Teledyne 推出全新的精巧紅外線熱像儀核心

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加拿大滑鐵盧, Aug. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne 很高興推出 MicroCalibir ™，這是精巧、低功率的全新熱像儀平台。這項最新的無冷卻式紅外線熱像儀平台以市場上最小的 VGA IR 核心模組為特色，因此十分適合 OEM 無人機、手持、安全帽安裝式和車輛整合產品。



Teledyne DALSA 整合公司內部的 12 μm 微測輻射熱計像素技術與深 ADC ROIC 電路，開發了這項小型的輕量 MicroCalibir。這項嶄新的 ROIC 設計可以在低於 50mK 的 NETD下實現1000°C 場景內部溫度範圍。

可放入口袋的 21 x 21 mm 格式為此類型的 LWIR 成像儀提供最新尺寸重量和功率 (SWaP) 最佳化，並具有非常高的動態範圍。

此外，運用先進、使用者可選取的雜訊濾波演算法後，熱像儀可以達到非常低（低於 30mK）的 NETD 程度。

MicroCalibir 平台提供精確且高階的熱功能，可以透過解析度、視野和畫面播放速率來設定，以在 UAV、安全性和監視、室外娛樂/個人視覺系統、消防等其他許多應用方面提供最佳效能。

MicroCalibir 熱像儀和核心可用於 QVGA 和 VGA 解析度和各種鏡頭選項。其模組化設計可搭配現在和未來的各種介面選項。目前提供的介面為 LVCMOS 和 USB2，CSI2 版本也即將於 2021 年提供。

如需更多資訊，請聯絡 Arnaud Crastes，電子郵件為 Arnaud.CRASTES@Teledyne.com

在 2021 年 8 月 16-19 日於喬治亞州亞特蘭大舉辦的 AUVSI Xponential 的 Teledyne 攤位 2547 進一步瞭解 MicroCalibir。

關於 Teledyne

Teledyne 透過其 Teledyne DALSA 產品系列，成為高效能數位相機和客製影像處理解決方案的頂尖開發商暨製造商。該公司的影像處理解決方案以獨特的方式結合了速度、解析度和敏感度，以因應最棘手的數位影像處理要求，並於全球部署，涵蓋各種工業和科學應用。

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如媒體需要採訪詢問，請聯絡：

yuki.chan@teledyne.com

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