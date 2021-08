København Ø, Aug. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --



Det skal hermed oplyses, at finanskalenderen for 2021 for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

forvaltet af BI Management A/S, er fastsat således af selskabets bestyrelse:

Årsrapport for 2021: den 25. marts 2021

Ordinær generalforsamling: den 27. april 2021

Halvårsrapport 1. halvår 2021: den 16. august 2021 (tidligere fastsat til 24. august 2021)





Med venlig hilsen

BI Management A/S



Henrik Granlund

Vicedirektør