ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 3.8.2021 KLO 14.00



ROBIT OYJ JULKAISEE TAMMI-KESÄKUUN 2021 PUOLIVUOSIKATSAUKSEN 10.8.2021 KLO 11.00

Robit Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2021 tiistaina 10.8.2021 klo 11.00. Katsaus ja esitysmateriaali ovat saatavilla julkistuksen jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.robitgroup.com/investor/taloudellinen-informaatio/ .

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Robit Oyj järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle tiistaina 10.8.2021 klo 14.00. Tiedotustilaisuus pidetään Scandic Simonkentällä (Mansku-kokoustila), osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Ovet avautuvat klo 13.30.

Katsauksen esittelevät Robit Oyj:n toimitusjohtaja Tommi Lehtonen ja talousjohtaja Arto Halonen.

Vallitsevasta tilanteesta johtuen tiedotustilaisuuden läsnäolijoiden määrä rajoitetaan 10 henkeen. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ennakkoilmoittautumiset tiedotustilaisuuteen perjantaihin 6.8.2021 klo 10.00 mennessä osoitteeseen investors@robitgroup.com .

Esitystä voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.31415.fi/r10082109 tai vaihtoehtoisesti https://www.3141.fi/r10082109 . Esityksen seuraaminen ei edellytä kirjautumista.

Webcast-lähetys tallennetaan. Videotallenne on saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.robitgroup.com/investor/taloudellinen-informaatio/ .

Hiljainen kausi

Puolivuosikatsauksen julkistamista edeltävä hiljainen kausi on meneillään ja jatkuu katsauksen julkistukseen saakka.

Tulevat tapahtumat: pääomamarkkinapäivä 23.9.2021

Robit Oyj:n pääomamarkkinapäivä 2021 analyytikoille, sijoittajille ja talousmedialle järjestetään 23.9.2021. Tilaisuudessa ovat mukana Tommi Lehtonen (toimitusjohtaja), Arto Halonen (talousjohtaja), Harri Sjöholm (hallituksen puheenjohtaja) sekä muut yhtiön johdon avainhenkilöt kertomassa ajankohtaista tietoa yhtiön arvonluonnista sijoittajatahoille. Kutsu ja rekisteröintitiedot julkaistaan lehdistötiedotteena ja yhtiön kotisivuilla lähempänä tapahtumaa.

ROBIT OYJ

Tommi Lehtonen

Lisätietoja:

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja

+358 40 724 9143

tommi.lehtonen@robitgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com