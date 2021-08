Mohawk Industries informa de los resultados del segundo trimestre

Dutch French German Italian Spanish

CALHOUN, Georgia, Aug. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha anunciado hoy unos beneficios netos de 336 millones de USD y unos beneficios por acción (BPA) diluidos de 4,82 USD, correspondientes al segundo trimestre de 2021. Los beneficios netos ajustados han ascendido a 310 millones de USD y los BPA fueron de 4,45 USD, lo que no incluye reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos. Las ventas netas del segundo trimestre de 2021 fueron de 3000 millones de USD, un aumento del 44 % según los informes y del 38 % con tipos de cambio y días constantes. En el segundo trimestre de 2020, las ventas netas fueron de 2000 millones de USD, las pérdidas netas fueron de 48 millones de USD y las pérdidas por acción diluidas fueron de 0,68 USD, los beneficios netos ajustados fueron de 26 millones de USD y los BPA fueron de 0,37 USD, sin incluir reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos.



Durante el semestre que finalizó el 3 de julio de 2021, los beneficios netos y los BPA fueron de 573 millones de USD y 8,18 USD, respectivamente. Los beneficios netos, sin incluir reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos, ascendieron a 556 millones de USD y los BPA fueron de 7,94 USD. Durante el primer semestre de 2021, las ventas netas ascendieron a 5600 millones de USD, un incremento del 30 % con respecto al año anterior, según los informes, o un 23 % con tipos de cambio y días constantes. Durante el semestre que finalizó el 27 de junio de 2020, las ventas netas fueron de 4300 millones de USD, los beneficios netos fueron de 62 millones de USD y los BPA fueron de 0,87 USD, sin incluir reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos; los beneficios netos y los BPA fueron de 146 millones de USD y 2,04 USD, respectivamente.

En relación con el rendimiento del segundo trimestre de Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, presidente y director ejecutivo, declaró: «Durante el trimestre, generamos el mayor volumen de ventas trimestral de toda la historia de nuestra empresa. Nuestros ingresos aumentaron considerablemente con respecto al año anterior, cuando la pandemia paralizó la economía mundial. Los resultados del segundo trimestre fueron mucho más sólidos de lo que habíamos previsto en todos nuestros negocios, con unas ventas que aprovecharon el impulso del primer periodo. En el trimestre, nuestro BPA fue el más importante registrado hasta la fecha en cualquier trimestre y nuestro margen de explotación se amplió hasta su nivel más alto de los últimos cuatro años, gracias al apalancamiento de nuestros gastos operativos y de los gastos de venta, generales y administrativos. Las medidas que hemos adoptado para simplificar nuestra oferta de productos, mejorar nuestra productividad y reestructurar nuestros costes están redundando a favor de nuestros resultados. Hemos logrado alcanzar una cifra cercana a 95 millones de USD de los 100-110 millones de USD previstos en ahorros gracias a nuestras iniciativas de reestructuración. A nivel de empresa, seguimos respondiendo al aumento de los costes de los materiales, la energía y el transporte aumentando los precios de los productos y optimizando la fabricación y la logística.

Durante el trimestre, la mayoría de nuestras fábricas funcionaron prácticamente al límite de su capacidad o se vieron afectadas por el suministro de materiales y la disponibilidad de mano de obra. La escasez de materias primas en muchas de nuestras operaciones provocó paradas de producción no planificadas durante el periodo. En términos generales, gestionamos con éxito estas interrupciones que impidieron el desarrollo normal de nuestras operaciones, así como los cierres regionales de fábricas y clientes provocados por la normativa sobre COVID-19 en las distintas zonas geográficas. Durante el periodo, nuestros niveles de inventario aumentaron ligeramente, principalmente como consecuencia del aumento de los costes de los materiales. El incremento de los costes de los fletes y la limitada capacidad de transporte afectaron a nuestros costes de material, a la disponibilidad de productos importados, a los envíos locales a los clientes y a las exportaciones internacionales. En la actualidad, no prevemos que se produzca una reducción a corto plazo de dichas limitaciones.

