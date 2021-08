Mohawk Industries publiceert resultaten 2e kwartaal

Dutch French German Italian Spanish

CALHOUN, Georgia, Aug. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) kondigde vandaag een nettowinst over het tweede kwartaal van 2021 aan van $ 336 miljoen en een verwaterde winst per aandeel (WPA) van $ 4,82. De genormaliseerde nettowinst en WPA, exclusief kosten van herstructureringen, overnames en overige lasten, bedroegen respectievelijk $ 310 miljoen en $ 4,45. De netto-omzet over het tweede kwartaal van 2021 bedroeg $ 3,0 miljard, een stijging van 44%, en 38% op basis van constante valutakoersen en dagen. In het tweede kwartaal van 2020 bedroeg de nettoverkoop $ 2,0 miljard, het nettoverlies $ 48 miljoen en het verwaterde verlies per aandeel $ 0,68. De genormaliseerde nettowinst bedroeg $ 26 miljoen en de winst per aandeel $ 0,37, exclusief herstructurering, overnames en andere kosten.



Voor de zes maanden tot 3 juli 2021 bedroegen de nettowinst en WPA respectievelijk $ 573 miljoen en $ 8,18. De nettowinst exclusief kosten van herstructureringen, overnames en overige lasten en de WPA bedroegen $ 556 miljoen en $ 7,94. Voor de zes maanden van 2021 bedroeg de netto-omzet $ 5,6 miljard, een toename van 30% ten opzichte van vorig jaar, of 23% op basis van constante valuta en dagen. Over de periode van zes maanden tot en met 27 juni 2020 bedroeg de netto-omzet $ 4,3 miljard, de nettowinst $ 62 miljoen en de WPA $ 0,87; exclusief kosten van herstructureringen, overname en overige lasten kwamen de nettowinst en WPA respectievelijk uit op $ 146 miljoen en $ 2,04.

In een reactie op het rendement van het tweede kwartaal van Mohawk Industries zei Jeffrey S. Lorberbaum, voorzitter en CEO: "In het kwartaal genereerden we de hoogste kwartaalomzet van welke periode dan ook in de geschiedenis van ons bedrijf. Onze inkomsten zijn aanzienlijk gestegen ten opzichte van afgelopen jaar, toen de pandemie de wereldeconomie verstoorde. Onze resultaten voor het tweede kwartaal waren aanzienlijk beter dan we hadden verwacht in al onze bedrijven, waarbij de verkoop voortbouwde op het momentum van onze eerste periode. In het kwartaal was onze WPA het hoogst geregistreerde kwartaal ooit en onze bedrijfsmarge is gestegen tot het hoogste niveau van de afgelopen vier jaar doordat we onze operationele en SG&A-kosten hebben benut. De acties die we hebben ondernomen om ons productaanbod te vereenvoudigen, onze productiviteit te verbeteren en onze kosten te herstructureren, zijn gunstig voor onze resultaten. We hebben bijna $ 95 miljoen van de verwachte besparingen van $ 100 tot 110 miljoen gerealiseerd door onze herstructureringsinitiatieven. In de hele onderneming blijven we reageren op stijgende kosten voor materiaal, energie en transport door productprijzen te verhogen en de productie en logistiek te optimaliseren.

"In de loop van het kwartaal liep het grootste deel van onze productie bijna tegen volledige capaciteit aan of werd het beperkt door de materiaalvoorraad en de beschikbaarheid van arbeid. De beperkingen op grondstoffen in veel van onze activiteiten leidden tot ongeplande productieonderbrekingen tijdens de periode. Over het algemeen zijn we succesvol omgegaan met deze onderbrekingen die onze normale activiteiten belemmerden en met de sluitingen van regionale productielocaties en klanten wegens COVID-regelgeving in lokale regio's. Onze voorraadniveaus stegen licht in de periode, wat vooral de hogere materiaalkosten weerspiegelt. Stijgende vrachtkosten en beperkte verzendcapaciteit waren van invloed op onze materiaalkosten, beschikbaarheid van geïmporteerde producten, lokale verzendingen naar klanten en internationale export. Op dit moment verwachten we geen vermindering op korte termijn van deze beperkingen.

