Une première rencontre constructive entre GSLR et Canada Carbon

English French

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE, Québec, 03 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (la société ou Canada Carbon ou CCB) (TSX-V:CCB), (FF:U7N1), et la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge (GSLR) sont heureux d’annoncer qu’ils ont tenu une réunion le 27 juillet 2021 afin d’entamer un dialogue constructif. Pratiquement toutes les interactions précédentes entre les parties se sont limitées à une correspondance par courriels et lettres, et peut être trouvé sur le site web du projet Miller dans la bibliothèque de documents sous l’onglet Accord avec GSLR.



Dans sa notification de changement d’orientation préliminaire, la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a indiqué que des informations supplémentaires étaient requises de la part de Canada Carbon afin que sa demande de changement de zonage soit examinée de manière appropriée. Les données supplémentaires que CCB prévoit fournir sont également d’intérêt pour la municipalité de GSLR. Canada Carbon va débuter prochainement le processus de planification des travaux à effectuer. Alors que les experts de CCB mèneront les travaux, les experts de la municipalité de GSLR seront invités à observer le travail sur le terrain. De plus, les experts de GSLR seront invités à donner leur avis. Comme pour toutes les études précédentes, les données seront rendues publiques et partagées avec la municipalité.

« Nous pensons que les études complémentaires permettront de rassurer la municipalité sur notre projet. Nos experts respectifs communiqueront entre eux avant que le plan de travail ne soit finalisé et nous espérons que les experts pourront se mettre d’accord sur la portée et la nature du travail à effectuer. Au fur et à mesure que nous recueillerons davantage de données, nous prévoyons organiser des réunions en personne avec les citoyennes et citoyens de la municipalité pour partager l’information et répondre à leurs préoccupations », a déclaré Olga Nikitovic, PDG par intérim.

Les deux parties ont convenu de poursuivre le dialogue.

Pour plus d’informations :

Olga Nikitovic

Chef de la direction par intérim

Canada Carbon Inc.

info@canadacarbon.com



Valerie Pomerleau

Directrice Affaires publiques et Communications

Canada Carbon Inc.

valerie@ryanap.com

(819) 856-5678

« Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de régulation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude de ce communiqué ».

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES : Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, qui se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures et qui reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la direction. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de la direction et sont fondés sur des hypothèses formulées par la société et sur les informations dont elle dispose actuellement. Les investisseurs sont avertis que ces déclarations prévisionnelles ne sont ni des promesses ni des garanties, et qu’elles sont soumises à des risques et des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats futurs diffèrent sensiblement de ceux attendus. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et, sauf si la législation applicable en matière de valeurs mobilières l’exige, la société n’assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont présentés sous réserve de ces mises en garde et de celles qui figurent dans nos documents déposés sur SEDAR au Canada (disponibles à l’adresse www.sedar.com).