Todos nuestros mercados siguen mostrando su fortaleza, con sólidas ventas de viviendas e inversiones en remodelación en todo el mundo. El número de proyectos comerciales aumenta a medida que la economía mundial mejora y las empresas ganan confianza para expandirse y renovar sus instalaciones. Los niveles de inventario en la mayoría de los canales siguen siendo bajos, y nuestra cartera de ventas está por encima de los niveles históricos. En el segundo semestre del año, y con el fin de mejorar las ventas, la combinación de productos y la eficiencia, introduciremos nuevos productos con características mejoradas y una menor complejidad de producción. Al objeto de paliar las limitaciones de fabricación, hemos aprobado nuevas inversiones de capital por valor de aproximadamente 650 millones de USD para aumentar nuestra producción, que en su mayoría tardarán entre 12 y 18 meses en llevarse a cabo. Durante el segundo trimestre, adquirimos acciones por valor de 142 millones de USD, a un precio medio de alrededor de 208 USD, lo que engrosa un total de 827 millones de USD desde que pusimos en marcha nuestro programa de recompra. En vista de la solidez de nuestro balance y el bajo nivel de apalancamiento histórico, estamos estudiando la posibilidad de realizar nuevas inversiones destinadas a aumentar nuestras ventas y nuestra rentabilidad.

Durante el trimestre, las ventas del segmento de suelos del resto del mundo aumentaron un 68 %, según los informes, y un 50 % con tipos de cambio y días constantes. Los márgenes operativos del segmento aumentaron del 5,9 % hasta el 19,7 % según los informes. El aumento se debió a un mayor volumen, a mejoras en los precios y en la combinación de productos, así como a la reducción de las restricciones impuestas por la COVID-19, parcialmente compensada por la inflación. Durante el periodo, todas nuestras principales categorías de productos mejoraron significativamente debido al aumento de las ventas residenciales en todas las regiones. Hemos implementado múltiples subidas de precios en la mayoría de las categorías de productos para cubrir la inflación de los materiales y los fletes. El suministro de materias primas plantea problemas, lo que ha afectado sobre todo a la producción y las ventas de LVT. Prevemos que las dificultades relacionadas con los materiales y transporte seguirán afectando a nuestro negocio en el tercer trimestre. Las ventas de nuestros laminados de gama alta siguen creciendo de forma espectacular, ya que nuestros productos patentados están siendo ampliamente aceptados como alternativa impermeable al LVT y a la madera. Recientemente hemos adquirido un distribuidor de laminados en el Reino Unido que mejorará nuestra posición en el mercado. El crecimiento de nuestras ventas de LVT en este periodo se mantuvo firme y podría haber sido aún mayor si la escasez de material no hubiera interrumpido la fabricación. Las ventas de nuestras colecciones de LVT rígidos con nuestras juntas estancas patentadas, que impiden que la humedad penetre en el suelo, están aumentando de forma significativa. Nuestras ventas de láminas de vinilo han repuntado con fuerza gracias a la apertura de tiendas minoristas en nuestros principales mercados. En Rusia se ha ampliado nuestra distribución de láminas de vinilo y estamos maximizando la producción para satisfacer la creciente demanda. Nuestros negocios de suelos en Australia y Nueva Zelanda obtuvieron excelentes resultados, con ventas y márgenes que superaron nuestras expectativas. Las ventas de alfombras se están consolidando gracias al lanzamiento de nuevas colecciones de lana y triexta de gama alta que han mejorado nuestra combinación de productos. Para ampliar nuestro negocio de aislamientos en Irlanda y el Reino Unido, hemos firmado un acuerdo para adquirir un fabricante de aislantes, que está pendiente de aprobación por parte del gobierno. Nuestro negocio de paneles funciona a pleno rendimiento y, hasta la fecha, hemos podido gestionar la escasez de material sin interrumpir nuestras operaciones. Para mejorar nuestra oferta de paneles, estamos poniendo en marcha una nueva línea de producción de superficies y efectos visuales únicos para diferenciar nuestra oferta en el mercado.

