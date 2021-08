Bombardier annoncera ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2021 le 5 août 2021

English French

MONTRÉAL, 02 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX: BBD.B) publiera ses résultats financiers du deuxième trimestre clos le 30 juin 2021 le jeudi 5 août 2021.



Le 5 août à 8 h HNE, Bombardier tiendra une conférence téléphonique à l’intention des investisseurs et des analystes financiers pour passer en revue les résultats financiers de l’entreprise pour le deuxième trimestre de 2021 clos le 30 juin 2021.

Une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique et des tableaux financiers pertinents seront disponibles à https://ir.bombardier.com/fr.

Les parties prenantes souhaitant écouter la présentation et la période de questions et réponses au téléphone pourront le faire en composant l’un des numéros suivants:

En français :

(avec traduction) 514 861 1381, code d’accès 2610446# ou

1 877 695 6175, code 2610446# (sans frais en Amérique du Nord)

D'outre-mer : +800 4222 8835, code 2610446#

Trouver le numéro d'accès (confsolutions.ca) En anglais : 514 392 1587, code d’accès 3684902# ou

1 877 395 0279, code 3684902# (sans frais en Amérique du Nord)

D'outre-mer : +800 4222 8835, code 3684902#

Trouver le numéro d'accès (confsolutions.ca)

La conférence téléphonique sera disponible en reprise sur le site Internet de Bombardier peu après la fin de la webdiffusion.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l’industrie de l’aviation en créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Ses produits et services fournissent des expériences de calibre international établissant de nouvelles normes en matière de confort-passager, d’efficacité écoénergétique, de fiabilité et de sécurité.

Ayant son siège social à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de douze pays avec notamment des sites de production ou d'ingénierie et un réseau de soutien et de service à la clientèle. Bombardier offre du soutien pour sa flotte mondiale de plus de 4900 avions exploités par un large éventail de multinationales, de fournisseurs de services de vol nolisé ou de multipropriété, de gouvernements et d’individus.

Lisez nouvelles et information sur le site bombardier.com ou suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier est une marque de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Pour information

Marie-Andrée Charron

Bombardier

marie-andree.charron@aero.bombardier.com

+1-514-855-5001, poste 26493