"Al onze markten blijven sterk met solide woningverkopen en investeringen voor verbouwingen over de hele wereld. Commerciële projecten nemen toe naarmate de wereldeconomie verbetert en bedrijven vertrouwen krijgen om uit te breiden en te verbouwen. De voorraadniveaus in de meeste kanalen blijven laag en onze achterstand in de verkoop ligt boven de historische niveaus. Om onze verkoop, mix en efficiëntie te verbeteren, introduceren we in de tweede helft van het jaar meer nieuwe producten met verbeterde functies en minder productiecomplexiteit. Om de productiebeperkingen te verlichten, hebben we nieuwe kapitaalinvesteringen van ongeveer $ 650 miljoen goedgekeurd om onze productie te verhogen, waarbij de implementatie van de meeste investeringen 12 tot 18 maanden in beslag neemt. In het tweede kwartaal kochten we $ 142 miljoen aan aandelen voor een gemiddelde aandeelprijs van ongeveer $ 208 dollar voor een totaal van $ 827 miljoen sinds de start van ons aankoopprogramma. Met onze sterke balans en historisch lage leverage beoordelen we aanvullende investeringen om onze omzet en winstgevendheid te vergroten.

"Gedurende het kwartaal steeg de omzet van ons segment Flooring Rest of the World met 68% en 50% op basis van een constante valutakoers en dagen. De bedrijfsmarges van het segment stegen van 5,9% naar 19,7%, zoals gemeld. De stijging was te danken aan een hoger volume, betere prijzen en mixverbeteringen, en verminderde beperkingen voor COVID-19, gedeeltelijk gematigd door inflatie. Al onze grote productcategorieën zagen aanzienlijke verbetering tijdens de periode, aangezien de verkoop van woonproducten in alle regio's is toegenomen. We hebben in de meeste productcategorieën meerdere prijsstijgingen ingevoerd om de inflatie in materialen en vracht te dekken. De levering van grondstoffen is problematisch en heeft onze LVT-productie en -verkoop het meest beïnvloed. Wij verwachten dat de uitdagingen op het gebied van materiaal en vracht in het derde kwartaal van invloed zullen blijven op onze activiteiten. De verkoop van ons hoogwaardige laminaat blijft aanzienlijk groeien, nu onze eigen producten algemeen worden geaccepteerd als een waterbestendig alternatief voor LVT en hout. Onlangs hebben we de overname van een laminaatdistributeur in het Verenigd Koninkrijk afgerond, wat onze positie in de markt zal verbeteren. Onze groei in LVT-verkoop was sterk tijdens de periode en had zelfs nog hoger kunnen zijn als de productie niet werd onderbroken door materiaaltekorten. We breiden de verkoop van onze collecties van rigide LVT aanzienlijk uit met onze gepatenteerde waterdichte verbindingen die voorkomen dat vocht de vloer binnendringt. Onze vinylverkoop steeg sterk door de opening van winkels in onze primaire markten. Onze distributie van vinyl in Rusland is uitgebreid en we maximaliseren de productie om aan de groeiende vraag te voldoen. Onze vloeractiviteiten in Australië en Nieuw-Zeeland leverden uitstekende resultaten met verkoopcijfers en marges die onze verwachtingen overtroffen. De verkoop van tapijten wordt versterkt met de introductie van nieuwe hoogwaardige wol- en triextacollecties die onze mix hebben verbeterd. Om onze bestaande isolatie-activiteiten in Ierland en het Verenigd Koninkrijk uit te breiden, hebben we een overeenkomst getekend om een fabrikant van isolatiematerialen over te nemen. De overname wacht op goedkeuring door de overheid. Onze panelenactiviteiten draaien op volle capaciteit en tot nu toe hebben we materiaaltekorten kunnen beheersen zonder onderbrekingen van onze activiteiten. Om ons paneelaanbod te verbeteren, zetten we een nieuwe lijn op om unieke oppervlakken en visuele elementen te creëren die ons aanbod op de markt differentiëren.