Durante el trimestre, las ventas de nuestro segmento de suelos de Norteamérica aumentaron un 35 %, según los informes y de manera constante, y el margen operativo fue del 10,7 %, principalmente debido a un mayor volumen, productividad, precios y mejoras en la combinación de productos, así como a menos interrupciones debidas a la COVID-19 parcialmente contrarrestadas por la inflación. Durante el periodo, nuestro nivel de pedidos se mantuvo elevado, y nuestra cartera de ventas se sitúa por encima de los niveles históricos. La producción en nuestras instalaciones se está maximizando con el fin de soportar el aumento de las ventas y mejorar nuestro servicio. En el trimestre, nuestros niveles de producción se vieron obstaculizados por la escasez de mano de obra local y el suministro de materiales, especialmente en LVT, láminas de vinilo y alfombras. Las restricciones de los fletes marítimos retrasaron la recepción de nuestros productos importados, lo que afectó a nuestras ventas, inventarios y niveles de servicio. Aumentamos los precios debido al incremento de los costes de los materiales y el transporte, y anunciamos otras medidas en materia de fijación de precios como consecuencia de la inflación. Nuestras ventas de moquetas residenciales han seguido creciendo, en la medida en que los consumidores siguen invirtiendo en sus hogares. Nuestras ventas comerciales se han visto favorecidas por el aumento de los proyectos de remodelación y nueva construcción. En respuesta a la mayor demanda de nuestras colecciones de laminados de alta calidad, hemos implementado numerosas mejoras en los procesos para maximizar nuestra producción en EE. UU. y estamos importando productos de nuestras operaciones globales. Nuestra expansión en el segmento de los laminados sigue el ritmo previsto y debería entrar en funcionamiento a finales de este año. Estamos lanzando nuestras nuevas colecciones impermeables Ultrawood como alternativa de alto rendimiento a los suelos de madera de ingeniería convencionales. Nuestras ventas de LVT y vinilo laminado siguen aumentando, con un crecimiento en los canales de venta al por menor residencial y de nueva construcción. Hemos mejorado nuestra oferta de LVT con efectos visuales más realistas, juntas herméticas exclusivas y una mayor resistencia a las manchas y los arañazos. Cuando la disponibilidad de materiales aumente, deberíamos observar una nueva mejora en nuestra fabricación de LVT en EE. UU., que apoyará nuestros recientes lanzamientos de productos.

Durante el trimestre, nuestras ventas del segmento de cerámica internacional aumentaron un 38 %, según los informes, y un 34 % con tipos de cambio y días constantes. Los márgenes operativos del segmento aumentaron hasta el 13,1 % según los informes, debido principalmente a un mayor volumen, a la productividad, a la mejora de los precios y de la combinación de productos y a la disminución de las interrupciones derivadas de la COVID-19, parcialmente compensadas por la inflación. Nuestros negocios de cerámica en todo el mundo han mejorado en gran medida, destacando la fortaleza del canal residencial y el aumento de las ventas comerciales. Todos cuentan con inventarios reducidos, lo que repercute en el crecimiento de nuestras ventas y niveles de servicio. Seguimos subiendo los precios para cubrir la inflación de los materiales, la energía y el transporte. Nuestro negocio de cerámica en EE. UU. se está afianzando, y estamos mejorando nuestra combinación de productos con nuevas formas, tamaños y estructuras de superficie. Nuestras ventas de encimeras y la combinación de productos siguen mejorando a medida que ampliamos nuestra oferta de gama alta con nuevas tecnologías. Nuestros negocios de cerámica de México y Brasil son muy dinámicos, con nuestro negocio residencial en ambas regiones en niveles históricamente elevados y el comercial aún en fase de recuperación. Como consecuencia de las limitaciones de capacidad, nuestras instalaciones no han podido satisfacer la demanda de los clientes, por lo que estamos asignando nuestra producción. Este trimestre estamos ampliando las operaciones en México y hemos iniciado nuevas inversiones para aumentar la capacidad en Brasil. Nuestro negocio de cerámica en Europa ha conseguido unas ventas y una rentabilidad sólidas, ya que los precios, la combinación de productos y la productividad han permitido mejorar nuestros márgenes. Aumentamos las ventas de nuestras losas de gama alta y tamaños pequeños, así como las colecciones para exteriores y antibacterianas. Para apoyar las ventas de nuestras colecciones de gama alta, hemos iniciado proyectos de expansión que se prolongarán hasta el próximo año. Nuestras ventas de cerámica en Rusia fueron considerables en todos los canales, superando las ventas directas a los clientes a través de nuestras tiendas propias y los nuevos proyectos de construcción. Hemos iniciado planes de expansión en Rusia, con una nueva producción prevista para el segundo semestre del próximo año.

