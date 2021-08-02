OMERS同意购买Azure Power的19.4%股权

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新加坡, Aug. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- OMERS Infrastructure今天宣布，该公司已签署了一项股票购买协议，从International Finance Corporation和IFC GIF Investment Company I收购约19.4%的Azure Power Global Limited（NYSE：AZRE）股权，总估值约为2.19亿美元。Azure Power成立于2008年，是一家位于印度的领先的独立可再生能源生产商，资产基础为约2吉瓦的运营容量以及约5吉瓦的在建或授权产能。



“这项对Azure Power进行投资的协议显示出OMERS对全球高质量可再生能源和能源转型资产的强烈兴趣，以及我们对印度这一投资目的地和更广泛的亚太地区的兴趣，” OMERS Infrastructure执行副总裁兼全球负责人Annesley Wallace表示。“这项交易为我们的使命提供了直接支持，这个使命就是建立一个强大的运营良好的资产组合，帮助向我们的会员长期支付养老金，”她补充道。

“Azure Power的愿景是以高效、可持续和对社会负责任的方式提供经济划算的清洁能源。OMERS很自豪能与其管理层和我们的其他投资者合作，帮助Azure Power实现其目标，”OMERS Infrastructure亚洲董事总经理Prateek Maheshwari表示。“此次交易的结束标志着我们对印度第二次直接基础设施投资，此前，我们曾在2019年对IndInfravit收费道路平台进行了投资。为了支持我们在全球市场上谨慎分散投资的目标，我们将继续在印度和整个亚太地区探索更多极具前景的投资机会，”他补充道。

OMERS Infrastructure全球可再生能源持有股份的公司包括Leeward Renewable Energy，这是一家以增长为导向的可再生能源公司，在美国的九个州拥有和运营22个可再生能源设施，总装机容量超过2吉瓦。Lethward的总部位于得克萨斯州达拉斯。

该交易预计将于8月初完成。Ambit Private Limited担任OMERS Infrastructure的财务顾问。

联系人：

Neil Hrab

媒体关系经理

416-369-2418

nhrab@omers.com

关于OMERS和OMERS Infrastructure：



OMERS Infrastructure代表OMERS管理其全球基础设施投资，该投资是为加拿大安大略省市政雇员制定的固定收益养老金计划。该投资旨在保持稳定的回报，以帮助为OMERS会员提供可持续、可负担得起且有意义的养老金。



OMERS的大规模基础设施资产多元化投资组合覆盖能源、数字服务、运输和政府监管服务等行业，具有良好的稳定性并带来强劲的现金流。OMERS团队在多伦多、伦敦、纽约、阿姆斯特丹、卢森堡、新加坡、悉尼以及北美和欧洲其他主要城市开展工作，为会员和雇主提供服务，并为公开市场、私募股权、基础设施和房地产行业提供和管理多元化投资组合。OMERS是加拿大最大的固定收益养老金基金之一，净资产为1050亿加元。

了解更多信息，请访问：www.omersinfrastructure.com