"In de loop van het kwartaal steeg de omzet van ons segment Flooring North America met 35%, zoals gemeld en op constante basis. De bedrijfsmarge bedroeg 10,7%, vooral door hogere volumes, hogere productiviteit, betere prijzen en minder COVID-onderbrekingen, deels gematigd door inflatie. Gedurende de periode bleven het aantal bestellingen sterk en onze backlog in verkoop blijft boven historische niveaus. We maximaliseren de productie in onze faciliteiten om meer verkoop te ondersteunen en onze service te verbeteren. Tijdens het kwartaal werden onze productieniveaus belemmerd door lokale arbeidstekorten en materiaalvoorraden, met name in LVT, vinyl en tapijt. Door beperkingen op het gebied van zeevracht is de ontvangst van onze geïmporteerde producten vertraagd, wat van invloed is op onze verkoop, voorraden en serviceniveaus. We implementeerden prijsstijgingen naarmate onze materiaal- en transportkosten stegen, en we hebben extra prijsmaatregelen aangekondigd naarmate de inflatie voortduurt. Onze verkoop van tapijten voor woningen zette zijn groei voort omdat consumenten blijven investeren in hun woningen. Onze commerciële verkoop is verbeterd nu bedrijven meer verbouwingen en nieuwe bouwprojecten uitvoeren. Om de hogere vraag naar onze premium laminaatcollecties te ondersteunen, hebben we veel procesverbeteringen geïmplementeerd om onze productie in de VS te maximaliseren en importeren we producten uit onze wereldwijde activiteiten. Onze uitbreiding in laminaat blijft op schema en zou tegen het einde van dit jaar operationeel moeten zijn. Onze nieuwe waterdichte Ultrawood-collecties worden geïntroduceerd als een hoogwaardig alternatief voor standaard bewerkte houten vloeren. Onze LVT- en vinylverkoop blijft stijgen, met groei in de detailhandel voor woningen en nieuwe constructiekanalen. We hebben ons LVT-aanbod verbeterd met realistischere uiterlijken, gepatenteerde waterdichte verbindingen en verbeterde vlek- en krasbestendigheid. Wanneer de beschikbaarheid van materialen toeneemt, zouden we een verdere verbetering moeten zien in onze LVT-productie in de VS, wat onze recente productintroducties zal ondersteunen.

"Gedurende het kwartaal steeg de omzet van ons segment Global Ceramic met 38% en met 34% op basis van constante valutakoersen en dagen. De bedrijfsmarge van het segment steeg naar 13,1%, zoals gemeld, voornamelijk door hogere volumes, productiviteit, prijsverbeteringen en mixverbeteringen en minder COVID-onderbrekingen, gedeeltelijk gematigd door inflatie. Onze keramiekactiviteiten over de hele wereld zijn sterk verbeterd, met een sterke positie in het woonkanaal en een toename in commerciële verkoop. Ze hebben allemaal een lage voorraad, wat van invloed was op onze verkoopgroei en serviceniveaus. We blijven de prijzen verhogen om de inflatie in materialen, energie en transport te dekken. Onze keramiekactiviteiten in de VS worden sterker en we verbeteren onze productmix met nieuwe vormen, afmetingen en oppervlaktestructuren. Onze verkoop en mix van aanrechtbladen bleef verbeteren naarmate we ons hoogwaardige aanbod uitbreiden met nieuwe technologieën. Onze Mexicaanse en Braziliaanse keramiekactiviteiten zijn zeer sterk, met onze residentiële activiteiten in beide regio's op historisch hoog niveau, terwijl onze commerciële activiteiten nog steeds herstellen. Vanwege capaciteitsbeperkingen konden onze faciliteiten niet voldoen aan de vraag van klanten, dus wij wijzen onze productie toe. We breiden de activiteiten in Mexico dit kwartaal uit en we hebben nieuwe investeringen gedaan om de capaciteit in Brazilië te vergroten. Onze Europese keramiekactiviteiten leverden een sterke verkoop en winstgevendheid op, met een verbetering van onze marges door prijzen, mix en productiviteit. We hebben de verkoop van onze hoogwaardige platen, kleine maten, outdoor- en antibacteriële collecties verhoogd. Om de verkoop van onze high-end collecties te ondersteunen, hebben we uitbreidingsprojecten gestart die volgend jaar in beslag zullen nemen. Onze omzet van keramiek in Rusland was solide via alle kanalen, waarbij onze directe verkoop aan klanten via onze eigen winkels en nieuwe bouwprojecten de beste prestaties neerzetten. We hebben uitbreidingsplannen gestart in Rusland, waarbij nieuwe productie wordt verwacht in de tweede helft van volgend jaar.

