. À données comparables, l’activité progresse de 0,8 % par rapport à 2019-2020.

En conclusion de ce quatrième trimestre, le chiffre d’affaires des Semences Potagères s’établit pour l’exercice 2020-2021 à 700,6 millions d’euros, en léger repli de 0,7 % à données courantes par rapport à l’année précédente. Retraité à données comparables, il affiche une croissance de 4,1 %, en ligne avec l’objectif fixé (soit une prévision de progression du chiffre d’affaires de 4 % à 5 % à données comparables pour cette activité).

Au terme de l’exercice, la belle croissance de l’activité concerne les trois Business Units et se concrétise sur l’ensemble des zones géographiques, à l’exception du Moyen-Orient, affecté par des conditions de marché défavorables. La progression du chiffre d’affaires est remarquable en Amérique du Sud ; elle est également marquée en Amérique du Nord, en Europe, notamment en Europe de l’Ouest, ainsi qu’en Asie, en particulier en Inde où Vilmorin & Cie poursuit le renforcement de ses positions commerciales.

En termes d’espèces, la dynamique de croissance est portée par plusieurs espèces stratégiques pour lesquelles Vilmorin & Cie confirme son leadership mondial, à l’image de la tomate et de la carotte, dont les ventes affichent une hausse soutenue sur tous les territoires.

Au sein d’une gamme produits particulièrement diversifiée, le poivron, la pastèque, l’oignon et la laitue enregistrent également une croissance de très bon niveau. De plus, les performances commerciales sont de grande qualité sur plusieurs espèces locales, par exemple le fenouil et l’endive, pour lesquelles Vilmorin & Cie a su développer des positions de leader mondial.

Au global, les Semences Potagères affichent une solide croissance d’activité à l’issue de cet exercice, permettant à Vilmorin & Cie de clairement confirmer sa position de n°1 mondial sur ce marché.

Branche Semences de Grandes Cultures

Une performance remarquable au terme de l’exercice, significativement au-delà de l’objectif fixé

La branche Semences de Grandes Cultures réalise au quatrième trimestre un chiffre d’affaires de 124,1 millions d’euros, en croissance de 8 % à données courantes par rapport à la même période de l’exercice précédent. À données comparables, l’activité affiche également une forte progression : +8,8 %.

En conséquence, au 30 juin 2021, le chiffre d’affaires annuel des Semences de Grandes Cultures s’établit à 716,1 millions d’euros, en hausse de 5,8 % en référence à l’exercice 2019-2020. À données comparables, la croissance s’élève à 11,5 %, significativement au-delà de l’objectif fixé (soit une prévision de croissance du chiffre d’affaires comprise entre +9 % à +10 % à données comparables par rapport à l’exercice précédent).

Au sein de marchés agricoles dynamisés par la hausse de la demande globale, cette performance remarquable concrétise le renforcement des positions commerciales de Vilmorin & Cie sur la plupart des zones géographiques, dans un contexte également marqué par l’augmentation des prix des productions agricoles.

En Europe, Vilmorin & Cie enregistre un chiffre d’affaires annuel de 587,7 millions d’euros, en progression significative par rapport à l’exercice précédent (+2,9 % à données courantes et +6,4 % à données comparables). La hausse des ventes se matérialise sur la plupart des espèces stratégiques, traduisant des gains de parts de marché.



En maïs, la campagne commerciale est de bon niveau, avec une croissance des volumes commercialisés notamment en Europe Centrale, en Russie ainsi qu’en Ukraine. L’exercice a été atypique, marqué par la hausse des coûts d’approvisionnement, directement liée aux conditions climatiques. Dans ce contexte, il convient également de rappeler que la campagne avait été très précoce cette année en raison de la moindre disponibilité des semences anticipée par certains agriculteurs.



