Mohawk Industries publie ses résultats du deuxième trimestre

CALHOUN, Géorgie, 03 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) a annoncé aujourd'hui un bénéfice net de 336 millions de dollars et un bénéfice par action (BPA) dilué de 4,82 dollars pour le deuxième trimestre 2021. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 310 millions de dollars et le BPA à 4,45 dollars, exclusion faite des frais de restructuration, d'acquisition et autres frais. Le chiffre d'affaires net du deuxième trimestre 2021 a atteint 3 milliards de dollars, en hausse de 44 % pour le trimestre et de 38 % à taux de change et jours constants. Pour le deuxième trimestre 2020, le chiffre d'affaires net s'élevait à 2 milliards de dollars, la perte nette à 48 millions de dollars et le BPA à 0,68 dollar, le bénéfice net ajusté était de 26 millions de dollars et le BPA de 0,37 dollar, exclusion faite des frais de restructuration, d'acquisition et autres frais.



Au terme du semestre clôturé le 3 juillet 2021, le bénéfice net et le BPA s'élevaient respectivement à 573 millions de dollars et 8,18 dollars. Le bénéfice net hors frais de restructuration, d'acquisition et autres frais s'est établi à 556 millions de dollars et le BPA à 7,94 dollars. Durant les six premiers mois de 2021, le chiffre d'affaires net a atteint 5,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 30 % par rapport au chiffre consigné l'année précédente ou de 23 % à taux de change et nombre de jours constants. Pour la période de six mois achevée le 27 juin 2020, le chiffre d'affaires net était de 4,3 milliards de dollars, le bénéfice net de 62 millions de dollars et le BPA de 0,87 dollar. Si l'on exclut les restructurations, acquisitions et autres frais, le bénéfice net et le BPA s'élevaient respectivement à 146 millions de dollars et 2,04 dollars.

Commentant les performances du deuxième trimestre de Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, président-directeur général, a déclaré : « Au cours du trimestre, nous avons généré les ventes trimestrielles les plus élevées de toute l'histoire de notre société. Nos revenus ont considérablement augmenté par rapport à l'année dernière, lorsque la pandémie a interrompu l'économie mondiale. Nos résultats du deuxième trimestre ont été considérablement plus importants que nous ne l'avions prévu dans l'ensemble de nos activités, les ventes s'appuyant sur la dynamique de notre première période. Au cours du trimestre, notre BPA a été le plus élevé enregistré par trimestre et notre marge d'exploitation a atteint son plus haut niveau au cours des quatre dernières années alors que nous avons tiré parti de nos dépenses d'exploitation, de vente et d'exploitation. Les mesures que nous avons prises pour simplifier notre offre de produits, améliorer notre productivité et restructurer nos coûts ont profité à nos résultats. « Nous avons réalisé environ 95 millions de dollars sur les 100 à 110 millions d'économies prévues par nos initiatives de restructuration. Dans l'ensemble de l'entreprise, nous continuons de répondre à la hausse des coûts, des matériaux, de l'énergie et du transport en augmentant les prix des produits et en optimisant la fabrication ainsi que la logistique.

« Au cours du trimestre, la plupart de nos activités de fabrication ont atteint une capacité proche ou ont été limitées par l'approvisionnement en matériaux et la disponibilité de la main-d'œuvre. Les contraintes liées aux matières premières dans la plupart de nos opérations ont entraîné des arrêts de production imprévus au cours de la période. Globalement, nous avons géré avec succès ces interruptions qui ont entravé nos opérations normales ainsi que la fabrication régionale et les fermetures des sociétés de nos clients liées aux réglementations locales sur la Covid. Nos niveaux de stocks ont légèrement augmenté au cours de la période, reflétant principalement des coûts de matériaux plus élevés. La hausse des coûts de fret et la capacité d'expédition limitée ont eu un impact sur les coûts de nos matériaux, la disponibilité des produits importés, les expéditions locales pour les clients et les exportations internationales. Actuellement, nous ne prévoyons pas de relâchement à court terme de ces contraintes.

