Piedmont obtient neuf importants contrats de filtres à cartouches faits de FRP et de raccords flexibles, et signe cinq nouveaux accords de distribution en LATAM

QUÉBEC, 03 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est fière d'annoncer que sa ligne d'affaires Piedmont, leader mondial dans l’équipement anticorrosif pour les usines de dessalement d’eau de mer pour les marchés industriels et municipaux, a obtenu de nouvelles commandes de filtres à cartouches renforcés de fibres de verre (« FRP ») et de raccords duplex en acier inoxydable, pour un total de 4,0 M $. L'équipe a également signé cinq nouveaux accords de distribution en Amérique latine (« LATAM »).



Au cours du dernier trimestre de l'exercice financier 2021, Piedmont s'est vu attribuer des filtres à cartouches faits de FRP et les éléments de cartouche pour un projet à grande échelle de dessalement d’eau de mer par osmose inverse (« SWRO ») au Moyen-Orient avec une capacité de production totale de 450 000 m3/jour (119 MGD) et un autre en Asie du Sud-Est avec une capacité de 100 000 m3/jour (26 MGD).

De plus, Piedmont a signé avec cinq nouveaux distributeurs en Amérique latine et a sécurisé huit conteneurs de raccords flexibles et d'éléments de filtres à cartouche pour un inventaire local sur le marché latino-américain via ses canaux de distribution existants et nouveaux. « L'arrivée récente d'Alejandro Sturniolo dans la famille d’H 2 O Innovation a vraiment contribué à accélérer notre croissance en Amérique latine où il est activement impliqué depuis 20 ans. Lui et le directeur des ventes de Piedmont, Leo Tua Parra, travaillent extrêmement bien ensemble dans cette région, et nous sommes ravis de leurs récentes réalisations et de celles à venir », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation. « Les nouveaux distributeurs qui ont été ajoutés au réseau ont été soigneusement choisis en raison de leur position privilégiée sur leur marché local et de leur enthousiasme à représenter la marque Piedmont qui est maintenant de plus en plus reconnue pour son portefeuille de références impressionnant comprenant plusieurs des plus grandes usines de dessalement au monde. Cet enthousiasme s'est matérialisé par des commandes immédiates de plusieurs conteneurs de nos produits de filtration pour de l’inventaire et de l’approvisionnement local. Nous sommes ravis de voir une accélération de nos activités », a ajouté Alejandro Sturniolo, responsable mondial de réutilisation d’eau et des partenariats stratégiques d’H 2 O Innovation.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux opérations et aux activités d’H 2 O Innovation ainsi que dans d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l’analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer. Ces énoncés prospectifs, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 23 septembre 2020 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos de Piedmont

Piedmont est un leader mondial dans l’équipement anticorrosif pour les usines de dessalement et répond aux besoins essentiels des clients pour une large gamme d'applications dans les marchés industriels et municipaux. Pour plus de renseignements, visitez : www.piedmontpacific.com.

À propos d’H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse NYSE Euronext Growth Paris n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