En tournesol, Vilmorin & Cie signe une très belle campagne commerciale, portée par une performance remarquable en Russie, où les volumes commercialisés progressent de manière soutenue. En colza, Vilmorin & Cie conclut à nouveau un exercice d’excellente qualité. Dans un marché en baisse, le chiffre d’affaires poursuit sa solide progression grâce à un portefeuille produits particulièrement performant. Gagnant d’importantes parts de marché, Vilmorin & Cie est ainsi devenue cette année le n°1 européen sur cette espèce. En outre, le démarrage, en fin de quatrième trimestre, des ventes de la nouvelle campagne de colza est de très bon niveau. Concernant les semences de céréales à paille (blé, orge), la campagne s’achève sur une quasi-stabilité des royalties encaissées.



Dans ses zones de développement (Amérique du Sud, Asie et Afrique), Vilmorin & Cie réalise, au 30 juin 2021, un chiffre d’affaires de 128,4 millions d’euros, en croissance extrêmement marquée : +21,2 % à données courantes et +42,7 % à données comparables par rapport à l’exercice précédent.





Au quatrième trimestre, le niveau d’activité est peu significatif : le chiffre d’affaires s’élève à 14,4 millions d’euros (+17,7 % à données courantes et -1 % à données comparables par rapport à 2019-2020).

L’Amérique du Sud enregistre, sur l’exercice, une très forte progression d’activité (+20,9 % à données courantes et +47,5 % à données comparables), grâce notamment à une excellente performance au Brésil. Au sein de marchés agricoles bien orientés, Vilmorin & Cie progresse tant en volume qu’en valeur et continue de conquérir des parts de marché dans le pays. En Argentine, la campagne commerciale est de bon niveau, dans un contexte économique et financier complexe.

En Asie, le chiffre d’affaires est en recul, en raison d’une campagne difficile en Inde sur une base de référence élevée, et en dépit d’une performance satisfaisante en Asie du Sud-Est.

Enfin, concernant les sociétés mises en équivalence :

Sur le marché nord-américain, le chiffre d’affaires d’AgReliant s’élève, sur l’ensemble de l’année, à 442,2 millions d’euros (1) . Il affiche une légère contraction (-1,8 % à données comparables), malgré un quatrième trimestre très satisfaisant (103,9 millions d’euros (1) , soit une croissance de 30,4 % à données comparables par rapport à 2019-2020), qui s’appuie notamment sur la diversification du portefeuille produits proposé aux agriculteurs nord-américains.





. Il affiche une légère contraction (-1,8 % à données comparables), malgré un quatrième trimestre très satisfaisant (103,9 millions d’euros , soit une croissance de 30,4 % à données comparables par rapport à 2019-2020), qui s’appuie notamment sur la diversification du portefeuille produits proposé aux agriculteurs nord-américains. Sur le marché africain, Seed Co a réalisé un exercice de grande qualité, enregistrant une performance remarquable sur tous ses marchés en Afrique. Affichant un développement dynamique à l’international (c’est-à-dire hors Zimbabwe), Seed Co conclut dans le même temps une bonne année au Zimbabwe, où la croissance de l’activité, tant en volume qu’en valeur, a permis de compenser les impacts monétaires. Au terme de l’exercice 2020-2021, Seed Co, avec un chiffre d’affaires total de 156 millions de dollars américains (2) , confirme sa position de 1 er semencier africain.





, confirme sa position de 1 semencier africain. Sur le marché australien, Australian Grain Technologies (AGT) a pleinement bénéficié de la très bonne production de blé en Australie cette année pour signer une campagne commerciale d’excellente qualité.





(1) Donnée à 100 %. Compte tenu de l’application de la norme IFRS 11, AgReliant (co-entreprise 50/50 avec le groupe semencier allemand KWS) est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence depuis l’exercice 2014-2015.

(2) Donnée annuelle à 100 % pour l’exercice clos au 31 mars 2021.