"De wereldeconomie zou moeten blijven verbeteren vanwege de lage rente, overheidsstimulansen en het succes van COVID-vaccins. Over de hele wereld blijven de verkooptrends van vloeren gunstig, met verbouwing van woningen en nieuwbouw op hoge niveaus en versterking van commerciële projecten. In de derde periode verwachten we dat onze sterke verkoop zal aanhouden, met een typische seizoensvertraging ten opzichte van het tweede kwartaal. We zullen de introductie van nieuwe producten uitbreiden met extra functies en onze verkoopinvesteringen verhogen om onze toekomstige verkoop en mix te verbeteren. De inflatie in materialen, energie en transport zal naar verwachting aanhouden en zal verdere prijsmaatregelen vereisen ter compensatie. De meeste van onze faciliteiten zouden op hoge bezettingsgraad moeten werken, hoewel voortdurende beperkingen op het gebied van materiaal en lokale arbeid onze productie zullen beperken. Onze segmenten Global Ceramic en Flooring Rest of the World zullen hun Europese vakantieschema's in het derde kwartaal in de gaten houden, wat de productie verlaagt en de kosten in de periode verhoogt. In veel landen blijven toekomstige overheidsmaatregelen om COVID tegen te gaan een risico dat van invloed kan zijn op ons bedrijf. Gelet op deze factoren verwachten we dat de genormaliseerde winst per aandeel in het derde kwartaal $ 3,71 tot $ 3,81 zal bedragen, exclusief herstructureringskosten.

"We gingen dit jaar in met onzekerheid over COVID, het economisch herstel, woningrenovatie en nieuwbouw. Ons bedrijf is sterker dan we hadden verwacht en we verhogen investeringen om extra groei te ondersteunen en de efficiëntie te verbeteren. Op langere termijn zullen de woningverkoop en verbouwingen naar verwachting op hoog niveau blijven, zou de renovatie van appartementen sneller moeten verlopen naarmate de uitstel van huur afloopt en de investeringen in commerciële projecten zouden moeten blijven toenemen. We breiden onze activiteiten uit en introduceren nieuwe innovaties om onze resultaten te maximaliseren. Onze balans is sterk en we onderzoeken extra interne en overnamemogelijkheden."

OVER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries is de toonaangevende een wereldwijd opererende fabrikant van vloeren die producten ontwikkelt om woningen en commerciële ruimten te verbeteren. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk bieden concurrentievoordelen bij de productie van tapijten, vloerkleden, keramische tegels, laminaat, en vloeren van hout, steen en vinyl. Onze toonaangevende innovatie heeft producten en technologieën opgeleverd die onze merken op de markt onderscheiden en voldoen aan alle eisen op het gebied van renovatie en nieuwbouw. Onze merken, waaronder American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step en Unilin, behoren tot de bekendste merken in de branche. In het afgelopen decennium is Mohawk gegroeid van een Amerikaanse tapijtfabrikant tot 's werelds grootste vloerbedrijf met activiteiten in Australië, Brazilië, Canada, Europa, India, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Rusland en de Verenigde Staten.

