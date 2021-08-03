Teledyne 推出其全新紧凑型热感相机核心

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加拿大滑铁卢, Aug. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne 很荣幸推出一款全新的紧凑型低功耗相机平台 MicroCalibir ™。这款最新的非制冷型热像 平台搭载市面上最小的 VGA 红外核心模块，成为 OEM 无人机、手持设备、头盔式及车载集成产品的理想选择。



由 Teledyne DALSA 将其内部 12 μm 微测热辐射计像素技术与埋入式 ADC ROIC 电路的集成所取得的最近进展，促成了小巧轻量型 MicroCalibir 的研发。其新颖的 ROIC 设计使得在次级 50mK NETD下可达到 1000°C 内部场景温度范围。

其 21 x 21 mm 的袖珍外形凭借极高的动态范围为此类 LWIR 成像器提供了最新尺寸、重量与功耗 (SWaP) 优化。

此外，这款相机还可通过利用用户可选的先进噪声滤波算法达到极低、次级 30mK、NETD 标准。

MicroCalibir 平台提供精确的高端热感功能，并可根据分辨率、视野范围和帧速率进行配置，以便在 UAV、安全与监测、户外休闲/个人视觉系统、消防等应用中提供最佳性能。

MicroCalibir 相机和核心提供 QVGA 和 VGA 两种分辨率以及各种镜头选项。其模块化设计支持现有及不断更新的不同接口选项。目前的可用接口为 LVCMOS 和 USB2，CSI2 版本将于 2021 年晚些时候可用。

如需了解更多信息，请通过 Arnaud.CRASTES@Teledyne.com 联系 Arnaud Crastes

请于 2021 年 8 月 16 日 至 19 日莅临乔治亚州亚特兰大市 AUVSI Xponential 展会 Teledyne 展位 2547，了解有关 MicroCalibir 的更多信息。

关于 Teledyne

Teledyne 凭借其 Teledyne DALSA 产品线成为业界领先的高性能数码相机和定制成像解决方案的开发商和制造商。其成像解决方案集速度、分辨率和灵敏度于一体，可以满足最苛刻的数字成像要求，并已在全球范围内广泛应用于工业和科学领域。

编者注：

媒体咨询，请联系：

yuki.chan@teledyne.com

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