« Tous nos marchés continuent de faire preuve de force avec de solides ventes immobilières et des investissements dans la rénovation dans le monde entier. Les projets commerciaux augmentent au fur et à mesure que l'économie mondiale s'améliore et que les entreprises gagnent en confiance pour se modifier et se développer. Les niveaux d'inventaire dans la plupart des canaux restent faibles et notre carnet de ventes dépasse des niveaux historiques. Afin d'améliorer nos ventes, notre combinaison et notre efficacité, nous présenterons davantage de nouveaux produits avec des fonctionnalités améliorées et une complexité de production plus faible au cours du second semestre. Afin d'atténuer les contraintes de fabrication, nous avons approuvé de nouveaux investissements en capital d'environ 650 millions de dollars afin d'augmenter notre production, la plupart nécessitant entre 12 et 18 mois de mise en œuvre. Au cours du deuxième trimestre, nous avons acheté 142 millions de dollars de nos actions à un prix moyen d'environ 208 dollars pour un total de 827 millions de dollars depuis que nous avons lancé notre programme d'achat. Avec notre bilan solide et notre effet de levier historiquement bas, nous étudions d'autres investissements afin d'accroître nos ventes et notre rentabilité.

« Pour le trimestre, le chiffre d'affaires de notre segment Revêtements de sol Reste du monde a augmenté de 68 % en publié et de 50 % à taux de change et nombre de jours constants. Les marges d'exploitation du segment ont augmenté de 5,9 % à 19,7 % en publié. La hausse est attribuable à des augmentations de volume, de prix et de composition plus élevées ainsi qu'à une réduction des restrictions liées à la Covid partiellement compensée par l'inflation. Toutes nos principales catégories de produits se sont considérablement améliorées au cours de la période au fur et à mesure que les ventes résidentielles se sont accrues dans toutes les régions. Nous avons instauré plusieurs hausses de prix dans la plupart des catégories de produits pour couvrir l'inflation des matériaux et du fret. Les approvisionnements en matières premières sont problématiques et ont surtout affecté notre production et nos ventes de LVT. Nous prévoyons que les défis liés au matériel et au fret continueront d'avoir un impact sur nos activités au cours du troisième trimestre. Les ventes de notre stratifié haut de gamme continuent de croître de manière spectaculaire alors que nos produits exclusifs sont largement acceptés comme une alternative étanche au LVT et au bois. Nous avons récemment finalisé l'acquisition d'un distributeur de stratifiés au Royaume-Uni, qui améliorera notre position sur le marché. La croissance de nos ventes de LVT a été forte au cours de la période et aurait pu être encore plus élevée si les pénuries de matériaux n'avaient pas interrompu la fabrication. Nous augmentons considérablement les ventes de nos collections de LVT rigides grâce à nos joints étanches brevetés qui empêchent l'humidité de pénétrer dans le sol. Nos ventes de feuilles de vinyle ont fortement rebondi au fur et à mesure de l'ouverture de nos magasins de détail sur nos principaux marchés. Notre distribution de feuilles de vinyle en Russie s'est développée, et nous maximisons la production pour répondre à la demande croissante. Nos activités de revêtement de sol australiennes et néo-zélandaises ont enregistré d'excellents résultats, les ventes et les marges dépassant nos attentes. Les ventes de moquette se renforcent avec le lancement de nouvelles collections haut de gamme de laine et de triexta qui ont amélioré notre composition. Afin d'étendre notre activité d'isolation existante en Irlande et au Royaume-Uni, nous avons signé un contrat visant à acquérir un fabricant d'isolation, qui attend l'approbation gouvernementale. Notre activité de panneaux fonctionne à pleine capacité et, jusqu'à présent, nous avons été en mesure de gérer les pénuries de matériaux sans interrompre nos opérations. Afin d'améliorer notre offre de panneaux, nous commandons une nouvelle ligne pour créer des surfaces et des visuels uniques visant à différencier notre offre sur le marché.