Bepaalde uitspraken in de direct voorgaande paragrafen, met name uitspraken die anticiperen op toekomstige prestaties, potentiële klanten, groei- en bedrijfsstrategieën en vergelijkbare zaken, en uitspraken die de woorden "kunnen", "zouden", "geloven", "anticiperen", "verwachten" en "schatten" of vergelijkbare uitdrukkingen bevatten, zijn "toekomstgerichte uitspraken". Voor deze uitspraken maakt Mohawk aanspraak op de aansprakelijkheidsvrijstellingen voor toekomstgerichte verklaringen die zijn opgenomen in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Er bestaat geen garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van toekomstgerichte uitspraken omdat deze zijn gebaseerd op uiteenlopende veronderstellingen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. De volgende belangrijke factoren kunnen leiden tot afwijkende toekomstige resultaten: veranderingen in economische of industriële omstandigheden; concurrentie; inflatie en deflatie van grondstoffenprijzen en andere inputkosten; inflatie en deflatie in consumentenmarkten; energiekosten en -voorzieningen; timing en niveau van investeringsuitgaven; timing en implementatie van prijsverhogingen voor producten van de onderneming; kosten van bijzondere waardeverminderingen; integratie van overnames; internationale activiteiten; introductie van nieuwe producten; rationalisatie van bedrijfsvoering; belastingen en belastinghervorming; product- en andere claims; rechtszaken; en andere risico's genoemd in de SEC-rapporten en openbare aankondigingen van Mohawk.

Telefonische vergadering op 30 juli 2021 om 11.00 uur Eastern Time

Het telefoonnummer is 1-800-603-9255 voor de VS/Canada en 1-706-634-2294 voor internationaal/lokaal. Conferentie-id # 6767965. Een herhaling is beschikbaar tot 30 augustus 2021 door te bellen naar 1-855-859-2056 voor VS/lokale gesprekken en 1-404-537-3406 voor internationale/lokale gesprekken en door het identificatienummer 6767965 van het conferentiegesprek in te voeren.

Contactpersoon: James Brunk, Chief Financial Officer (706) 624-2239





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Six Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) July 3,2021 June 27, 2020 July 3,2021 June 27, 2020 Net sales $ 2,953,833 2,049,800 5,622,859 4,335,563 Cost of sales 2,051,626 1,679,833 3,928,883 3,349,156 Gross profit 902,207 369,967 1,693,976 986,407 Selling, general and administrative expenses 497,783 430,925 972,037 895,883 Operating income (loss) 404,424 (60,958 ) 721,939 90,524 Interest expense 14,894 12,956 30,135 21,627 Other (income) expense, net (11,168 ) 1,037 (13,395 ) 6,716 Earnings (loss) before income taxes 400,698 (74,951 ) 705,199 62,181 Income tax expense (benefit) 64,245 (26,363 ) 131,935 304 Net earnings (loss) including noncontrolling interests 336,453 (48,588 ) 573,264 61,877 Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests 168 (331 ) 172 (380 ) Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 336,285 (48,257 ) 573,092 62,257 Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 4.84 (0.68 ) 8.21 0.87 Weighted-average common shares outstanding - basic 69,432 71,186 69,809 71,364 Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 4.82 (0.68 ) 8.18 0.87 Weighted-average common shares outstanding - diluted 69,745 71,186 70,102 71,547 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 338,391 568,521 597,996 763,495 Less: Capital expenditures 112,703 80,639 227,439 196,271 Free cash flow $ 225,688 487,882 370,557 567,224 Depreciation and amortization $ 148,466 154,094 299,681 299,610 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) July 3,2021 June 27, 2020 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 753,677 737,712 Short-term investments 662,358 56,700 Receivables, net 2,017,622 1,586,398 Inventories 2,081,967 1,922,048 Prepaid expenses and other current assets 434,932 443,140 Total current assets 5,950,556 4,745,998 Property, plant and equipment, net 4,459,380 4,434,544 Right of use operating lease assets 383,343 318,047 Goodwill 2,609,174 2,541,906 Intangible assets, net 922,699 910,838 Deferred income taxes and other non-current assets 467,641 418,071 Total assets $ 14,792,793 13,369,404 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 958,781 135,350 Accounts payable and accrued expenses 2,119,154 1,618,584 Current operating lease liabilities 100,951 118,296 Total current liabilities 3,178,886 1,872,230 Long-term debt, less current portion 1,723,294 2,573,155 Non-current operating lease liabilities 292,101 226,555 Deferred income taxes and other long-term liabilities 824,570 772,600 Total liabilities 6,018,851 5,444,540 Total stockholders' equity 8,773,942 7,924,864 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,792,793 13,369,404 Segment Information Three Months Ended As of or for the Six Months Ended (Amounts in thousands) July 3,2021 June 27, 2020 July 3,2021 June 27, 2020 Net sales: Global Ceramic $ 1,039,503 753,335 1,969,374 1,601,785 Flooring NA 1,081,189 800,088 2,050,439 1,648,418 Flooring ROW 833,141 496,377 1,603,046 1,085,360 Consolidated net sales $ 2,953,833 2,049,800 5,622,859 4,335,563 Operating income (loss): Global Ceramic $ 136,435 (33,809 ) 224,239 14,168 Flooring NA 115,943 (45,484 ) 197,241 (9,278 ) Flooring ROW 163,886 29,478 323,192 105,294 Corporate and intersegment eliminations (11,840 ) (11,143 ) (22,733 ) (19,660 ) Consolidated operating income (loss) $ 404,424 (60,958 ) 721,939 90,524 Assets: Global Ceramic $ 5,206,786 5,112,084 Flooring NA 3,870,309 3,682,638 Flooring ROW 4,240,433 3,770,581 Corporate and intersegment eliminations 1,475,265 804,101 Consolidated assets $ 14,792,793 13,369,404