La economía mundial debería seguir mejorando gracias a los bajos tipos de interés, los estímulos gubernamentales y el éxito de las vacunas contra la COVID-19. La tendencia de las ventas de suelos en todo el mundo sigue siendo favorable, con la remodelación residencial y la nueva construcción en niveles elevados y el impulso de los proyectos comerciales. En el tercer periodo, esperamos que continúen nuestras sólidas ventas, con la característica ralentización estacional del segundo trimestre. Ampliaremos la incorporación de nuevos productos con características complementarias y aumentaremos nuestras inversiones en ventas para mejorar nuestras futuras ventas y la combinación de productos. La inflación de los materiales, la energía y el transporte debería mantenerse y requerirá nuevas medidas en materia de fijación de precios para contrarrestarla. La mayoría de nuestras instalaciones deberían funcionar a un alto nivel de utilización, aunque las actuales restricciones de materiales y mano de obra local limitarán nuestra producción. Nuestros segmentos de cerámica internacional y de suelos del resto del mundo cumplirán sus calendarios de vacaciones en Europa en el tercer trimestre, lo que reduce la producción y aumenta los costes en el periodo. En numerosos países, las futuras medidas gubernamentales de contención de la COVID-19 siguen siendo un riesgo y podrían afectar a nuestro negocio. Habida cuenta de estos factores, prevemos que nuestros BPA ajustados del tercer trimestre serán de entre 3,71 USD y 3,81 USD, sin incluir los costes de reestructuración.

Empezamos este año con la incertidumbre sobre la COVID-19, la recuperación económica, la renovación de viviendas y la nueva construcción. Nuestro negocio es más fuerte de lo que habíamos previsto, y estamos incrementando las inversiones para favorecer un mayor crecimiento y mejorar la eficiencia. A largo plazo, se espera que las ventas de viviendas y la remodelación se mantengan en un nivel alto, la renovación de apartamentos debería acelerarse a medida que el aplazamiento de los alquileres expire y las inversiones en proyectos comerciales deberían seguir afianzándose. Estamos ampliando nuestras operaciones e incorporando nuevas innovaciones para maximizar nuestros resultados. Nuestro balance es sólido y estamos explorando nuevas oportunidades tanto internas como en materia de adquisiciones».

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries es el principal fabricante de revestimientos y pavimentos a nivel internacional. Crea productos diseñados para mejorar los espacios residenciales y comerciales de todo el mundo. Los procesos de fabricación y distribución integrados verticalmente de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de moquetas, alfombras, suelos cerámicos, laminados y suelos de madera, piedra y vinilo. Nuestra innovación, líder en el sector, ha impulsado la creación y el desarrollo de productos y tecnologías que han posicionado nuestras marcas en un lugar privilegiado en el mercado, y que permiten satisfacer todo tipo de necesidades de construcción y remodelación. Nuestras marcas se encuentran entre las más reconocidas del sector: American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step y Unilin. En la última década, Mohawk ha transformado su negocio como fabricante de moquetas norteamericano hasta convertirse en la mayor empresa de pavimentos y revestimientos a nivel mundial, con presencia en Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Europa, India, Malasia, México, Nueva Zelanda y Rusia.