« Au cours du trimestre, le chiffre d'affaires de notre secteur Revêtements de sol Amérique du Nord a augmenté de 35 % en publié et sur une base constante et la marge d'exploitation s'est élevée à 10,7 % en publié, principalement en raison de l'augmentation du volume, de la productivité, de l'amélioration des prix ainsi que de la composition et de la réduction des interruptions de la Covid partiellement compensées par l'inflation. Tout au long de la période, notre taux de commande est resté élevé et notre carnet de ventes reste supérieur aux niveaux historiques. Nous maximisons la production dans nos installations afin de soutenir des ventes plus élevées et d'améliorer notre service. Au cours du trimestre, nos niveaux de production ont été entravés par la pénurie de main-d'œuvre locale et l'approvisionnement en matériaux, en particulier dans les domaines du LVT, du vinyle en feuilles et de la moquette. Le fret maritime limite la réception tardive de nos produits importés, ce qui a un impact sur nos ventes, nos stocks et nos niveaux de service. Nous avons instauré des hausses de prix alors que nos coûts de matériaux et de transport augmentaient, et nous avons annoncé des mesures de tarification supplémentaires alors que l'inflation se poursuit. Nos ventes de moquettes résidentielles ont poursuivi leur croissance alors que les consommateurs continuent d'investir dans leur maison. Nos ventes commerciales se sont améliorées au fur et à mesure que les entreprises augmentent la rénovation et les nouveaux projets de construction. Pour répondre à la demande accrue de nos collections de stratifiés haut de gamme, nous avons mis en œuvre de nombreuses améliorations de processus afin de maximiser notre production aux États-Unis et nous importons des produits issus de nos opérations mondiales. Notre expansion du stratifié se poursuit dans les délais prévus et devrait être opérationnelle d'ici la fin de cette année. Nos nouvelles collections d'ultrabois imperméables sont en cours de lancement en tant qu'alternative haute performance aux sols en bois de conception traditionnelle. Nos ventes de LVT et de feuilles de vinyle continuent d'augmenter, avec une croissance du commerce de détail résidentiel et des nouveaux canaux de construction. Nous avons amélioré notre offre LVT avec des visuels plus réalistes, des joints étanches exclusifs et une meilleure résistance aux tâches et aux rayures. Alors que la disponibilité des matériaux augmente, nous devrions constater une grande amélioration dans notre fabrication de LVT aux États-Unis, ce qui soutiendra nos récents lancements de produits.

« Pour le trimestre, le chiffre d'affaires du segment Céramique mondiale a augmenté de 38 % en publié et de 34 % à taux de change et nombre de jours constants. La marge d'exploitation du secteur a augmenté pour atteindre 13,1 % en publié, principalement en raison de l'augmentation du volume, de la productivité, des prix et des améliorations de la composition et de la réduction des perturbations liées à la Covid partiellement compensées par l'inflation. Nos activités céramiques dans le monde entier se sont considérablement améliorées, avec la force du canal résidentiel et l'augmentation des ventes commerciales. Tous disposent de faibles stocks, ce qui a eu un impact sur la croissance de nos ventes et nos niveaux de service. Nous continuons d'augmenter les prix pour couvrir l'inflation des matériaux, de l'énergie et des transports. Notre activité céramique aux États-Unis se renforce, et nous améliorons notre gamme de produits avec de nouvelles formes, tailles et structures de surface. Nos ventes en magasin et notre composition ont continué de s'améliorer alors que nous étendons notre offre haut de gamme avec de nouvelles technologies. Nos activités céramiques mexicaines et brésiliennes sont très solides, nos activités résidentielles dans les deux régions étant à des niveaux historiquement élevés et nos activités commerciales continuant de se rétablir. En raison de contraintes de capacité, nos installations n'ont pas pu répondre à la demande des clients, c'est pourquoi nous répartissons notre production. Nous étendons nos activités au Mexique ce trimestre, et nous avons lancé de nouveaux investissements pour accroître nos capacités au Brésil. Notre activité céramique européenne a généré de fortes ventes et une forte rentabilité alors que les prix, la composition et la productivité ont amélioré nos marges. Nous avons augmenté les ventes de nos dalles haut de gamme, de nos petites tailles, de nos collections extérieures et antibactériennes. Pour soutenir les ventes de nos collections haut de gamme, nous avons lancé des projets d'expansion qui prendront fin l'année prochaine. Nos ventes de céramique en Russie ont été robustes sur tous les canaux, nos ventes directes aux clients via nos magasins détenus et nos nouveaux projets de construction dépassant les performances. Nous avons lancé des plans d'expansion en Russie avec une nouvelle production prévue pour le deuxième semestre de l'année prochaine.