Reconciliation of Net Earnings (Loss) Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. (Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended Six Months Ended July 3,2021 June 27, 2020 July 3,2021 June 27, 2020 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 336,285 (48,257 ) 573,092 62,257 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 6,094 100,336 17,971 112,266 Resolution of foreign non-income tax contingencies (6,211 ) - (6,211 ) - One-time tax planning election (26,731 ) - (26,731 ) - Income taxes 923 (25,723 ) (1,812 ) (28,802 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 310,360 26,356 556,309 145,721 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 4.45 0.37 7.94 2.04 Weighted-average common shares outstanding - diluted 69,745 71,186 70,102 71,547 Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments (Amounts in thousands) July 3,2021 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 958,781 Long-term debt, less current portion 1,723,294 Total debt 2,682,075 Less: Cash and cash equivalents 753,677 Net Debt 1,928,398 Less: Short-term investments 662,358 Net debt less short-term investments $ 1,266,040 Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA (Amounts in thousands) Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended September 26, 2020 December 31, 2020 April 3, 2021 July 3,2021 July 3,2021 Operating income $ 262,744 282,733 317,515 404,424 1,267,416 Other income 726 6,742 2,227 11,168 20,863 Net income attributable to noncontrolling interests (336 ) (176 ) (4 ) (168 ) (684 ) Depreciation and amortization (1) 151,342 156,555 151,216 148,466 607,579 EBITDA 414,476 445,854 470,954 563,890 1,895,174 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 26,925 15,947 6,059 (2,737 ) 46,194 Adjusted EBITDA $ 441,401 461,801 477,013 561,153 1,941,368 Net Debt less short-term investments to Adjusted EBITDA 0.7 (1) Bevat $ 2.620 aan versnelde afschrijving in het tweede kwartaal van 2021 met $ 5.243 in het derde kwartaal van 2020, $ 6.435 in het vierde kwartaal van 2020 en $ 5.818 in het vierde kwartaal van 2020. Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Six Months Ended July 3,2021 June 27, 2020 July 3,2021 June 27, 2020 Net sales $ 2,953,833 2,049,800 5,622,859 4,335,563 Adjustment to net sales on constant shipping days (20,418 ) - (131,365 ) - Adjustment to net sales on a constant exchange rate (97,818 ) - (161,717 ) - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 2,835,597 2,049,800 5,329,777 4,335,563 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic July 3,2021 June 27, 2020 Net sales $ 1,039,503 753,335 Adjustment to segment net sales on constant shipping days (8,193 ) - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate (22,242 ) - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 1,009,068 753,335 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW July 3,2021 June 27, 2020 Net sales $ 833,141 496,377 Adjustment to segment net sales on constant shipping days (12,225 ) - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate (75,575 ) - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 745,341 496,377 Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit (Amounts in thousands) Three Months Ended July 3,2021 June 27, 2020 Gross Profit $ 902,207 369,967 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5,452 69,478 Adjusted gross profit $ 907,659 439,445 Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses (Amounts in thousands) Three Months Ended July 3,2021 June 27, 2020 Selling, general and administrative expenses $ 497,783 430,925 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (1,480 ) (27,282 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 496,303 403,643 Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended July 3,2021 June 27, 2020 Operating income (loss) $ 404,424 (60,958 ) Adjustments to operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 6,932 96,760 Adjusted operating income $ 411,356 35,802 Reconciliation of Segment Operating Income (Loss) to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic July 3,2021 June 27, 2020 Operating income (loss) $ 136,435 (33,809 ) Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 726 37,672 Adjusted segment operating income $ 137,161 3,863 Reconciliation of Segment Operating Income (Loss) to Adjusted Segment Operating Income (Loss) (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA July 3,2021 June 27, 2020 Operating income (loss) $ 115,943 (45,484 ) Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5,487 28,226 Adjusted segment operating income (loss) $ 121,430 (17,258 ) Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW July 3,2021 June 27, 2020 Operating income $ 163,886 29,478 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 442 29,614 Adjusted segment operating income $ 164,328 59,092 Reconciliation of Earnings (Loss) Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes (Amounts in thousands) Three Months Ended July 3,2021 June 27, 2020 Earnings (loss) before income taxes $ 400,698 (74,951 ) Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests (168 ) 331 Adjustments to earnings (loss) including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 6,094 100,336 Resolution of foreign non-income tax contingencies (6,211 ) - Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 400,413 25,716 Reconciliation of Income Tax Expense (Benefit) to Adjusted Income Tax Expense (Benefit) (Amounts in thousands) Three Months Ended July 3,2021 June 27, 2020 Income tax expense (benefit) $ 64,245 (26,363 ) One-time tax planning election 26,731 - Income tax effect of adjusting items (923 ) 25,723 Adjusted income tax expense (benefit) $ 90,053 (640 ) Adjusted income tax rate 22.5 % (2.5 )%