Algunas de las afirmaciones de los párrafos anteriores, especialmente las que anticipan el rendimiento futuro, las perspectivas empresariales, las estrategias operativas y de crecimiento, y asuntos similares, así como aquellas que incluyen las palabras «podría», «debería», «cree», «prevé», «espera» y «estima», o expresiones similares, constituyen «declaraciones prospectivas». A efectos de estas declaraciones, Mohawk se acoge al régimen de protección para declaraciones prospectivas incluidas en la ley de reforma de los litigios sobre valores privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. No es posible garantizar que las declaraciones prospectivas sean precisas, ya que se basan en muchas suposiciones que implican riesgos e incertidumbres. Existen diversos factores importantes que podrían hacer que los resultados futuros difieran, entre otros: cambios en las condiciones económicas o del sector; competencia; inflación y deflación en los precios de las materias primas y otros costes de insumos; inflación y deflación en los mercados de consumo; costes y suministro de energía; nivel de gastos de capital en un momento determinado; implementación de los aumentos de precios para los productos de la Empresa en un momento determinado; cargos por deterioro; integración de adquisiciones; operaciones internacionales; introducción de nuevos productos; racionalización de las operaciones; impuestos y reformas fiscales; reclamaciones sobre productos o de otro tipo; litigios; así como otros riesgos identificados en los informes para la SEC y comunicados públicos de Mohawk.

Teleconferencia: viernes, 30 de julio de 2021, a las 11:00 ET

El número de teléfono es 1-800-603-9255 para EE. UU./Canadá y 1-706-634-2294 para llamadas internacionales/locales. Número de identificación de la conferencia: 6767965. La reproducción estará disponible hasta el 30 de agosto de 2021, marcando el 1-855-859-2056 para llamadas locales/estadounidenses y el 1-404-537-3406 para llamadas locales/internacionales, con el número de identificación de conferencia 6767965.

La Empresa complementa sus estados financieros consolidados condensados, que se preparan y presentan de acuerdo con los PCGA de EE. UU., con determinadas medidas financieras no contables. Según las normas de la SEC, las tablas anteriores presentan una conciliación de las medidas financieras no contables de la Empresa con respecto a la medida PCGA estadounidense más comparable directamente. Cada una de las medidas no sujetas a PCGA mencionadas anteriormente debe valorarse junto a la medida comparable según los PCGA de EE. UU., y podría no ser comparable a las medidas referidas de forma similar por otras empresas. La Empresa cree que estas medidas no contables, una vez conciliadas con las medidas PCGA de EE. UU. correspondientes, ayudan a sus inversores de la siguiente manera: medidas de ingresos no contables que ayudan a identificar tendencias de crecimiento y a comparar los ingresos con periodos anteriores y futuros y con medidas de rentabilidad no contables que ayudan a comprender las tendencias de rentabilidad a largo plazo del negocio de la Empresa y a comparar sus beneficios con periodos anteriores y futuros.

La Empresa excluye determinados elementos de sus medidas de ingresos no contables, ya que estos elementos pueden variar drásticamente entre periodos y pueden ocultar las tendencias empresariales subyacentes. Los elementos excluidos de las medidas de ingresos no contables de la Empresa incluyen: transacciones en moneda extranjera y su compensación y el impacto de las adquisiciones.

La Empresa excluye ciertos elementos de sus medidas de rentabilidad no contables, ya que estos elementos pueden no ser indicativos o no estar relacionados con el rendimiento operativo principal de la Empresa. Los elementos excluidos de las medidas de rentabilidad no contables de la Empresa incluyen: reestructuraciones, adquisiciones, integraciones y otros costes, contabilidad de compras y adquisiciones, incluido el incremento del inventario, liberación de activos de indemnización e inversión de posiciones fiscales inciertas.