« L'économie mondiale devrait continuer à s'améliorer en raison des faibles taux d'intérêt, des incitations gouvernementales et du succès des vaccins contre la COVID. Dans le monde entier, les tendances des ventes de revêtements de sol restent favorables avec la rénovation résidentielle et les nouvelles constructions à des niveaux élevés et le renforcement des projets commerciaux. Au cours de la troisième période, nous prévoyons la poursuite de nos fortes ventes, avec le ralentissement saisonnier habituel du deuxième trimestre. Nous élargirons l'introduction de nouveaux produits dotés de fonctionnalités supplémentaires et augmenterons nos investissements commerciaux afin d'améliorer nos ventes et notre composition futures. L'inflation des matériaux, de l'énergie et des transports devrait se poursuivre et nécessitera de nouvelles mesures de tarification pour compenser. La plupart de nos installations devraient fonctionner à un niveau élevé, bien que les contraintes de matériaux et de main-d'œuvre locale limitent notre production. Nos segments Céramique mondiale et Revêtements de sol Reste du monde respecteront leurs programmes de vacances européens au cours du troisième trimestre, ce qui réduira la production et augmentera les coûts au cours de la période. Dans de nombreux pays, les futures mesures gouvernementales visant à contenir la Covid constituent un risque et pourraient avoir un impact sur notre activité. Compte tenu de ces facteurs, nous prévoyons que notre BPA ajusté pour le troisième trimestre sera compris entre 3,71 et 3,81 dollars, hors frais de restructuration.

« Nous avons commencé cette année dans l'incertitude par rapport à la Covid, à la reprise économique, à la rénovation d'habitations et aux nouvelles constructions. Notre activité est plus forte que nous ne l'avions prévu, et nous augmentons nos investissements pour soutenir une croissance supplémentaire et améliorer l'efficacité. À plus long terme, les ventes de logements et la rénovation devraient rester à un niveau élevé, la rénovation des appartements devrait s'accélérer à mesure que le report du règlement des loyers disparaît et les investissements dans les projets commerciaux devraient continuer de se renforcer.Nous étendons nos opérations et introduisons de nouvelles innovations pour maximiser nos résultats. Notre bilan est solide, et nous explorons d'autres opportunités internes et d'acquisition. »

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries est le leader mondial de la fabrication de revêtements de sol, spécialisé dans la création de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux partout dans le monde. Les processus de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk fournissent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux en céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle. L'innovation révolutionnaire que nous avons apportée à notre secteur a permis d'obtenir des produits et des technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus reconnues du secteur et incluent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step et Unilin. Ces dix dernières années, Mohawk est passée du statut de fabricant américain de moquettes à celui de première société mondiale de revêtements de sol opérant en Australie, au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Inde, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Russie.