De onderneming vult de vereenvoudigde geconsolideerde jaarrekening, die wordt opgesteld en gepresenteerd in overeenstemming met de Amerikaanse grondslagen voor financiële verslaggeving (US GAAP), aan met bepaalde niet-GAAP financiële maatstaven. Zoals vereist op grond van de regels van de Securities and Exchange Commission brengen de bovenstaande tabellen de niet-GAAP financiële maatstaven van de onderneming in overeenstemming met de meest direct vergelijkbare US GAAP-maatstaf. Elke hierboven genoemde niet-GAAP-maatstaf moet in aanvulling op de vergelijkbare US GAAP-maatstaf worden meegenomen in de overwegingen en mag niet vergelijkbaar zijn met een vergelijkbare maatstaf die door andere ondernemingen wordt gerapporteerd. Het bedrijf meent dat deze niet-GAAP-maatstaven, wanneer ze zijn afgestemd op de overeenstemmende Amerikaanse GAAP-maatstaf, haar beleggers als volgt helpen: niet-GAAP-omzetcijfers die helpen om groeitrends vast te stellen en inkomsten te vergelijken met vorige en toekomstige perioden en niet-GAAP-winstgevendheidscijfers die helpen de winsttrends op de lange termijn van de onderneming te doorgronden en de winst te vergelijken met voorgaande en toekomstige perioden.

De onderneming neemt bepaalde posten niet op in haar niet-GAAP-omzetcijfers, omdat deze per periode aanzienlijk kunnen variëren en de onderliggende bedrijfstrends kunnen verhullen. Posten die niet zijn opgenomen in de niet-GAAP-omzetcijfers van de onderneming zijn onder andere: deviezentransacties en valutaomrekeningen, en de impact van overnames.

De onderneming neemt bepaalde posten niet op in haar niet-GAAP-winstgevendheidscijfers omdat deze mogelijk niet indicatief zijn of niets te maken hebben met de kernprestaties van de onderneming. Posten die niet zijn opgenomen in de niet-GAAP-winstgevendheidscijfers van de onderneming zijn onder meer: kosten van herstructureringen, overnames, integraties en overige kosten, de administratieve verwerking van overnames, inclusief voorraadbijtellingen, vrijgave van vrijwaringsactiva en het ongedaan maken van onzekere belastingposities.