ACTUALITÉ :

VILMORIN & CIE RÉUSSIT SON ÉMISSION OBLIGATAIRE INAUGURALE SOUS FORME DE PLACEMENT PRIVÉ AMÉRICAIN (« US PP »)

Vilmorin & Cie annonce avoir réussi son émission obligataire inaugurale sous forme de placement privé de type « US PP ». Finalisée en juin 2021, cette émission porte sur un montant de 50 millions d’euros à échéance 10 ans. Elle comporte une option pour le tirage d’une seconde tranche de 50 millions d’euros, qui pourrait être exercée fin 2021 selon des conditions déjà négociées.

Cette émission, souscrite en totalité par un investisseur institutionnel américain de grande qualité, Barings, permet à Vilmorin & Cie d’allonger la maturité moyenne de sa dette tout en poursuivant la diversification de ses sources de financement.

Vilmorin & Cie a été conseillée pour cette opération par Degroof Petercam Investment Banking.

PERSPECTIVES 2020-2021

Les audits des comptes des sociétés entrant dans le périmètre de Vilmorin & Cie sont en cours de finalisation ; les opérations de consolidation comptable (hors chiffre d’affaires) sont quant à elles en cours de validation.

Sur la base des estimations réalisées à ce jour, Vilmorin & Cie est en mesure de clairement confirmer la progression soutenue de son taux de marge opérationnelle courante pour l’exercice 2020-2021. Celui-ci devrait être proche de 9 %, après intégration d’un effort de recherche de près de 260 millions d’euros. En 2019-2020, le taux de marge opérationnelle courante s’était établi à 7,8 %.

Quant à la contribution des sociétés mises en équivalence, elle sera supérieure à 22 millions d’euros, grâce à la progression significative de la performance opérationnelle d’AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures), conformément à ses objectifs stratégiques, ainsi que de celle de Seed Co (Afrique. Grandes Cultures) qui est cependant impactée par les effets d’hyperinflation, et d’AGT (Australie. Grandes Cultures).

En 2019-2020, la contribution des sociétés mises en équivalence s’était élevée à 17,9 millions d’euros.

En conséquence, le résultat net annuel de Vilmorin & Cie sera en forte croissance par rapport à celui de l’exercice précédent. En 2019-2020, le résultat net annuel total s’était élevé à 67,5 millions d’euros, dont une part groupe de 66,2 millions d’euros.

Vilmorin & Cie devrait ainsi conclure un exercice d’excellent niveau, avec des performances en progression soutenue, tant en termes de chiffre d’affaires que de performance opérationnelle et de résultat net.

À l’issue d’un exercice de nouveau marqué par la crise sanitaire, Vilmorin & Cie a ainsi pu assurer la continuité et le développement de l’ensemble de ses activités, s’appuyant, comme lors de l’exercice précédent, sur la mobilisation sans faille de ses équipes à travers le monde.

Démontrant la résilience du modèle d’affaires de Vilmorin & Cie et la pertinence de sa stratégie de développement et d’innovation, ces réalisations viennent également souligner, dans le contexte de la crise sanitaire, le rôle fondamental de son activité de semencier contribuant, en amont de la chaîne de production, à la sécurité alimentaire.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Mercredi 13 octobre 2021(1)

Résultats annuels 2020-2021

Lundi 8 novembre 2021(1) (nouvelle date)

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021-2022

Vendredi 10 décembre 2021

Assemblée Générale des Actionnaires

Dates fournies à titre indicatif et susceptibles de modifications.

(1) Publication post-clôture de Bourse.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Olivier FALUT

Directeur Financier

olivier.falut@vilmorincie.com

Valérie MONSÉRAT

Directrice Communication Financière et Relations Investisseurs

valerie.monserat@vilmorincie.com

Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85

www.vilmorincie.com

4e semencier mondial, Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires.

Semencier multi-espèces, Vilmorin & Cie met en marché, chaque année, environ 300 nouvelles variétés, pour répondre aux besoins de toutes les formes d’agriculture dans leur diversité et permettre aux agriculteurs de produire mieux et de produire plus.