Certains énoncés des paragraphes précédents, notamment ceux qui portent sur le rendement futur, les perspectives commerciales, la croissance et les stratégies d'exploitation, et d'autres sujets similaires, et ceux qui incluent l'emploi du conditionnel et les termes « croire », « anticiper », « prévoir », et « estimer » ou d'autres expressions du même type, constituent des « énoncés prospectifs ». Pour ces énoncés, Mohawk invoque la protection de la règle-refuge au sujet des énoncés prospectifs, contenue dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts puisqu'ils reposent sur de nombreuses suppositions, assujetties à des risques et incertitudes. Les facteurs importants suivants pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions : l'évolution de la conjoncture économique ou industrielle ; la concurrence ; l'inflation et la déflation des prix des matières premières et autres coûts des entrants ; l'inflation et la déflation sur les marchés de consommation ; les coûts et l'offre en matière d'énergie ; le moment et le montant des dépenses en immobilisations ; le moment et l'application d'augmentations du prix des produits de la Société ; les charges de dépréciation ; l'intégration des acquisitions ; les exploitations internationales ; le lancement de nouveaux produits ; la rationalisation des activités ; les réclamations en matière de fiscalité, de produits et autre ; les litiges ; ainsi que d'autres risques présentés dans les annonces publiques et les rapports déposés par Mohawk auprès de la SEC.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Six Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) July 3,2021 June 27, 2020 July 3,2021 June 27, 2020 Net sales $ 2,953,833 2,049,800 5,622,859 4,335,563 Cost of sales 2,051,626 1,679,833 3,928,883 3,349,156 Gross profit 902,207 369,967 1,693,976 986,407 Selling, general and administrative expenses 497,783 430,925 972,037 895,883 Operating income (loss) 404,424 (60,958 ) 721,939 90,524 Interest expense 14,894 12,956 30,135 21,627 Other (income) expense, net (11,168 ) 1,037 (13,395 ) 6,716 Earnings (loss) before income taxes 400,698 (74,951 ) 705,199 62,181 Income tax expense (benefit) 64,245 (26,363 ) 131,935 304 Net earnings (loss) including noncontrolling interests 336,453 (48,588 ) 573,264 61,877 Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests 168 (331 ) 172 (380 ) Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 336,285 (48,257 ) 573,092 62,257 Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 4.84 (0.68 ) 8.21 0.87 Weighted-average common shares outstanding - basic 69,432 71,186 69,809 71,364 Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 4.82 (0.68 ) 8.18 0.87 Weighted-average common shares outstanding - diluted 69,745 71,186 70,102 71,547 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 338,391 568,521 597,996 763,495 Less: Capital expenditures 112,703 80,639 227,439 196,271 Free cash flow $ 225,688 487,882 370,557 567,224 Depreciation and amortization $ 148,466 154,094 299,681 299,610 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) July 3,2021 June 27, 2020 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 753,677 737,712 Short-term investments 662,358 56,700 Receivables, net 2,017,622 1,586,398 Inventories 2,081,967 1,922,048 Prepaid expenses and other current assets 434,932 443,140 Total current assets 5,950,556 4,745,998 Property, plant and equipment, net 4,459,380 4,434,544 Right of use operating lease assets 383,343 318,047 Goodwill 2,609,174 2,541,906 Intangible assets, net 922,699 910,838 Deferred income taxes and other non-current assets 467,641 418,071 Total assets $ 14,792,793 13,369,404 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 958,781 135,350 Accounts payable and accrued expenses 2,119,154 1,618,584 Current operating lease liabilities 100,951 118,296 Total current liabilities 3,178,886 1,872,230 Long-term debt, less current portion 1,723,294 2,573,155 Non-current operating lease liabilities 292,101 226,555 Deferred income taxes and other long-term liabilities 824,570 772,600 Total liabilities 6,018,851 5,444,540 Total stockholders' equity 8,773,942 7,924,864 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,792,793 13,369,404 Segment Information Three Months Ended As of or for the Six Months Ended (Amounts in thousands) July 3,2021 June 27, 2020 July 3,2021 June 27, 2020 Net sales: Global Ceramic $ 1,039,503 753,335 1,969,374 1,601,785 Flooring NA 1,081,189 800,088 2,050,439 1,648,418 Flooring ROW 833,141 496,377 1,603,046 1,085,360 Consolidated net sales $ 2,953,833 2,049,800 5,622,859 4,335,563 Operating income (loss): Global Ceramic $ 136,435 (33,809 ) 224,239 14,168 Flooring NA 115,943 (45,484 ) 197,241 (9,278 ) Flooring ROW 163,886 29,478 323,192 105,294 Corporate and intersegment eliminations (11,840 ) (11,143 ) (22,733 ) (19,660 ) Consolidated operating income (loss) $ 404,424 (60,958 ) 721,939 90,524 Assets: Global Ceramic $ 5,206,786 5,112,084 Flooring NA 3,870,309 3,682,638 Flooring ROW 4,240,433 3,770,581 Corporate and intersegment eliminations 1,475,265 804,101 Consolidated assets $ 14,792,793 13,369,404





