Victoria Properties A/S - delårsrapport 1. halvår 2021

DELÅRSRAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2021

Perioderegnskabet i overskrifter



Selskabet realiserede et resultat før skat på DKK -1,6 mio. for første halvår 2021 imod DKK

-1,9 mio. for samme periode sidste år.

Selskabet har i første halvår 2021 drevet sin ejendomsportefølje i Haderslev, som er udbudt til salg.

Selskabets ledelse har derudover i første halvår 2021 igangsat en proces med henblik på at udvide aktiekapitalen for at eksekvere selskabets nye vækst- og investeringsstrategi. Udvidelsen af aktiekapitalen forventes at ske ved en aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer i 2. halvår 2021.

Det er fortsat planen, at provenuet fra fortegningsemissionen - sammen med kapital fra salg af selskabets eksisterende ejendomsportefølje beliggende i Haderslev - skal anvendes til indkøb af attraktive investeringsejendomme inden for selskabets nye investeringsstrategi.

Egenkapitalen for Victoria Properties A/S udgør DKK 7,3 mio. pr. 30. juni 2021.

Forventninger til 2021

Selskabets forventninger til 2021 er uændrede.





Yderligere oplysninger:



Thomas Færch

Adm. direktør

E-mail: info@victoriaproperties.dk





Vedhæftet fil