Soutenue par son actionnaire de référence Limagrain, coopérative agricole détenue par des agriculteurs français et groupe semencier international, la croissance de Vilmorin & Cie s’appuie sur la recherche et l’internationalisation, pour renforcer durablement ses positions concurrentielles, sur des marchés mondiaux résilients.

Guidée, depuis ses origines en 1743, par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa performance dans le respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, la persévérance et la coopération.

Retrouvez la présentation commentée du chiffre d'affaires à la fin du troisième trimestre 2020-2021 sur le site www.vilmorincie.com, en page d'accueil.

ANNEXE 1 :

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2020-2021

ET ÉVOLUTION PAR TRIMESTRE ET PAR BRANCHE

En millions d'euros 2019-2020 2020-2021 Variation

à données courantes Variation

à données comparables Dont : Impact

devises Effet périmètre Premier trimestre 231,9 234,4 +1,1 % +6,7 % -12,2 -0,2 Semences Potagères 108,6 104,8 -3,5 % +2,2 % -6,1 0,0 Semences

de Grandes Cultures 116,1 120,5 +3,8 % +9,5 % -6,0 0,0 Produits de Jardin

et Holdings 7,3 9,1 +24,9 % +28,7 % -0,1 -0,2 Deuxième trimestre 258,9 291,4 +12,6 % +20,6 % -17,1 -0,2 Semences Potagères 139,8 148,3 +6,0 % +12,2 % -7,7 0,0 Semences

de Grandes Cultures 112,8 133,7 +18,6 % +29,2 % -9,3 0,0 Produits de Jardin

et Holdings 6,2 9,4 +50,2 % +58,9 % -0,1 -0,2 Troisième trimestre 571,4 579,8 +1,5 % +7,1 % -29,7 -0,2 Semences Potagères 215,8 212,2 -1,7 % +3,6 % -10,9 0,0 Semences

de Grandes Cultures 333,2 337,7 +1,3 % +7,3 % -18,6 0,0 Produits de Jardin

et Holdings 22,4 30,0 +33,6 % +36,4 % -0,2 -0,2 Quatrième trimestre 373,0 371,1 -0,5 % +1,8 % -8,5 0,0 Semences Potagères 241,3 235,3 -2,5 % +0,8 % -7,7 0,0 Semences

de Grandes Cultures 115,0 124,1 +8,0 % +8,8 % -0,8 0,0 Produits de Jardin

et Holdings 16,8 11,6 -30,9 % -31,2 % 0,0 0,0 Chiffre d’affaires annuel 1 435,2 1 476,6 +2,9 % +8,0 % -67,5 -0,5 Semences Potagères 705,5 700,6 -0,7 % +4,1 % -32,4 0,0 Semences

de Grandes Cultures 677,0 716,1 +5,8 % +11,5 % -34,7 0,0 Produits de Jardin

et Holdings 52,7 60,0 +13,8 % +15,9 % -0,4 -0,5

ANNEXE 2 :

GLOSSAIRE

Données comparables

Les données comparables sont les données reconstituées à périmètre et taux de change constants. Les données financières de 2019-2020 se voient donc appliquer le taux moyen de l’exercice 2020-2021, ainsi que d’éventuelles évolutions de périmètre, pour être comparables avec les données de l’exercice 2020-2021.

L’évolution du périmètre de consolidation provient de la cession des activités de la branche Produits de Jardin en Turquie, finalisée en fin d’exercice 2019-2020.

Données courantes

Les données courantes sont les données aux taux de change historiques de la période et ne tenant pas compte d’effet périmètre.

Effort de recherche

L’effort de recherche correspond à la dépense de recherche brute avant immobilisation des frais de recherche et crédit d’impôt recherche.

Marge opérationnelle courante

La marge opérationnelle courante est définie comme la marge opérationnelle comptable, retraitée des impairments et des coûts de restructuration.