Reconciliation of Net Earnings (Loss) Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. (Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended Six Months Ended July 3,2021 June 27, 2020 July 3,2021 June 27, 2020 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 336,285 (48,257 ) 573,092 62,257 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 6,094 100,336 17,971 112,266 Resolution of foreign non-income tax contingencies (6,211 ) - (6,211 ) - One-time tax planning election (26,731 ) - (26,731 ) - Income taxes 923 (25,723 ) (1,812 ) (28,802 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 310,360 26,356 556,309 145,721 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 4.45 0.37 7.94 2.04 Weighted-average common shares outstanding - diluted 69,745 71,186 70,102 71,547 Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments (Amounts in thousands) July 3,2021 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 958,781 Long-term debt, less current portion 1,723,294 Total debt 2,682,075 Less: Cash and cash equivalents 753,677 Net Debt 1,928,398 Less: Short-term investments 662,358 Net debt less short-term investments $ 1,266,040 Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA (Amounts in thousands) Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended September 26, 2020 December 31, 2020 April 3, 2021 July 3,2021 July 3,2021 Operating income $ 262,744 282,733 317,515 404,424 1,267,416 Other income 726 6,742 2,227 11,168 20,863 Net income attributable to noncontrolling interests (336 ) (176 ) (4 ) (168 ) (684 ) Depreciation and amortization (1) 151,342 156,555 151,216 148,466 607,579 EBITDA 414,476 445,854 470,954 563,890 1,895,174 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 26,925 15,947 6,059 (2,737 ) 46,194 Adjusted EBITDA $ 441,401 461,801 477,013 561,153 1,941,368 Net Debt less short-term investments to Adjusted EBITDA 0.7 (1) Includes $2,620 of accelerated depreciation in Q2 2021 with $5,243 in Q3 2020, $6,435 in Q4 2020 and $5,818 in Q1 2021. Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Six Months Ended July 3,2021 June 27, 2020 July 3,2021 June 27, 2020 Net sales $ 2,953,833 2,049,800 5,622,859 4,335,563 Adjustment to net sales on constant shipping days (20,418 ) - (131,365 ) - Adjustment to net sales on a constant exchange rate (97,818 ) - (161,717 ) - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 2,835,597 2,049,800 5,329,777 4,335,563 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic July 3,2021 June 27, 2020 Net sales $ 1,039,503 753,335 Adjustment to segment net sales on constant shipping days (8,193 ) - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate (22,242 ) - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 1,009,068 753,335 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW July 3,2021 June 27, 2020 Net sales $ 833,141 496,377 Adjustment to segment net sales on constant shipping days (12,225 ) - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate (75,575 ) - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 745,341 496,377 Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit (Amounts in thousands) Three Months Ended July 3,2021 June 27, 2020 Gross Profit $ 902,207 369,967 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5,452 69,478 Adjusted gross profit $ 907,659 439,445 Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses (Amounts in thousands) Three Months Ended July 3,2021 June 27, 2020 Selling, general and administrative expenses $ 497,783 430,925 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (1,480 ) (27,282 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 496,303 403,643 Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended July 3,2021 June 27, 2020 Operating income (loss) $ 404,424 (60,958 ) Adjustments to operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 6,932 96,760 Adjusted operating income $ 411,356 35,802 Reconciliation of Segment Operating Income (Loss) to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic July 3,2021 June 27, 2020 Operating income (loss) $ 136,435 (33,809 ) Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 726 37,672 Adjusted segment operating income $ 137,161 3,863 Reconciliation of Segment Operating Income (Loss) to Adjusted Segment Operating Income (Loss) (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA July 3,2021 June 27, 2020 Operating income (loss) $ 115,943 (45,484 ) Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5,487 28,226 Adjusted segment operating income (loss) $ 121,430 (17,258 ) Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW July 3,2021 June 27, 2020 Operating income $ 163,886 29,478 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 442 29,614 Adjusted segment operating income $ 164,328 59,092 Reconciliation of Earnings (Loss) Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes (Amounts in thousands) Three Months Ended July 3,2021 June 27, 2020 Earnings (loss) before income taxes $ 400,698 (74,951 ) Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests (168 ) 331 Adjustments to earnings (loss) including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 6,094 100,336 Resolution of foreign non-income tax contingencies (6,211 ) - Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 400,413 25,716 Reconciliation of Income Tax Expense (Benefit) to Adjusted Income Tax Expense (Benefit) (Amounts in thousands) Three Months Ended July 3,2021 June 27, 2020 Income tax expense (benefit) $ 64,245 (26,363 ) One-time tax planning election 26,731 - Income tax effect of adjusting items (923 ) 25,723 Adjusted income tax expense (benefit) $ 90,053 (640 ) Adjusted income tax rate 22.5 % (2.5 )%

